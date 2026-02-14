Tras quedar libre, Nick Castellanos revela el incidente de cerveza con los Phillies
Los Phillies liberaron a Nick Castellanos el jueves, absorbiendo una cantidad considerable de dinero para concretar la decisión. Minutos antes de que la organización hiciera oficial el corte, el jardinero recurrió a redes sociales y se adelantó a una historia que, según explicó, estaba por publicarse en los medios.
Castellanos compartió en Instagram una nota escrita a mano en la que detalló un incidente ocurrido en junio, durante un juego ante los Marlins, cuando llevó una cerveza al dugout. Primero, agradeció a la ciudad de Philadelphia y a diversas personas vinculadas a los Phillies por su etapa con el equipo. Luego, abordó directamente el episodio.
Te puede interesar: MLB: Los nueve mejores acuerdos de la agencia libre y canjes de la temporada baja
El texto de su mensaje dice lo siguiente:
“OK, aparentemente necesito hablar del incidente en Miami. Como uno de mis amigos en el equipo me informó, hay un artículo listo para publicarse sin mi consentimiento ni comentarios sobre esta situación. Así que voy a compartirlo yo mismo.
Como veterano del béisbol, hay reglas y rompí una en Miami. Después de que me sacaron de un juego cerrado frente a mis amigos y familia, llevé una Presidente al dugout. Luego me senté justo al lado de Rob y le hice saber que demasiada permisividad en algunas áreas y restricciones demasiado estrictas en otras no conducen a que ganemos.
Un agradecimiento a mis compañeros y a Howie por quitarme la cerveza de las manos antes de que pudiera darle un sorbo (se los agradezco). Después del juego, fui a la oficina con Dave y Rob. Hablamos nuestras diferencias y la conversación terminó con una disculpa de mi parte por dejar que mis emociones me superaran.
Me gustaría señalar que estaba listo para compartir los detalles completos del incidente con los medios al día siguiente, pero la directiva me indicó que no lo hiciera. El castigo que recibí por mis acciones fue quedarme en la banca el juego siguiente.
Amo este juego, amo ser compañero de equipo y soy adicto a ganar. Aprenderé de esto.”
Al parecer, para Castellanos, el “Beer O’Clock” llegó a mitad del encuentro.
Cabe aclarar que el “Rob” mencionado en el texto es el manager de los Phillies, Rob Thomson, mientras que “Dave” se refiere al presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski.
De acuerdo con The Athletic, ese episodio marcó el principio del fin de la etapa de Castellanos en Philadelphia.
El rendimiento del dos veces All-Star Nick Castellanos ha caído de forma considerable en las últimas dos temporadas y tocó fondo en 2025. El año pasado dejó una línea ofensiva de .250/.294/.400 con 17 cuadrangulares y 72 impulsadas. Su OPS de .694 igualó el más bajo de su carrera en una campaña completa, mientras que su -0.6 de fWAR y su 90 de wRC+ representaron los peores registros de su trayectoria. Ya era uno de los jardineros defensivos más vulnerables del béisbol, por lo que sin el respaldo del bate su valor en el terreno se reduce al mínimo.
Como derecho con poder ocasional, es casi un hecho que encontrará contrato barato en algún equipo que apueste por un repunte. Pero su etapa con los Phillies ha terminado.
¿Cuánto deberán pagar los Phillies a Nick Castellanos tras su salida?
Los Phillies firmaron a Castellanos por cinco años y 100 millones de dólares el 22 de marzo de 2022. Venía de una temporada 2021 de ensueño con los Reds, en la que registró .309/.362/.576, además de establecer topes personales en fWAR (3.7), wRC+ (140), cuadrangulares (34), carreras anotadas (95) y OPS (.939). La expectativa era que se consolidara como una pieza central en el corazón del lineup de Philadelphia por varios años. No ocurrió.
Al liberar ahora al pelotero de 33 años, los Phillies asumen un golpe financiero significativo. A Castellanos aún le resta una temporada y 20 millones de dólares en su contrato, dinero que la organización tendrá que absorber íntegramente.
Es una carga importante para cualquier franquicia, pero en Philadelphia consideraron que era el costo necesario para cerrar definitivamente el ciclo.