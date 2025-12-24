Pólizas, lesiones y contratos: ¿Por qué no todos los jugadores pueden participar en el Clásico Mundial de Beisbol?
El Clásico Mundial de Beisbol será el evento más vibrante del calendario beisbolero internacional en 2026, los mejores contra los mejores defendiendo los colores de su bandera. Sin embargo, detrás de la increíble imagen de Shoheu Ohtani ponchando a Mike Trout para cenar una de las finales más épicas del torneo, existe una maquinaria burocrática y financiera que opera con la frialdad de una hoja de cálculo.
Para un jugador de la MLB el anhelo de estar en el roster de su selección nacional significa una negociación de alto nivel donde los departamentos médicos, las gerencias generales y, sobre todo, las compañías de seguros, tienen la última palabra.
Esta realidad es la que explica por qué, en cada edición, vemos ausencias que parecen inexplicables para el fanático promedio, pero que tienen todo el sentido del mundo en las oficinas de Wall Street y en los centros de rehabilitación de Florida y Arizona.
La base de este complejo sistema se encuentra en el Acuerdo de Negociación Colectiva —CBA— entre la MLB y el Sindicato de Jugadores (MLBPA), un documento que reconoce el derecho de los atletas a representar a sus países, pero que impone salvaguardas estrictas para proteger a los clubes que pagan salarios multimillonarios.
Según las reglas vigentes, una organización de Grandes Ligas tiene el derecho legal de vetar la participación de un jugador si este presenta un historial médico reciente que lo ponga en una categoría de riesgo elevado. Los parámetros son claros: si un jugador pasó 60 días o más en la lista de lesionados en la temporada anterior, si terminó la campaña en dicha lista o si se sometió a una cirugía importante desde el último Opening Day, el equipo puede cerrar la puerta de inmediato.
Este fue el escenario que rodeó inicialmente a Ronald Acuña Jr. con los Bravos de Atlanta en 2023. El equipo temía que la intensidad de un torneo en marzo pusiera en riesgo su rodilla operada un año antes. Al final, tras una evaluación exhaustiva en el Spring Training y la insistencia del jugador, los Bravos cedieron.
Sin embargo, el obstáculo más alto no suele ser el equipo, sino la póliza de seguro. El World Baseball Classic Inc. (WBCI) adquiere una póliza global diseñada para reembolsar a los clubes el salario de cualquier jugador lesionado durante el torneo, pero las aseguradoras se reservan el derecho de declarar a un jugador como "inasegurable".
Esto ocurre cuando el historial clínico de un atleta es tan volátil que ninguna compañía está dispuesta a asumir el riesgo de un contrato de 20 o 30 millones de dólares. El caso más dramático y discutido de 2023 fue el de Clayton Kershaw. El legendario zurdo de los Dodgers estaba sano al momento del Clásico y quería lanzar por Estados Unidos, pero sus problemas crónicos de espalda y codo llevaron a las aseguradoras a negarle la cobertura.
Kershaw llegó al extremo de intentar contratar una póliza personal, pero al no conseguirla, los Dodgers no tuvieron más remedio que bloquear su participación.
Los miedos de los equipos y las aseguradoras no son infundados, y la edición de 2023 proporcionó los ejemplos más dolorosos de por qué existe tanta cautela. Edwin "Sugar" Díaz, el entonces cerrador estelar de los Mets de Nueva York, sufrió una rotura total del tendón rotuliano en su rodilla derecha mientras celebraba una victoria de Puerto Rico.
Uno de los mejores relevistas del mundo salió del terreno en silla de ruedas tras un salto fortuito. Desde el punto de vista financiero, el sistema funcionó; MLB reembolsó a los Mets la totalidad del salario de Díaz para 2023, unos 18.64 millones de dólares. Pero el dinero no pudo comprar los juegos salvados ni la presencia de un líder en el bullpen.
Casi al mismo tiempo, José Altuve, la estrella y líder de los Astros de Houston, sufrió una fractura en el pulgar tras recibir un pelotazo a casi 96 millas por hora en un duelo entre Venezuela y Estados Unidos. Altuve necesitó cirugía y se perdió los dos primeros meses de la temporada regular. Aunque su lesión ocurrió en una jugada típica de beisbol, el momento del año —marzo— y la naturaleza del torneo alimentaron el eterno debate sobre si vale la pena arriesgar a figuras de este calibre en juegos de selecciones.
Esta tensión no ha disminuido de cara al Clásico de 2026, y ya estamos viendo cómo los nuevos diagnósticos médicos chocan con las pólizas de seguro. El caso más reciente y sonado es el de Elly De La Cruz, la sensación dominicana de los Rojos de Cincinnati. A pesar de su estatus de superestrella y su voluntad de jugar, los informes indican que las aseguradoras han rechazado su cobertura debido a un desgarro parcial en el cuádriceps que sufrió al final de la temporada 2025 y que todavía requiere rehabilitación.
A esto se suma el conflicto diplomático y financiero que enfrentan selecciones como Venezuela con la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB). Los equipos nipones están exigiendo que las federaciones nacionales asuman el costo de seguros privados carísimos para liberar a sus jugadores extranjeros, argumentando que el WBC ocurre demasiado cerca del inicio de su campaña y no hay tiempo suficiente para recuperarse en caso de una lesión, una exigencia que ha dejado fuera de la convocatoria venezolana a jugadores como José Osuna y Anderson Espinoza.
Al final, el Clásico Mundial de Beisbol es una lucha constante entre el romanticismo del juego y la realidad actuarial de una industria que mueve miles de millones de dólares. Los jugadores quieren jugar, las federaciones quieren ganar y los fanáticos quieren el espectáculo, pero las aseguradoras y las oficinas principales de MLB operan bajo la premisa de que los jugadores son activos que deben ser protegidos a toda costa.