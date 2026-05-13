Ranking de los 10 mejores primera base en el beisbol de la MLB
Sports Illustrated está clasificando a los 10 mejores jugadores en cada posición. Primero fueron los catchers, y ahora es turno de los primera base.
No hace mucho tiempo, los primera base eran vistos como esos enormes toleteros cuya tarea era conectar jonrones y hacer lo que pudieran a la defensiva. Pero el deporte ha priorizado cada vez más el atletismo y la posición también ha evolucionado. Ahora, además de aportar poder ofensivo, a los primera base se les pide ser defensores finos, con buenas manos y gran habilidad para fildear en el diamante. La generación actual de estrellas en la posición es tan profunda como nunca antes, con una sólida mezcla de veteranos y jóvenes en ascenso consolidándose como élite.
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Aquí están los 10 mejores primera base de las Grandes Ligas en este momento.
10. Ben Rice, Yankees
Rice mostró un enorme potencial en su primera temporada completa el año pasado al conectar 26 jonrones y registrar un OPS de .836. Hasta ahora en 2026, ha elevado aún más ese techo al firmar una de las campañas ofensivas más impresionantes de toda la liga y consolidarse como un complemento extraordinario para Aaron Judge. El zurdo está bateando para .306 con 12 cuadrangulares y 27 carreras impulsadas para ubicarse entre los 10 mejores en las tres categorías de la Triple Corona. También lidera MLB en slugging (.678), OPS (1.093) y wRC+ (195), mientras se adueña de la primera base de unos Yankees que comenzaron la temporada encendidos. Todo indica que apenas está entrando en su mejor momento y probablemente seguirá escalando posiciones en esta lista con el paso del tiempo.
9. Josh Naylor, Mariners
Quizá un poco infravalorado en la conversación nacional, el corazón y alma de los Mariners es un arma multifacética que viene de una campaña en la que ayudó a llevar a Seattle a la Serie de Campeonato de la Liga Americana con entrega y carácter. Sumando su etapa con los Diamondbacks, Naylor registró un OPS de .816 y produjo 92 carreras. Sin embargo, su estadística más llamativa aparece en un lugar inesperado. A pesar de no tener gran velocidad, Naylor podría ser uno de los corredores más eficientes en las bases dentro del deporte. En 2025 tuvo éxito en 30 de sus 32 intentos de robo. Este invierno, Naylor firmó un contrato de cinco años y 92.5 millones de dólares para permanecer con los Mariners. Ha comenzado lento en 2026, bateando .255/.317/.383, pero su historial sugiere que pronto retomará ritmo.
8. Willson Contreras, Red Sox
Liberado de la carga de portar los implementos de catcher, la ofensiva de Contreras ha florecido desde que cambió a la primera base en 2025. Los Cardinals cambiaron al veterano a los Red Sox este invierno, y ha sido uno de los pocos puntos brillantes ofensivos para Boston en 2026. Actualmente lidera al equipo en jonrones (ocho), carreras impulsadas (23), wRC+ (135) y fWAR (1.4), mientras presume un OPS de .846. Además, está aprovechando su extraordinario atletismo para defender la inicial y es parte crucial de una defensiva extremadamente dinámica. A sus 34 años, el cambio de posición podría prolongar lo que ya ha sido una carrera sumamente productiva tanto en el terreno como en la caja de bateo.
7. Freddie Freeman, Dodgers
El jugador de 36 años continúa fortaleciendo su caso rumbo al Salón de la Fama manteniéndose increíblemente productivo y ganando campeonatos. El líder activo de MLB en imparables (2,471) es un veterano líder en un equipo que busca conquistar su tercera Serie Mundial consecutiva y todavía recibe consideración para el MVP incluso dentro de un clubhouse repleto de talento. Aunque es posible que ya haya dejado atrás su pico más alto, en las últimas dos temporadas bateó para .289/.372/.489 con un wRC+ de 138 y 7.8 de fWAR. Ha tenido un inicio lento en 2026 para sus estándares, con línea de .267/.333/.427 y un wRC+ de 114. Aun así, muchos equipos aceptarían encantados ese nivel de producción de su primera base. Y además está la idea de que quizá no exista otro jugador al que Dave Roberts preferiría ver bateando con el juego en la línea.
6. Nick Kurtz, Athletics
Todo lo que hizo Kurtz en 2025 fue irrumpir en escena para ganar el Novato del Año de la Liga Americana, un Silver Slugger y terminar en el puesto 12 de la votación al MVP. Eso sucede cuando conectas 36 jonrones en 116 juegos y cierras el año con un absurdo OPS de 1.002. Nada de eso parece haber sido casualidad, ya que el jugador de segundo año ha tenido otro sólido inicio en 2026 con un OPS de .841 impulsado por 38 bases por bolas. Desde que debutó el pasado abril, solamente los MVP reinantes Aaron Judge (194) y Shohei Ohtani (165) tienen un wRC+ superior al 161 de Kurtz. El pelotero de 23 años estuvo cerca de romper un antiguo récord de MLB por recibir base por bolas en más juegos consecutivos a principios de este mes y tiene a los jóvenes Athletics liderando en solitario el Oeste de la Liga Americana.
5. Munetaka Murakami, White Sox
Murakami ha sido todo lo que los White Sox esperaban y más, ya que actualmente ocupa el segundo lugar de la Liga Americana en jonrones (15) y carreras impulsadas (29). Ahora bien, también lidera todo el beisbol con 60 ponches, y existe la posibilidad de que sus problemas de contacto terminen pasándole factura. Pero por ahora es momento de celebrar al toletero del South Side, quien ha ayudado a devolverle vida a una franquicia desesperada por recuperar algo de relevancia. Como agente libre internacional proveniente de Japón, Murakami no generó el interés que esperaba y terminó aceptando un contrato de dos años y 34 millones de dólares con Chicago. Está superando ampliamente ese acuerdo. El novato de 26 años tiene un OPS de .920 pese a registrar apenas un doble junto a todos sus cuadrangulares, así que encontrar algunos más de esos batazos podría ayudarle mucho. Ya acumula 1.3 de fWAR, y su wRC+ de 149 es el segundo mejor entre los primera base de la Liga Americana.
4. Pete Alonso, Orioles
Ahora escribiendo el segundo acto de su carrera en Charm City, Alonso suma ocho jonrones para Baltimore y parece estar esperando explotar ofensivamente. Su complicado inicio lo tiene bateando para .214/.313/.435 con un wRC+ de 111, pero los Orioles le dieron un contrato de cinco años y 155 millones de dólares debido a su historial. Su candidatura futura al Salón de la Fama está abierta al debate. Antes de descartarla, vale la pena profundizar un poco más. El cañonero, un auténtico hombre de hierro durante muchos años, es una de las amenazas de cuadrangular más confiables del juego. El pelotero de 31 años ha disputado al menos 152 partidos en cada temporada de su carrera, salvo la campaña recortada de 2020. Busca su quinta selección consecutiva al Juego de Estrellas y podría superar los 34 jonrones este año por séptima vez en ocho temporadas. Después de siete campañas en Queens, Alonso salió como el líder histórico de los Mets en jonrones (264), y su proporción de 14.2 turnos por cuadrangular ocupa el puesto 13 en la historia de MLB. Es una apuesta segura para volver a superar los 34 vuelacercas este año.
3. Bryce Harper, Phillies
A sus 33 años, Bryce Harper sigue siendo una amenaza en el plato y un modelo de consistencia. De 2023 a 2025, el ocho veces All-Star y dos veces MVP de la Liga Nacional bateó para .280/.376/.505 con un wRC+ de 139 y 12.0 de fWAR. Ambos números fueron terceros entre los primera base de MLB pese a lidiar con una larga lista de lesiones persistentes, incluida la recuperación de una cirugía Tommy John. Harper ha vuelto a mostrar su poder en 2026 como uno de los pocos puntos brillantes en el feo arranque de temporada de los Phillies. Está bateando para .281 con OPS de .938, 10 jonrones y 24 carreras impulsadas, además de ocupar el octavo lugar de la Liga Nacional con un wRC+ de 159. Harper es un futuro miembro del Salón de la Fama y no parece que vaya a bajar el ritmo pronto.
2. Matt Olson, Braves
A los 32 años, Matt Olson está teniendo el mejor inicio de temporada de su carrera en 2026. El tres veces All-Star y tres veces ganador del Guante de Oro lideró la Liga Nacional en jonrones y carreras impulsadas en 2023 y apunta a repetirlo. Tras 41 juegos, encabeza la liga en cuadrangulares (14), carreras impulsadas (36), carreras anotadas (36), slugging (.654), OPS (1.031), wRC+ (181) y fWAR (2.4). Nada mal para estar apenas a un cuarto de la temporada. Desde su llegada a Atlanta antes de la campaña 2022, Olson ocupa el primer lugar entre los primera base de MLB en slugging (.514), es segundo en jonrones (160) y fWAR (19.4), y cuarto en wRC+ (137). Aunque esos números son sobresalientes, la habilidad más importante de Olson es su disponibilidad. Es el líder activo de MLB en juegos consecutivos disputados con 823, en una racha que comenzó el 2 de mayo de 2021. Es la décima más larga en la historia de MLB y está a siete juegos de superar a Eddie Yost por el noveno lugar. Es el actual hombre de hierro del beisbol mientras, al mismo tiempo, es el mejor bateador de la Liga Nacional.
1. Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays
Después de la forma en que lideró a los Blue Jays rumbo a la Serie Mundial la temporada pasada, no había otra opción más que Guerrero para ocupar el primer lugar de esta lista. Durante la postemporada de 2025, Vladdy Jr. tuvo una de las mejores actuaciones de playoffs de todos los tiempos. Bateó para .397 con un OPS de 1.289, además de conectar ocho jonrones, producir 15 carreras y anotar 18 más. El jugador de 27 años también recibió 14 bases por bolas contra apenas siete ponches. Fue algo extraordinario y totalmente acorde con el nivel ofensivo que lo ha convertido en cinco veces All-Star y tres veces integrante del primer equipo All-MLB. Desde que pasó a jugar primera base de tiempo completo en 2021, Guerrero ocupa el primer lugar de la posición en xwOBA (.390), es tercero en wRC+ (143), y cuarto en promedio de bateo (.294), porcentaje de embasado (.373), slugging (.502) y fWAR (21.0). Hasta ahora esta temporada, está bateando para .308/.395/.397 con dos jonrones y un wRC+ de 125. Al igual que Olson, Guerrero tiene todavía más valor porque juega prácticamente todos los días. A lo largo de más de seis temporadas, ha estado en la alineación en 892 de un posible total de 910 juegos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/05/2026, traducido al español para SI México.