Por qué los fans de Yankees deberían emocionarse con el gran inicio de temporada
Los Yankees han tenido un arranque fantástico en la temporada 2026 de MLB, llegando a mayo con una cómoda ventaja en la cima del Este de la Liga Americana. Para los aficionados en Nueva York existía la expectativa de éxito antes de iniciar la campaña, pero hay una estadística muy llamativa que debería entusiasmar a toda la afición sobre lo que podría venir.
Tras 35 juegos, los Yankees presumen una marca de 24–11 mientras superan a sus rivales por un margen de 76 carreras. De acuerdo con New York Yankees Stats en X, eso es algo que la franquicia ha conseguido únicamente seis veces en su historia, más recientemente en 2003, y también en 1951, 1939, 1936, 1932 y 1926.
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¿Y qué tienen en común todas esas temporadas? Cada vez que los Yankees arrancaron de esa manera, terminaron llegando a la Serie Mundial. Nueva York no gana un campeonato desde hace 16 años, lo que para sus estándares equivale a una eternidad. Considerando el ritmo demoledor con el que comenzaron la campaña, dominando en todas las facetas del juego, realmente hay razones para pensar que este podría ser el año en que finalmente termine esa sequía.
Al momento de escribir este texto, las 24 victorias de Nueva York son la segunda mayor cifra de MLB, sólo detrás de los Braves, que además han disputado un juego más. El diferencial de carreras de +76 también es el segundo mejor de Grandes Ligas, únicamente detrás de Atlanta (+81), y eso sin contar todavía con algunos jugadores clave, pues Carlos Rodón y Gerrit Cole continúan recuperándose de lesiones, mientras Giancarlo Stanton permanece en la lista de lesionados. Incluso sin sus dos abridores estelares, los Yankees tienen la mejor efectividad colectiva de MLB con 2.95, y ni siquiera es particularmente cerrado, ya que los Dodgers ocupan el segundo puesto con 3.21.
La alineación de Nueva York también está funcionando a la perfección. La revelación Ben Rice ha sido uno de los mejores bateadores de MLB, mientras Aaron Judge, como acostumbra, lidera las tablas de cuadrangulares con 14 jonrones en 35 partidos. Actualmente proyecta una quinta temporada consecutiva con OPS superior a 1.000. Los Yankees además son el equipo con más cuadrangulares en MLB y su OPS colectivo de .791 es el tercero mejor de las Grandes Ligas.
Todo esto quiere decir que los Yankees, pese a haber tenido una offseason relativamente discreta, lucen desde el arranque como verdaderos contendientes a la Serie Mundial. No es casualidad que hayan llegado al Clásico de Otoño en cada una de las seis temporadas previas en las que comenzaron así, y si mantienen el pie en el acelerador, podrían desafiar legítimamente a los Dodgers por el trono de MLB.
Cuando los Yankees ganaron por última vez la Serie Mundial en 2009, ni siquiera tuvieron un inicio tan sólido como el de este 2026. Después de 35 juegos, aquel equipo de 2009 apenas estaba un partido por encima de .500 con récord de 18–17. Actualmente están 13 juegos arriba de .500 y podrían recibir pronto refuerzos importantes de regreso.
Claro, un gran arranque no garantiza un campeonato. Se espera que los Yankees sean agresivos antes de la fecha límite de cambios para reforzar aún más el roster y cubrir cualquier lesión que pueda surgir conforme avance la temporada. Muchas cosas todavía tienen que salir bien para que Nueva York pueda colgar el banderín número 28 este año, pero durante el primer mes y fracción de campaña ya demostraron qué tan dominantes pueden llegar a ser.
Y si la historia sirve de referencia, hay muchas probabilidades de que representen a la Liga Americana en la Serie Mundial de 2026.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/05/2026, traducido al español para SI México.