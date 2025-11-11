Ranking de los 10 principales candidatos a cambio en la MLB esta temporada baja
La temporada 2025 de la MLB tuvo un cierre espectacular, con una Serie Mundial a siete juegos que mantuvo cautivado al mundo deportivo. Menos de una semana después de que los Dodgers levantaran el Trofeo del Comisionado por segundo año consecutivo, toda la atención se ha centrado ya en 2026. Según las primeras conversaciones entre equipos, todo apunta a que habrá mucho movimiento de jugadores durante esta temporada baja.
La clase de agentes libres cuenta con varios nombres de peso, pero la competencia por firmarlos podría llevar a varios equipos a explorar el mercado de cambios. Las opciones no faltarán. A continuación, presentamos a los 10 mejores jugadores que podrían estar en el bloque de cambios este invierno.
1. Tarik Skubal, SP, Detroit Tigers
Skubal está a punto de ganar su segundo premio Cy Young de la Liga Americana consecutivo y es el mejor jugador de los Tigers. A pesar de ello, ambas partes siguen lejos de alcanzar un acuerdo a largo plazo. El zurdo estelar cumplirá 29 años cuando inicie la temporada 2026 y será agente libre al terminarla. Si el equipo no piensa pagarle lo que vale, Detroit podría sacar una gran recompensa por él antes de que se marche, sobre todo si no planea gastar lo suficiente este invierno para construir un contendiente al título.
En 2025, Skubal tuvo marca de 13–6 con efectividad de 2.21, WHIP de 0.89 y 241 ponches contra 33 bases por bolas en 195 1/3 entradas. Fue segundo en las Grandes Ligas en FIP (2.45), tercero en ponches por cada nueve entradas (11.1) y líder entre los lanzadores de MLB en fWAR (6.6). En las últimas tres temporadas ha abierto 77 juegos, con récord de 38–13, efectividad de 2.39, WHIP de 0.94, ERA+ de 175 y 571 ponches en 467 2/3 innings. Es el pitcher más dominante del béisbol y se encuentra en pleno apogeo. Cualquier contendiente estaría loco si no al menos explora la posibilidad de adquirirlo.
Posibles destinos: Mets, Giants, Padres, Red Sox, Astros
2. Jarren Duran, OF, Boston Red Sox
El nombre de Duran sigue apareciendo en rumores de cambio mientras el joven núcleo de Boston sigue fortaleciéndose. Los Red Sox podrían considerar mover al jardinero veterano para reforzar su rotación abridora. Duran tuvo una ligera regresión en 2025, pero sigue siendo un jugador muy valioso como guardabosques rápido en las esquinas que consistentemente genera buena velocidad de salida con el bate.
El jardinero de 29 años fue sensacional en 2024, con línea ofensiva de .285/.342/.492, 21 cuadrangulares, 75 carreras impulsadas, wRC+ de 131 y 34 bases robadas. Produjo 6.8 fWAR (cifra que prácticamente se redujo a la mitad en 2025), además de liderar la liga en dobles y triples. Esta temporada bateó .256/.332/.442, con 15 jonrones, 84 impulsadas, wRC+ de 111 y 24 robos. Su fWAR de 3.9 fue sólida, pero dejó claro que probablemente no volverá al nivel que mostró en 2024. Aun así, sería uno de los mejores bates disponibles en el mercado si Boston decide negociarlo, y considerando que tiene control de equipo hasta 2028, su valor de cambio sería alto.
Posibles destinos: Phillies, Dodgers, Royals, Orioles
3. Freddy Peralta, SP, Milwaukee Brewers
Los Brewers tuvieron una excelente temporada en 2025, y Peralta fue una pieza clave. Pero el dominicano será agente libre después del próximo año, y al igual que Milwaukee hizo con Corbin Burnes, todo indica que el club buscará moverlo antes de que se marche en 2026. Peralta brilló esta campaña con marca de 17–6, efectividad de 2.70, WHIP de 1.08 y 204 ponches en 176 2/3 innings. A sus 29 años, sigue demostrando ser un abridor confiable y de primera línea, con 95 aperturas en las últimas tres temporadas.
Peralta tiene contrato por 8 millones de dólares para la próxima campaña, por lo que prácticamente cualquier equipo podría asumirlo. Esa es una gran noticia para Milwaukee, pues podría generarse una guerra de ofertas por sus servicios. Es considerado el segundo mejor brazo disponible, y si los Tigers deciden conservar a Skubal, Peralta pasaría al primer puesto en la lista de opciones. En ese caso, los Brewers deberían obtener una compensación considerable.
Posibles destinos: Padres, Yankees, Mets, Orioles, Diamondbacks
4. Joe Ryan, SP, Minnesota Twins
Ryan ha venido consolidándose en las últimas dos temporadas, pero en 2025 alcanzó otro nivel. En 31 apariciones (30 como abridor), el derecho de 29 años tuvo récord de 13–10 con efectividad de 3.42, WHIP de 1.04 y 194 ponches frente a 39 boletos en 171 entradas. El All-Star por primera vez permitió un xwOBA de .233 con su sweeper, y su recta fue casi igual de efectiva (.277). Su efectividad de 4.89 en los dos últimos meses de la temporada encendió algunas alarmas, aunque todo el equipo de Minnesota se desplomó en ese lapso.
Los Twins se desprendieron de varios jugadores en la fecha límite de cambios y parecen encaminados a una reconstrucción total, apoyada en uno de los mejores sistemas de ligas menores de la MLB. Podrían fortalecerlo aún más si deciden mover a Ryan, quien será uno de los nombres más atractivos del mercado este invierno. Además, está bajo control de equipo hasta 2027, por lo que debería garantizar un retorno considerable.
Posibles destinos: Red Sox, Padres, Tigers, Angels
5. Steven Kwan, OF, Cleveland Guardians
A pesar de todos los problemas mencionados anteriormente, Kwan fue uno de los objetivos más buscados en la fecha límite de cambios. Hay varios equipos interesados, y los Guardians podrían aprovechar para vender ahora que su nombre aún tiene peso en el mercado. El jardinero está bajo control de equipo hasta 2027, lo que aumenta su atractivo.
Cleveland tanteó el mercado con Kwan en la fecha límite, pero pedía una compensación tan alta que ningún equipo quiso pagarla. A sus 28 años, el patrullero acumula cuatro Guantes de Oro y ha sido All-Star en las dos últimas temporadas. Es uno de los mejores jardineros defensivos de esquina en toda la MLB, aunque su bate sigue siendo su punto débil. Kwan se poncha poco y conecta la bola con consistencia (percentil 99 en contacto sólido), pero genera poca velocidad de salida, lo que limita su poder. En 2025 bateó .272/.330/.374 con un wRC+ de 99, y en sus cuatro temporadas nunca ha superado un OPS de .800. Su porcentaje de slugging de por vida (.390) es muy bajo. Pese a su defensa de élite, solo produjo 3.2 fWAR en 2025.
Posibles destinos: Dodgers, Orioles, Cubs, Phillies
6. Adley Rutschman, C, Baltimore Orioles
Hace apenas dos años, esto habría parecido impensable: Rutschman era el jugador franquicia de los Orioles y miembro del primer equipo All-MLB. Pero su declive comenzó en 2024, y en 2025 tocó fondo. Solo disputó 90 juegos debido a lesiones en ambos oblicuos y bateó una pobre línea de .220/.307/.366, con nueve jonrones, 29 impulsadas y un wRC+ de 91. Con el ascenso del joven receptor Samuel Basallo, el panorama para Rutschman en Baltimore parece cada vez más incierto.
Los Orioles fueron uno de los equipos más decepcionantes de la MLB en 2025 y necesitan reaccionar en 2026. Cambiar a Rutschman podría fortalecer el roster inmediato. Aun con su baja producción ofensiva, sigue siendo respetado como líder y receptor defensivo sólido, además de estar solo a dos años de una temporada con OPS de .809 y 20 cuadrangulares. Bajo control de equipo hasta 2027, no le faltarán pretendientes.
Posibles destinos: Rangers, Phillies, Nationals, Rays
7. Sandy Alcántara, SP, Miami Marlins
Alcántara tuvo muchos altibajos en 2025 tras regresar de la cirugía Tommy John. En 31 aperturas, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional 2022 registró marca de 11–12 con efectividad de 5.36, WHIP de 1.27, 165 ponches y 57 boletos en 174 2/3 entradas. Su fWAR de 1.7 fue el más bajo de su carrera en una temporada completa. La nota positiva es que su xFIP (4.19) fue considerablemente mejor que su ERA, lo que sugiere que su desempeño real no fue tan malo. A sus 30 años, debería estar en mejores condiciones en su segundo año tras la operación.
Los Marlins se quedaron a cuatro juegos de los playoffs y ahora cuentan con una nueva directiva encabezada por Gabe Kapler, que busca imprimirle un nuevo rumbo al equipo. Alcántara cobrará 17.3 millones de dólares en 2026 y su contrato incluye una opción del club por 21 millones en 2027. Miami vendería barato si lo negocia ahora, pero el movimiento liberaría espacio salarial y podría traer un retorno interesante.
Posibles destinos: Braves, Giants, Blue Jays, Angels
8. Jo Adell, OF, Los Angeles Angels
Tras años de espera, Adell finalmente tuvo su temporada de consolidación en 2025, cumpliendo parte del potencial que mostró cuando fue uno de los cinco mejores prospectos del béisbol en 2020. El jardinero de los Angels bateó .236/.293/.485, con 37 jonrones, 98 impulsadas y un wRC+ de 112, los mejores números de su carrera. ¿Podrá repetirlo en 2026? Aún es una incógnita, pero su control contractual hasta 2027 lo convierte en una pieza atractiva.
Los Angels perdieron 90 juegos, Mike Trout ya no es el de antes y su sistema de prospectos es de los peores de las Grandes Ligas. Para Los Ángeles, lo más sensato sería comenzar una reconstrucción y desprenderse de sus pocos activos valiosos. Nombres como Taylor Ward, Luis Rengifo, Jorge Soler y Kenley Jansen también podrían estar disponibles. En el caso de Adell, algún equipo que busque poder en las esquinas del outfield podría apostar por él pensando que 2025 fue el inicio de su verdadero potencial, no una casualidad.
Posibles destinos: White Sox, Royals, Orioles, Red Sox
9. MacKenzie Gore, SP, Washington Nationals
Gore fue excelente en la primera mitad de la temporada, mostrando por qué los Padres lo seleccionaron con el tercer pick global del draft de 2017. Llegó al Juego de Estrellas con marca de 4–8, efectividad de 3.02, FIP de 2.96 y 138 ponches en 110 1/3 entradas. Aunque seguía regalando demasiadas bases por bolas, mantenía el control la mayor parte del tiempo. Pero en la segunda mitad todo se derrumbó: en sus últimas 11 aperturas tuvo récord de 1–7, efectividad de 6.75, WHIP de 1.70 y 47 ponches por 29 boletos en 49 1/3 innings, elevando su ERA total a 4.17. En resumen: permite demasiados pasaportes y su recta es demasiado golpeable (oponentes con xSLG de .497).
A pesar de ese bajón, el zurdo de 26 años será un objetivo popular este invierno, ya que los Nationals buscan reconfigurar su plantilla pensando en el futuro. Está bajo control hasta 2027, y cuando está en ritmo, Gore tiene material de abridor número uno. No obtendría el mismo valor de cambio que hace dos años, pero con el coach adecuado podría recuperar su nivel muy pronto.
Posibles destinos: Braves, Mets, Giants, Padres
10. Luis Robert Jr., OF, Chicago White Sox
Robert ha estado en rumores de cambio durante al menos dos temporadas, pero los White Sox no han encontrado una oferta que los convenza. Eso podría cambiar este invierno. El cubano de 28 años tuvo un año monstruoso en 2023, con 38 jonrones, OPS de .857 y wRC+ de 129, pero desde entonces ha lucido como otro jugador. En 2025 bateó apenas .223/.297/.364, con 14 cuadrangulares y un wRC+ de 84. Parte de esa caída podría atribuirse al mal estado general de Chicago, aunque también hay preocupación de que sus mejores años ya hayan pasado. Además, las lesiones lo han limitado: solo jugó 210 partidos entre 2024 y 2025.
Los White Sox ejercieron la opción de $20 millones para 2026 y tienen otra por la misma cifra en 2027, por lo que Robert no es un simple alquiler. Sigue siendo un defensor por encima del promedio y aún conserva su velocidad, con 33 bases robadas esta campaña. Su combinación de poder y rapidez sigue ahí; solo necesita reencontrarse. En su mejor versión, Robert es una amenaza 30/30 que puede patrullar el jardín central con solvencia. Hay muchos equipos que podrían usar un jugador así, aunque el riesgo es alto.
Posibles destinos: Cubs, Royals, Mets, Orioles