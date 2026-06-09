Ranking de los 12 mejores managers en la historia de MLB
El mes pasado, el mundo del beisbol hizo una pausa para reflexionar sobre la vida y el legado de Bobby Cox tras el fallecimiento del manager miembro del Salón de la Fama. Ese recuerdo dio pie a una pregunta natural: ¿en qué lugar se encuentra Cox entre los mejores managers en la historia de las Grandes Ligas?
Evaluar a los managers es un ejercicio complicado. Al analizar los casos de los jugadores para el Salón de la Fama, la longevidad y la excelencia sostenida suelen importar más que los campeonatos. Pocos argumentarían, por ejemplo, que Paul O’Neill fue mejor jugador que Ted Williams simplemente porque ganó más Series Mundiales. Con los managers es un poco diferente. Su influencia es más difícil de cuantificar y, aunque el éxito en temporada regular sigue siendo importante, resulta complicado no dar un peso adicional a octubre, cuando un solo cambio de pitcher, una decisión en la alineación o una apuesta con el bullpen puede alterar el rumbo de una serie.
Te puede interesar: MLB: Disfruta la última temporada del beisbol tal como lo conocemos
Eso no significa que los campeonatos lo sean todo. Grandes managers han pasado años trabajando para organizaciones con limitaciones o equipos de mercados pequeños con recursos reducidos, mientras que otros heredaron dinastías repletas de talento del Salón de la Fama. Algunos dejaron huella al adoptar métodos estratégicos innovadores. Pero al comparar a las leyendas del manejo en el beisbol, el éxito en postemporada inevitablemente adquiere una mayor relevancia en la conversación.
Con eso en mente, aquí está nuestro ranking de los 12 mejores managers en la historia de MLB, con una mención especial para algunos que se quedaron cerca de entrar.
Menciones honoríficas: Leo Durocher, Terry Francona, Miller Huggins, Tommy Lasorda, Jim Leyland, Joe Maddon, Bill McKechnie, Lou Piniella, Dick Williams
12. Earl Weaver
Equipos dirigidos: Baltimore Orioles (1968–82, 1985–86)
Récord de carrera: 1,480–1,060 (.583)
Postemporada: 26–20, cuatro banderines, un campeonato de Serie Mundial
El lugar de Weaver en esta lista se debe tanto a su influencia en la estrategia del beisbol como a los logros de sus equipos, aunque estos tampoco fueron poca cosa. El temperamental dirigente de los Orioles ganó la Serie Mundial de 1970 y sólo tuvo una temporada perdedora, la última de su carrera, a lo largo de 17 años al frente de Baltimore. Sus equipos compitieron constantemente pese a que rara vez contaban con el poder estelar de algunos de sus rivales, y su porcentaje de victorias de .583 ocupa el noveno lugar de todos los tiempos entre los managers con al menos 1,000 juegos dirigidos.
Más importante aún, Weaver ayudó a transformar la manera en que se jugaba el beisbol. Décadas antes de que la analítica se volviera una corriente dominante, enfatizaba el porcentaje de embasarse y el poder al bate por encima de los toques de sacrificio, los robos de base y las tácticas para fabricar una sola carrera. Su filosofía de esperar el jonrón de tres carreras terminó convirtiéndose en una práctica común en todo el deporte. Los Orioles ganaron otra Serie Mundial en 1983, un año después de su primer retiro, con un roster construido en gran parte durante su gestión, lo que subraya los cimientos que estableció en Baltimore. —Will Laws
11. Bobby Cox
Equipos dirigidos: Atlanta Braves (1978–81, 1990–2010); Toronto Blue Jays (1981–85)
Récord de carrera: 2,504–2,001 (.556)
Postemporada: 67–69, cinco banderines, un campeonato de Serie Mundial
Uno de los mejores managers de temporada regular que han ocupado un dugout —sus 16 temporadas clasificando a los playoffs son la mayor cifra de todos los tiempos—, el líder histórico de expulsiones en MLB tuvo un inicio algo discreto en su carrera como dirigente, con sólo una campaña ganadora durante su primera etapa con los Braves. Después llevó a los Blue Jays hasta la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985 antes de regresar a Atlanta, donde su figura alcanzó otra dimensión con seis apariciones en la Serie Mundial entre 1991 y 1999, incluida su única corona en 1995.
La segunda década de su segunda etapa en Atlanta estuvo marcada por eliminaciones tempranas en postemporada, pero mantuvo a los Braves lo suficientemente competitivos como para retirarse en sus propios términos en 2010. Junto con Tony La Russa y Buck Showalter, Cox es uno de apenas tres dirigentes que han ganado cuatro veces el premio a Manager del Año desde que MLB lo reconoció oficialmente en 1983. —Kyle Koster
10. Dave Roberts
Equipos dirigidos: Los Angeles Dodgers (2016-presente)
Récord de carrera: 980–595 (.622)
Postemporada: 69–48, cinco banderines, tres campeonatos de Serie Mundial
Sí, Doc ya está dentro del Top 10. Roberts ya está construyendo uno de los currículums más destacados en la historia del manejo en el beisbol y, con apenas 54 años recién cumplidos, quizá ni siquiera haya llegado a la mitad de su trayectoria. Desde que asumió el mando de los Dodgers en 2016, ha guiado al club a la postemporada todos los años y posee el porcentaje de victorias más alto entre los managers con al menos 1,000 juegos dirigidos. Los Ángeles ha ganado al menos 90 partidos en cada temporada completa bajo su mando, y ha acumulado múltiples trofeos durante una de las etapas de éxito sostenido más impresionantes que haya visto este deporte.
Por supuesto, Roberts se ha beneficiado de dirigir a una de las organizaciones más talentosas y poderosas económicamente del beisbol, y los Dodgers han decepcionado con frecuencia en octubre cuando parecían destinados al campeonato; ninguno de sus cinco equipos de 100 victorias logró conquistar la Serie Mundial. Sin embargo, las expectativas bajo este régimen de los Dodgers son distintas a las de cualquier otro manager moderno, y Roberts ha mantenido consistentemente a la franquicia en la élite pese a los cambios de roster, las lesiones y la presión constante de ganar el campeonato. Pocos managers han conseguido tanto a estas alturas de sus carreras. —W.L.
9. Bruce Bochy
Equipos dirigidos: San Diego Padres (1995–2006); San Francisco Giants (2007–19); Texas Rangers (2023–25)
Récord de carrera: 2,252–2,266 (.498)
Postemporada: 57–37, cinco banderines, cuatro campeonatos de Serie Mundial
Bochy era considerado un buen manager que sacaba el máximo provecho de plantillas limitadas durante sus 12 años al frente de los Padres. Luego se mudó a San Francisco y todo cambió. A lo largo de 13 años con los Giants, Bochy se consolidó como uno de los mejores managers en la historia de las Grandes Ligas, al llevar a la franquicia a tres títulos de Serie Mundial en cinco temporadas. Con esas conquistas en 2010, 2012 y 2014, aseguró sin discusión su lugar en el Salón de la Fama. Después, tras un retiro de cuatro años, regresó y de inmediato condujo a los Rangers a su primer campeonato en la historia de la franquicia en 2023. Sólo seis managers han ganado cuatro o más campeonatos, y únicamente cinco han conquistado una Serie Mundial con múltiples equipos.
Lo que impide que Bochy esté más arriba en esta lista es su discreto récord de temporada regular. Durante esos 12 años en San Diego registró marca de 951–975 (.494), mientras que en sus 13 campañas con los Giants el equipo tuvo récord de 1,052–1,054, apenas por debajo de .500. Ganó una Serie Mundial en Texas, pero las dos temporadas siguientes fueron decepcionantes y terminó con una marca de 249–237 (.512). Su récord de por vida en temporada regular está por debajo de .500, pero su porcentaje de .606 en postemporada es lo que lo eleva a este estatus. Es sexto de todos los tiempos en la lista de victorias de MLB, y los cinco que están por encima de él son miembros del Salón de la Fama. Muy pronto se les unirá en Cooperstown. —Ryan Phillips
8. Connie Mack
Equipos dirigidos: Pittsburgh Pirates (1894–96); Philadelphia Athletics (1901–1950)
Récord de carrera: 3,731–3,948 (.486)
Postemporada: 24–19, nueve banderines, cinco campeonatos de Serie Mundial
El lugar de Mack en esta lista es uno de los más difíciles de evaluar. Ningún manager ha ganado más juegos en la historia de las Grandes Ligas que el histórico dirigente de los Athletics, quien acumuló unas asombrosas 3,731 victorias a lo largo de 53 temporadas al frente de Filadelfia, construyendo múltiples dinastías separadas por décadas. La longevidad de su trayectoria es difícil de comprender hoy en día: Mack dirigió más juegos que los que algunas franquicias han disputado en toda su existencia.
Sin embargo, su currículum incluye matices que no aplican a ninguno de sus contemporáneos. Mack también posee el récord histórico de derrotas, con 3,948, y terminó su carrera con un porcentaje de victorias por debajo de .500. Sus Athletics atravesaron varios periodos prolongados de mediocridad, especialmente al final de su carrera, y a partir de 1937 fue propietario mayoritario del club además de manager. Si no hubiera sido, en la práctica, su propio jefe, resulta difícil imaginar que muchas organizaciones le hubieran permitido permanecer en el cargo durante algunas de esas etapas complicadas. Aun así, la combinación de cinco campeonatos, nueve banderines y el mayor número de victorias en la historia del beisbol hace imposible dejar fuera del Top 10 al llamado Grand Old Man of Baseball. —Will Laws
7. Sparky Anderson
Equipos dirigidos: Cincinnati Reds (1970–78); Detroit Tigers (1979–95)
Récord de carrera: 2,194–1,834 (.596)
Postemporada: 34–21, cinco banderines, tres campeonatos de Serie Mundial
El hombre apodado Captain Hook se hizo famoso por su rápida decisión para remover lanzadores —décadas antes de que eso fuera considerado una estrategia acertada—, aunque quizá es más recordado por convertirse en el primer manager en ganar una Serie Mundial en ambas ligas (cuando el estilo de juego en cada una era diferente). Anderson conquistó títulos consecutivos de Serie Mundial con la Big Red Machine de Cincinnati en 1975 y 1976, y añadió otro con Detroit en 1984. También ganó el banderín de la Liga Nacional en cuatro de sus primeros siete años con los Reds.
Anderson heredó mucho talento en Cincinnati, pero pocas dinastías en la historia de MLB manejaron mejor las expectativas que la Big Red Machine; los Reds de 1976 siguen siendo el único equipo que ha barrido toda la postemporada desde que se introdujo la Serie de Campeonato de Liga en 1969. Para cuando se retiró en 1995, debido a su descontento con el estado de la liga tras dos temporadas afectadas por huelgas, Anderson ocupaba el tercer lugar histórico en victorias (hoy es séptimo) y era uno de los managers más respetados del deporte. —Will Laws
6. Walter Alston
Equipos dirigidos: Brooklyn/Los Angeles Dodgers (1954–76)
Récord de carrera: 2,040–1,613 (.558)
Postemporada: 23–21, siete banderines, cuatro campeonatos de Serie Mundial
Alston pasó 23 temporadas dirigiendo a los Dodgers y, de manera increíble, nunca firmó un contrato por más de un año. El arreglo funcionó perfectamente para el reservado dirigente conocido como The Quiet Man, quien guió a la franquicia durante su mudanza de Brooklyn a Los Ángeles mientras mantenía a los Dodgers entre las organizaciones modelo del beisbol, conquistando cuatro títulos de Serie Mundial entre 1955 y 1965.
Después de eso, Los Ángeles atravesó un pequeño bache, quedándose fuera de los playoffs durante siete temporadas consecutivas, aunque los Dodgers registraron campañas ganadoras en 19 de los 23 años de Alston al mando. Ganó un último banderín en 1974 antes de que Los Ángeles perdiera la Serie Mundial ante los Athletics, y la leyenda de los Dodgers se retiró dos años después como seis veces Manager del Año de la Liga Nacional. —Will Laws
5. Joe Torre
Equipos dirigidos: New York Mets (1977–81); Atlanta Braves (1982–84); St. Louis Cardinals (1990–95); New York Yankees (1996–2007); Los Angeles Dodgers (2008–10)
Récord de carrera: 2,326–1,997 (.538)
Postemporada: 84–58, seis banderines, cuatro campeonatos de Serie Mundial
Torre es uno de los managers más prestigiosos en la historia de los Yankees, guiando al equipo a cuatro campeonatos de Serie Mundial en cinco años, de 1996 a 2000, incluidos tres consecutivos. Llevó a Nueva York a la postemporada en los 12 años que estuvo al frente de la franquicia y nunca ganó menos de 87 juegos como manager de los Yankees. Torre ocupa el quinto lugar de todos los tiempos en victorias con 2,326, sólo detrás de Cox, John McGraw, La Russa y Connie Mack, además de ser quinto en triunfos en Series Mundiales, con la mayor cantidad entre quienes comenzaron su carrera como managers después de la Segunda Guerra Mundial.
Las cinco franquicias que dirigió Torre estaban entre los trabajos de mayor presión en el beisbol, y aunque se le puede criticar por no haber ganado un título fuera de los Yankees y sus plantillas repletas de estrellas, también se le puede reconocer que nunca se intimidó bajo los reflectores de Nueva York. —R.P.
4. Tony La Russa
Equipos dirigidos: Chicago White Sox (1979–86, 2021–22); Oakland Athletics (1986–95); St. Louis Cardinals (1996–2010)
Récord de carrera: 2,884–2,499 (.536)
Postemporada: 71–61, seis banderines, tres campeonatos de Serie Mundial
La más reciente etapa de La Russa con los White Sox no siempre fue brillante, pero sigue siendo uno de los mejores managers en la historia de las Grandes Ligas. La Russa disfrutó de una legendaria carrera de 35 años como dirigente, revolucionando la estrategia del beisbol de diversas maneras. Maximizó el uso de su bullpen y de su banca de forma más efectiva que sus contemporáneos al buscar agresivamente enfrentamientos favorables, popularizando tanto al cerrador de una entrada como al relevista especializado para un solo out, además de utilizar con frecuencia los dobles cambios, entre otros métodos.
La Russa ganó la Serie Mundial tanto con los Athletics como con los Cardinals y dirigió 13 temporadas de 90 o más victorias. En total, sus 2,884 triunfos lo colocan en el segundo lugar entre todos los managers en la historia de MLB, sólo detrás de Connie Mack, y llevó a sus equipos a los playoffs en 15 ocasiones a lo largo de su carrera, únicamente superado por Cox. —R.P.
3. John McGraw
Equipos dirigidos: Baltimore Orioles (1899, 1901–02); New York Giants (1902–32)
Récord de carrera: 2,583–1,870 (.591)
Postemporada: diez banderines, tres campeonatos de Serie Mundial
John McGraw fue un pionero de la estrategia beisbolera durante sus carreras como jugador y manager. Como jugador, y posteriormente jugador-manager de los Orioles en la década de 1890, ayudó a desarrollar el “Baltimore Chop” y el hit-and-run, recursos que permitieron al equipo destacar durante la era de la bola muerta. Su estrategia de inside baseball popularizó mantener la pelota dentro del cuadro mediante hits, bases por bolas, toques de sacrificio y robos de base para presionar a las defensivas. Más tarde se convirtió en jugador-manager de los New York Giants, donde alcanzó la fama. Llevó a los Giants al título de Serie Mundial en 1905 y después de la campaña de 1906 se dedicó exclusivamente a dirigir. Posteriormente condujo al equipo a campeonatos consecutivos en 1922 y 1923.
McGraw sigue ocupando el tercer lugar histórico en victorias y mantuvo el récord durante un tiempo hasta que Mack lo superó en 1934. Su impacto en el juego fue enorme, ya que su estrategia basada en el juego pequeño funcionó durante años en una época en la que los equipos no podían depender de los cuadrangulares. Además de sus tres campeonatos, sus 10 banderines están empatados con Casey Stengel como la mayor cantidad de todos los tiempos. —R.P.
2. Casey Stengel
Equipos dirigidos: Brooklyn Dodgers (1934–36); Boston Bees/Braves (1938–43); New York Yankees (1949–60); New York Mets (1962–65)
Récord de carrera: 1,905–1,842 (.508)
Postemporada: 37–26, 10 banderines, siete campeonatos de Serie Mundial
Ningún manager ha estado al frente de una dinastía como la de los Yankees de Stengel. Después de años de resultados discretos en Brooklyn y Boston, el colorido dirigente llegó a Nueva York y de inmediato protagonizó una de las mejores rachas en la historia del beisbol, ganando cinco Series Mundiales consecutivas entre 1949 y 1953. Cuando se retiró de los Yankees tras la temporada de 1960, Stengel había acumulado siete campeonatos y 10 banderines de la Liga Americana, empatando el récord de títulos de liga. Sus 37 victorias en el Clásico de Otoño siguen siendo la mayor cantidad para cualquier manager. Si existe una crítica hacia él, es que registró récord perdedor con las otras tres franquicias que dirigió, lo que afecta su marca global.
Sin embargo, el impacto de Stengel fue mucho más allá de los trofeos. Tras haber sido utilizado frecuentemente en sistemas de pelotón por McGraw cuando era jugador, se convirtió en uno de los primeros managers en explotar agresivamente las ventajas de los pelotones, ajustando sus alineaciones según la mano del lanzador rival mucho antes de que se volviera algo común. Los managers modernos emplean de manera rutinaria tácticas que Stengel ayudó a desarrollar, pero ninguno ha igualado el éxito de octubre que lo convirtió en leyenda. —W.L.
1. Joe McCarthy
Equipos dirigidos: Chicago Cubs (1926–30), New York Yankees (1931–46), Boston Red Sox (1948–50)
Récord de carrera: 2,125–1,333 (.615)
Postemporada: 30–13, nueve banderines, siete campeonatos de Serie Mundial
¿Nunca has oído hablar de McCarthy? Es comprensible. A diferencia de muchos de los managers de esta lista, no era conocido por una personalidad llamativa, discusiones encendidas o innovaciones tácticas. Simplemente ganaba, y lo hacía con más consistencia que cualquier otro dirigente en la historia del beisbol.
McCarthy sólo está detrás de Roberts en porcentaje de victorias (mínimo 1,000 juegos dirigidos), ocupa el primer lugar en porcentaje de victorias en postemporada (.698) y también figura entre los líderes históricos tanto en triunfos (10.º) como en campeonatos (empatado en el primer lugar). Después de llevar a los Cubs al banderín en 1929, tomó las riendas de los Yankees y transformó una franquicia ya sólida en una dinastía, conquistando siete Series Mundiales y ocho banderines de la Liga Americana en un lapso de 12 años entre 1932 y 1943.
Los críticos pueden señalar con razón que McCarthy se benefició de dirigir algunas de las plantillas más talentosas jamás reunidas. Pero toda gran dinastía necesita una mano firme, y ningún manager convirtió el talento en victorias con mayor eficiencia que McCarthy. —W.L.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/06/2026, traducido al español para SI México.