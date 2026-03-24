Randy Arozarena y lo último sobre el desaire del saludo de Cal Raleigh
Randy Arozarena quiere dejar atrás el desaire del apretón de manos por parte de su compañero de los Mariners, Cal Raleigh.
Cuatro días antes de que Seattle abra la temporada 2026 con un enfrentamiento contra los Guardians, Arozarena emitió una declaración sobre el momento viral del Clásico Mundial de Beisbol, cuando Raleigh se negó a estrecharle la mano antes de un turno al bate.
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“Entiendo que con el Opening Day a solo unos días, no quiero que esto sea una distracción”, escribió Arozarena en una declaración emitida el sábado por los Mariners. “Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después del juego. Nada de lo que pasó en el WBC cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Él es familia, y ambos estamos enfocados en ayudar a los Mariners a ganar la World Series.”
En la primera entrada de la victoria 5–3 de Team USA sobre México el 9 de marzo, Arozarena caminó hacia el plato y le ofreció un apretón de manos a Raleigh, quien ha sido su compañero en Seattle desde un intercambio a mitad de temporada entre los Mariners y los Rays en 2024.
Pero Raleigh se negó a estrechar la mano del jugador de México. Y después del juego, Arozarena tuvo algunas palabras fuertes para él.
“Me gustaría decírselo en cuatro idiomas, eso es lo que me gustaría”, dijo Arozarena en español. “Primero se lo diré en español, mira. Lo único que tiene que hacer es agradecerle a Dios que tiene unos padres tan maravillosos, ¿sí? Que sus padres son muy educados. Los vi hace dos días en el hotel, y vinieron a saludar, me dieron un abrazo. Dijeron que estaban muy orgullosos de mí y felices de verme de nuevo.
“Lo otro que quiero decirle, se lo diré al estilo cubano. Lo que tiene que hacer es irse a la m---. Al estilo mexicano: que se vaya a la m---. Y en inglés, se lo voy a decir en inglés. ¿Ese ‘good to see you’ que me dijo? Puede metérselo por el c---.”
Raleigh restó importancia al incidente, diciendo que simplemente estaba tratando de mantenerse “enfocado y concentrado”, y aseguró a los aficionados de los Mariners que no hay mala sangre entre el estelar catcher y el jardinero de Seattle.
“No hay problema. Amo a Randy”, dijo Raleigh. “Como dije, cuando estamos de vuelta en Seattle, es mi hermano. Es familia.”
Unos días después, otro compañero de los Mariners—el primera base Josh Naylor—también intentó chocar manos con Raleigh en el plato durante el juego de Team USA contra Canadá en el WBC. Raleigh volvió a negarse, y después del partido Naylor explicó a los reporteros que era una broma entre él y el catcher.
“Todos estábamos bromeando. Tratando de tomar la situación con humor”, dijo Naylor. “Le mandé un mensaje antes diciéndole que lo iba a hacer. Él me dijo: ‘Por favor no lo hagas’.”
Raleigh, Arozarena y Naylor abrirán la temporada 2026 el jueves con un enfrentamiento contra los Guardians en T-Mobile Park.
Seattle viene de una de las temporadas más exitosas en la historia de la franquicia en 2025, cuando terminó con marca de 90–72 y se quedó a un juego de llegar a la World Series por primera vez. Este año, los Mariners entran a la campaña 2026 con expectativas de World Series—y aparentemente sin problemas entre dos de sus jugadores estrella.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/03/2026, traducido al español para SI México.