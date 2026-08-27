Ranking de los 10 mejores pitchers abridores de MLB
Cada pitcher destaca por diferentes cualidades sobre el montículo. Algunos son auténticos lanzallamas, capaces de superar regularmente las 100 millas por hora con su recta y utilizar esa velocidad abrumadora para dominar a los bateadores rivales. Otros son especialistas en colocar sus lanzamientos en las esquinas de la zona, aprovechando un control de élite para congelar a los bateadores. También están aquellos pitchers que quizá no ponchan a demasiados rivales, pero rara vez permiten contactos fuertes, lo que dificulta que los bateadores hagan daño cuando consiguen poner la pelota en juego. Aunque actualmente está de moda que los pitchers prioricen la velocidad, cada lanzador tiene una fórmula diferente para alcanzar el éxito.
Vamos a clasificar a los 10 mejores pitchers abridores de MLB, una lista que combina veteranos consolidados con jóvenes estrellas que comienzan a destacar.
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10. Shohei Ohtani, Dodgers
Shohei Ohtani no ha lanzado demasiado en MLB, especialmente desde que se unió a los Dodgers, pero cuando sube al montículo es capaz de hacerlo todo. Ha realizado 114 aperturas en las Grandes Ligas y registra una efectividad de 2.83 en su carrera, con 765 ponches y 208 bases por bolas en 614 ⅓ innings. Ohtani genera velocidad con aparente facilidad con su recta y también cuenta con varios lanzamientos rompientes devastadores.
Debido a su capacidad para destacar como jugador de dos vías, Ohtani no sube al montículo con la misma frecuencia que algunos de sus colegas, lo que le impide ocupar un lugar más alto en esta lista. Pero cuando está disponible, Ohtani es tan dominante como cualquiera desde el montículo.
9. Paul Skenes, Pirates
La temporada 2026 no ha sido particularmente buena para Paul Skenes, pero durante sus primeros dos años como profesional fue uno de los pitchers más dominantes del beisbol. Como novato promedió 98.8 mph con su recta y 98.1 mph la temporada pasada, aunque esa cifra ha disminuido un poco este año, hasta las 96.6 mph.
Skenes cuenta con una excelente variedad de lanzamientos, incluido un “splinker” —una combinación de splitter y sinker— que causa muchos problemas a los bateadores. El derecho tuvo una efectividad inferior a 2.00 en cada una de sus primeras dos temporadas con los Pirates, y registra una efectividad de 2.56 en su carrera, además de 10.9 ponches por cada nueve innings.
Si consigue realizar los ajustes mecánicos necesarios para recuperarse y volver a su forma dominante la próxima temporada, no hay razón para pensar que Skenes no pueda subir posiciones en esta lista.
8. Dylan Cease, Blue Jays
Dylan Cease no siempre ha sido el pitcher más consistente y apenas consiguió esta temporada su primera selección al Juego de Estrellas, pese a haber terminado dos veces entre los cinco primeros en la votación por el Cy Young.
Una auténtica máquina de ponches, Cease ha registrado al menos 200 strikeouts en cada una de las últimas seis temporadas. Ha tenido una excelente primera campaña en Toronto, con una efectividad de 2.42 y 201 ponches en 23 aperturas. Sus 13.1 ponches por cada nueve innings representan la mejor cifra de su carrera y solo está por detrás de Jacob Misiorowski.
Cease se apoya en una recta de alta velocidad y un slider con un quiebre devastador para conseguir una gran cantidad de swings and misses. Si fuera más consistente de una temporada a otra —o incluso de un mes a otro—, sería indiscutiblemente uno de los cinco mejores pitchers de la liga.
7. Zack Wheeler, Phillies
Zack Wheeler ha sido uno de los mejores brazos del beisbol durante varios años. A sus 36 años, ha registrado una efectividad inferior a 3.00 en seis de las últimas siete temporadas y durante ese periodo terminó dos veces en el segundo lugar de la votación por el Cy Young.
Wheeler se perdió el primer mes de esta temporada, pero desde su regreso ha sido tan confiable como cualquier otro pitcher de MLB. Registra una efectividad de 2.92, con 144 ponches y 33 bases por bolas en 120 ⅓ innings este año.
Su capacidad para trabajar regularmente hasta entradas avanzadas ayuda a reducir la carga sobre el bullpen de los Phillies. Tres veces seleccionado al Juego de Estrellas, Wheeler ha registrado al menos 4.2 de bWAR en cada temporada desde que pasó de Nueva York a Filadelfia, con excepción de la campaña recortada de 2020.
Durante su etapa con los Phillies, que abarca siete temporadas y 178 aperturas, Wheeler registra una efectividad de 2.91, con 1,238 ponches en 1,099 ⅓ innings.
6. Chris Sale, Braves
La longevidad de Chris Sale ha sido digna de admiración. A pesar de haber terminado entre los cinco primeros en la votación por el Cy Young cada año de 2013 a 2018, el zurdo de potente lanzamiento no ganó el premio hasta los 35 años, en 2024.
La carrera de Sale parecía estar en problemas después de perderse toda la temporada 2020 y participar apenas en 11 juegos durante los dos años siguientes. Sin embargo, recuperó su mejor versión en 2024, después de unirse a los Braves, y ha sido dominante durante los últimos tres años, incluso mientras avanza en edad.
En total, Sale ha sido seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas y ha ganado tanto la Triple Corona como el Cy Young. En su carrera registra una efectividad de 2.96 y ocupa el segundo lugar de todos los tiempos en relación de ponches por bases por bolas (5.32). A sus 37 años luce tan bien como siempre y podría alcanzar razonablemente los 3,000 ponches de por vida si mantiene este ritmo durante un par de temporadas más.
5. Cam Schlittler, Yankees
Cam Schlittler quizá no tenga la longevidad de algunos de los jugadores de esta lista, pero ha sido simplemente excepcional desde que debutó la temporada pasada. En 41 aperturas, Schlittler registra una efectividad de 2.42, con 277 ponches en 231 innings.
Es el favorito para ganar el Cy Young de la Liga Americana en 2026, después de registrar una efectividad de 2.16 en 27 aperturas. También impresionó en la postemporada durante su temporada de novato, cuando realizó dos aperturas y registró una efectividad de 1.26 con 14 ponches en 14 ⅓ innings.
Schlittler ha establecido varios récords de pitchers de los Yankees para comenzar su carrera y parece destinado a convertirse en el pilar de su rotación durante mucho tiempo, después de haberse convertido rápidamente en uno de los pitchers abridores más dominantes de MLB.
4. Yoshinobu Yamamoto, Dodgers
Después de dar el salto a MLB a los 25 años, Yoshinobu Yamamoto ha sido sensacional. Con una estatura de apenas 5'10", la estrella japonesa no tiene el físico de la mayoría de los pitchers abridores que lanzan con gran velocidad, pero regularmente alcanza las 90 y tantas millas por hora con su recta y la combina con algunos lanzamientos rompientes devastadores para mantener a los bateadores en constante tensión.
Yamamoto tuvo una actuación dominante en la postemporada del año pasado, cuando lanzó dos juegos completos, incluido uno en la Serie Mundial. También ayudó a salvar a los Dodgers al lanzar 2 ⅔ innings en el Juego 7, una noche después de trabajar seis entradas sólidas en el Juego 6.
Yamamoto ha realizado 70 aperturas de temporada regular con los Dodgers y registra una efectividad de 2.64, con 442 ponches y 115 bases por bolas en 409 innings. En 10 apariciones de postemporada, tiene una efectividad de 2.25.
3. Cristopher Sánchez, Phillies
En las últimas dos temporadas, podría argumentarse que no ha habido un mejor pitcher en MLB que Cristopher Sanchez. Tuvo una sólida campaña en 2024, pero dio el salto a la élite de los pitchers el año pasado.
Ha acumulado 15.1 de bWAR en sus últimas 58 aperturas, periodo en el que registra una efectividad de 2.50 con 399 ponches en 363 ⅔ innings. Sánchez terminó como subcampeón en la votación por el Cy Young de la Liga Nacional el año pasado y también debería competir con Jacob Misiorowski por el premio esta temporada.
Sánchez no cuenta con un repertorio demasiado amplio de lanzamientos, pero tampoco necesita una gran variedad cuando posee el mejor cambio de velocidad de MLB, que combina con un buen sinker y un efectivo slider.
2. Tarik Skubal, Dodgers
Tarik Skubal ganó dos premios Cy Young consecutivos con los Tigers antes de ser enviado a los Dodgers en la fecha límite de cambios de esta temporada, donde se unirá al mejor roster de MLB en busca de un título de Serie Mundial.
Skubal tuvo que lidiar con algunas lesiones esta temporada, pero ha mantenido su nivel dominante, con 146 ponches y una efectividad de 2.91 en 20 aperturas. Cuenta con un excelente repertorio de lanzamientos, encabezado por su recta de altas 90 millas por hora y acompañado por un brillante cambio de velocidad y un sinker.
Sin embargo, lo que lo hace tan bueno es su capacidad para atacar la zona de strike y evitar conceder bases por bolas. Skubal ha registrado un WHIP inferior a 1.00 en cada una de las últimas cuatro temporadas, con apenas 103 bases por bolas permitidas en sus últimos 588 ⅓ innings.
1. Jacob Misiorowski, Brewers
Quizá sea un poco prematuro coronarlo aquí, pero Jacob Misiorowski está teniendo, sin duda, la mejor temporada de cualquier pitcher de la liga. Esto se debe en gran medida a la velocidad fuera de este mundo de su recta.
La recta de Misiorowski alcanzó las 105.5 mph esta temporada, convirtiéndose en el lanzamiento más rápido registrado por un pitcher abridor en la historia. Regularmente supera las 103 mph con su four-seam, lanzamiento que utiliza el 64% de las veces.
En lo que va del año, Misiorowski registra una efectividad de 1.68 y lidera MLB con 216 ponches y 13.4 ponches por cada nueve innings. Solo ha otorgado 33 bases por bolas en 145 innings y también encabeza las Grandes Ligas con un WHIP de 0.759.
Ningún otro pitcher de MLB puede ofrecer lo que Misiorowski aporta cada noche, y todo apunta a que ganará el Cy Young de la Liga Nacional apenas en su segunda temporada en las Grandes Ligas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/08/2026, traducido al español para SI México.