Ranking de las seis principales ciudades candidatas para la expansión de la MLB
La Major League Baseball y la MLBPA ya comenzaron a intercambiar propuestas para un nuevo convenio colectivo antes de que el actual expire en diciembre. Uno de los temas centrales será la expansión. MLB tiene interés en crecer a 32 equipos y los planes para hacerlo probablemente serán explorados a fondo una vez que el nuevo CBA esté firmado. Las ciudades ya comenzaron a moverse para ser consideradas, y la semana pasada líderes locales presentaron formalmente la candidatura de Sacramento, California, en un intento por llevar de forma permanente un equipo a la ciudad que actualmente alberga a los Athletics mientras se construye su nuevo estadio en Las Vegas.
Todos los reportes indican que MLB busca agregar una franquicia en el Este y otra en el Oeste, lo que incrementa el número de destinos potenciales.
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Analizamos detenidamente a todos los candidatos, redujimos la lista a los lugares que realmente creemos que tienen posibilidades de conseguir una franquicia de MLB y clasificamos las candidaturas más prometedoras según nuestro criterio.
6. Montreal
Este es un favorito sentimental. Los Expos fueron el primer equipo canadiense de MLB y comenzaron su historia en 1969. En 1977 se les unieron los Blue Jays, mientras la liga intentaba una verdadera expansión internacional. El equipo de Montreal tuvo problemas en el terreno de juego durante gran parte de su existencia, a pesar de haber seleccionado a varios futuros miembros del Salón de la Fama, y en 2004 la caída en asistencia e ingresos llevó a la franquicia a mudarse a Washington, donde comenzó una nueva vida como los Nationals. La franquicia de Montreal solo llegó una vez a la postemporada. Fue en 1981, aunque tenían el mejor récord de MLB con 74–40 cuando la huelga de 1994 canceló el resto de la temporada.
Montreal tiene un mercado enorme, con una población metropolitana superior a los 4 millones, mayor que cualquiera en esta lista. Aunque la asistencia y el interés disminuyeron antes de perder al equipo, eso se debió en gran parte a una mala administración. La gente todavía siente nostalgia por los Expos y no hay duda de que la marca aún tiene peso. Stephen Bronfman, hijo del ex propietario de los Expos Charles Bronfman, lleva años impulsando el regreso de MLB a Montreal. Y no está solo. El beisbol también es hoy un deporte mucho más internacional de lo que era en 2004. Los Blue Jays han demostrado de sobra que puede funcionar en Canadá.
La realidad aquí es que MLB es plenamente consciente de que el beisbol ya fracasó una vez en Montreal, por lo que entregar una valiosa franquicia de expansión a la ciudad sería una apuesta enorme. En 2022, MLB rechazó un plan para que los Rays dividieran su calendario entre Tampa Bay y Montreal. Haría falta un esfuerzo gigantesco para convencer nuevamente a Rob Manfred y compañía.
5. Sacramento
Sacramento está en medio de una audición para ganarse una franquicia de MLB, ya que ha sido sede temporal de los futuros Las Vegas Athletics durante dos temporadas. La ciudad no estaba en el radar de nadie antes de esto, pero ha escalado posiciones porque la liga no necesita imaginar cómo sería tener un equipo allí; ya tiene pruebas reales. Sacramento también pertenece a un mercado mediático de tamaño considerable, ya que junto con Stockton y Modesto ocupa el lugar 20 en Estados Unidos. Además, cuenta con una creciente área metropolitana que registró 2.68 millones de habitantes en el censo de 2020.
Aunque California ya tiene cinco equipos y está en proceso de perder uno, las franquicias del estado suelen tener un valor enorme. Eso juega a favor de Sacramento, al igual que la propuesta de un estadio de más de 35 mil asientos en el Bridge District, un desarrollo mixto de 50 acres. El terreno está listo para avanzar si la ciudad recibe luz verde. El grupo “Sacramento Pitch” lanzó formalmente su esfuerzo para conseguir una franquicia y asegura contar con “800 millones de dólares en terrenos e inversión privada”.
La gran desventaja aquí es que Sacramento parece haber aparecido de pronto en la carrera, mientras que otros grupos mejor posicionados llevan años trabajando en sus candidaturas. Eso no significa que sea imposible. Hay un impulso real detrás de este proyecto.
4. Charlotte
También podría ser Raleigh—Tom Dundon, propietario de los Carolina Hurricanes y los Portland Trail Blazers, actualmente lidera el esfuerzo para llevar MLB a la capital de Carolina del Norte—pero aquí nos quedaremos con Charlotte como representante del estado, ya que tiene varias ventajas incorporadas. La ciudad ya sostiene equipos de NFL, NBA y MLS. Esa estabilidad será un argumento importante para los propietarios de MLB. Quizá aún más importante es que Charlotte aporta una enorme fuerza corporativa. Las sedes centrales de Bank of America, Truist, Honeywell y Duke Energy encabezan la lista, mientras que Lowe’s se encuentra muy cerca de la ciudad.
Charlotte presume el mercado televisivo número 21 del país, con más de 1.38 millones de hogares. Más impresionante aún: es la ciudad de más rápido crecimiento en Estados Unidos, tras sumar 20,731 habitantes entre 2024 y 2025, la cifra más alta del país. Carolina del Norte es actualmente el estado más grande de EE.UU. sin una franquicia de MLB.
El gran problema que enfrenta Charlotte es la superposición con el territorio de los Braves. Gran parte del sur actualmente pertenece a la franquicia de Atlanta, una marca extremadamente fuerte en el sureste. Además, la ciudad todavía no cuenta con un grupo dominante y consolidado impulsando la candidatura. Y, de manera crucial, también compite por atención con Raleigh, otra ciudad en crecimiento que será considerada. Ambas candidaturas podrían perjudicarse mutuamente.
3. Portland
Portland lleva casi una década buscando un equipo de MLB. El Portland Diamond Project fue fundado en 2017 por Craig Cheek, ejecutivo de larga trayectoria en Nike. Él imagina un estadio íntimo de 32 mil asientos ubicado en South Waterfront, en Zidell Yards. Tendría un techo retráctil de cristal translúcido y costaría alrededor de 2 mil millones de dólares.
Cheek asegura que la ciudad podría iniciar la construcción de un estadio frente al río tan pronto como en 2027 si recibe una franquicia. Oregon ya aprobó una ley que autoriza 800 millones de dólares en bonos destinados a un posible estadio. El proyecto incluye una estrategia creativa que impone un impuesto específico a los ingresos de jugadores visitantes de MLB y sus cónyuges, lo que significa que la población local no financiaría el proyecto.
Portland cuenta con el mercado televisivo número 23 del país, con más de 1.2 millones de hogares. El problema es que la ciudad no ha crecido tanto como otros competidores en años recientes. La falta de grandes corporativos también representa una desventaja en términos de patrocinios y compra de suites de lujo. La Rose City sigue en la pelea, pero ha perdido algo de fuerza en los últimos años.
2. Salt Lake City
Big League Utah lleva varios años presionando con fuerza para conseguir un equipo de expansión de MLB y ha establecido firmemente a Salt Lake City como un verdadero contendiente. El esfuerzo está respaldado por la familia Miller, antigua propietaria del Utah Jazz entre 1985 y 2020, lo que les da enorme credibilidad en el mundo de los dueños deportivos.
Quizá lo más importante es que ya existen planes para un estadio si la ciudad es seleccionada. Está proyectado un distrito mixto de 3.5 mil millones de dólares llamado “Power District”, con un parque de pelota de MLB como pieza central. El mercado de Salt Lake City ocupa el lugar 28 en Estados Unidos, con más de un millón de hogares. Tanto el Jazz como el Mammoth de la NHL disfrutan de un fuerte apoyo de los aficionados, lo que facilita mucho las proyecciones sobre el éxito potencial del beisbol en la ciudad.
1. Nashville
Nashville parece ser actualmente el líder entre las ciudades del Este, y casi se siente como una formalidad que eventualmente consiga un equipo de MLB. El mercado mediático ocupa el lugar 25 en Estados Unidos y alcanza a más de 1.1 millones de hogares.
La ciudad también respalda a sus equipos actuales: los Titans promediaron 58,893 aficionados por partido en 2025 pese a terminar con marca de 3–14, mientras que los Predators promediaron 17,236 asistentes por encuentro durante la campaña 2025-26, en la que ni siquiera clasificaron a playoffs. Su arena tiene capacidad para 17,113 personas, por lo que el equipo superó el “lleno total” prácticamente cada noche.
Desde 2019, un grupo llamado Music City Baseball ha impulsado con fuerza una franquicia de expansión llamada Nashville Stars. El nombre sería un homenaje al equipo de las Negro Leagues que existió desde la década de 1930 hasta los años 50.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/06/2026, traducido al español para SI México.