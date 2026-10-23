Los dos mejores equipos del beisbol están listos para enfrentarse en la Serie Mundial de 2026. Por alguna razón, eso resulta sorprendente.

Después de una temporada baja dominada por la aparentemente interminable ola de gastos de los Dodgers, campeones en años consecutivos, el mundo del beisbol pasó gran parte de 2026 esperando que Los Ángeles avanzara tranquilamente hacia un tercer título consecutivo. Se esperaba que equipos con nóminas elevadas, como los Yankees, Phillies, Blue Jays y Braves, tuvieran algo que decir sobre si eso sucedería o no.

Mientras los aficionados al beisbol esperaban que los equipos más ricos tomaran el control, los Rays y los Brewers pasaron seis meses demostrando que merecían estar ahí. Eran contendientes que estaban a la vista de todos, pero que pocos parecían advertir.

Tampa Bay y Milwaukee tienen sus diferencias, pero se construyeron de manera similar. Ninguno tuvo el lujo de destinar cantidades ilimitadas de dinero a sus problemas. En cambio, ambos armaron rosters capaces de vencer a los equipos que sí lo hicieron.

La diferencia de nómina entre estos clubes y los equipos que más gastan en el beisbol es enorme. Milwaukee ocupa el puesto 19 en nómina para la temporada 2026, con 146.2 millones de dólares, mientras que Tampa Bay se ubica en el puesto 28, con la diminuta cifra de 95.6 millones de dólares. Si se combinaran ambas nóminas, su gasto de 241.8 millones de dólares las colocaría en el octavo lugar de MLB y sería casi 100 millones inferior a los 339.3 millones que gastaron los Dodgers, a quienes Milwaukee barrió en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

De hecho, la factura proyectada de los Dodgers por el impuesto de lujo, superior a los 180 millones de dólares, alcanzaría para cubrir la nómina de los Brewers y todavía sobrarían decenas de millones. Además, sería casi el doble de la nómina de los Rays.

Los equipos que más gastan han dominado la Serie Mundial durante la última década. Desde 2016, ocho de los 10 campeones han estado entre los 10 primeros en nómina sujeta al impuesto de balance competitivo (CBT), mientras que siete de los últimos ocho se han ubicado entre los nueve primeros, con los Braves de 2021 como única excepción. Todas las Series Mundiales durante ese periodo han contado con al menos un equipo situado entre los 10 primeros en gasto, y cinco enfrentamientos incluyeron a dos.

Esta es la primera vez desde 1991 que dos equipos ubicados en la mitad inferior de MLB en gasto de nómina se enfrentan en la Serie Mundial.

Después de que los Dodgers vencieran a los Braves para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, las cámaras captaron al manager Dave Roberts diciendo sobre su equipo: «Somos más inteligentes. Somos mejores. Y somos más duros». Resulta que los Rays y los Brewers deberían haber hecho esa afirmación.

Milwaukee y Tampa Bay llegaron hasta aquí al construir sus rosters con inteligencia, no con músculo financiero. Son dos de las franquicias más orientadas al análisis estadístico en el beisbol, y ambas tienen una larga trayectoria de éxito en el scouting. Las dos organizaciones se han ganado la reputación de traspasar a jugadores consolidados mientras todavía son asequibles y tienen un valor considerable, a menudo años antes de que lleguen a la agencia libre. Los Brewers son conocidos por haber traspasado de esa manera a Josh Hader, Corbin Burnes y Freddy Peralta, mientras que los Rays hicieron lo propio con Chris Archer, Blake Snell, Randy Arozarena y Brandon Lowe antes de sus temporadas previas a la agencia libre.

Peralta es un caso interesante porque Milwaukee lo envió a los Mets antes de la temporada y tuvo enormes dificultades, con una efectividad de 4.99 y un WHIP de 1.48 en 22 aperturas. Los Rays vieron una oportunidad de adquirirlo a bajo costo y actuaron. Ajustaron su mecánica de lanzamiento y su repertorio, y desde entonces ha sido brillante. En sus últimas 10 apariciones, Peralta tiene marca de 7-0, efectividad de 0.89, WHIP de 0.91 y 39 ponches, mientras ha permitido apenas cinco carreras limpias en 50 ⅔ entradas. Fue nombrado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los dos equipos no se construyeron de la misma manera, pero prevaleció una filosofía similar. Los Rays adquirieron mediante traspasos a 16 jugadores de su roster proyectado para la Serie Mundial, incluidos Junior Caminero y Yandy Díaz, procedentes de Cleveland, y Drew Rasmussen, de los Brewers.

Milwaukee, por su parte, ha apostado fuertemente por el Draft y el desarrollo de talento formado en casa. Diez jugadores de su roster proyectado para la Serie Mundial surgieron de la organización, entre ellos las selecciones del Draft Brice Turang, Jacob Misiorowski, Aaron Ashby y Garrett Mitchell, además de los prospectos internacionales Jackson Chourio y Luis Lara. Esos 10 jugadores sumaron 31.4 bWAR esta temporada, una cifra prácticamente idéntica a los 31.2 que generaron las 16 adquisiciones de Tampa Bay mediante traspasos.

Solo un jugador de cualquiera de los dos equipos ganó más de 12 millones de dólares esta temporada. El salario de 26 millones de dólares de Christian Yelich fue más del doble que el de cualquier otro jugador de la serie, y ni siquiera llegó al equipo mediante un contrato importante de agente libre. Yelich fue adquirido de los Marlins mediante un traspaso en enero de 2018 y firmó una extensión de contrato por nueve años y 215 millones de dólares en 2020, después de haber ganado ya un premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Pese a contar con nóminas relativamente económicas, los Brewers y los Rays fueron los dos mejores equipos del beisbol durante toda la temporada. Milwaukee lideró las Grandes Ligas con 103 victorias, mientras que las 98 de Tampa Bay le aseguraron el primer puesto de la Liga Americana. Quizá lo más importante es que ninguno de los dos equipos dependió de una sola fórmula para ganar partidos. Son escuadras construidas con alineaciones equilibradas, pitcheo de élite y relevos profundos.

A diferencia de la mayoría de los campeones recientes, no necesitan conectar cuadrangulares para ganar. Los Rays conectaron 169 jonrones, cifra que los ubicó en el puesto 22 durante la temporada regular, mientras que los Brewers sumaron 154, para ocupar el lugar 29. Eso no significa que merezcan la etiqueta de equipos de "juego pequeño". Milwaukee ocupó el tercer lugar en wRC+ (107), mientras que Tampa Bay empató en el quinto (104); ambos terminaron en la mitad de la tabla en porcentaje de slugging. Los Rays y los Brewers son organizaciones completamente modernas, pero adaptaron sus estrategias ofensivas a las características de sus jugadores, con énfasis en el contacto por encima del poder. Empataron en el liderato de las Grandes Ligas en promedio de bateo, con .258. También han dado prioridad a defensores atléticos y de gran alcance, que durante esta temporada han convertido jugadas difíciles en outs dentro del cuadro y han limitado el daño en los jardines.

La Serie Mundial entre Tampa Bay y Milwaukee no demuestra que el dinero sea irrelevante para ganar campeonatos. Las dos organizaciones han demostrado que existe más de una manera de construir un equipo capaz de pelear por el título.

Ni los Brewers ni los Rays son una sorpresa de una sola temporada. Desde 2018, Milwaukee y Tampa Bay ocupan, respectivamente, el cuarto y el sexto lugar en victorias. Desde hace años han sido ejemplos de éxito con nóminas reducidas y han demostrado que las organizaciones inteligentes y bien administradas no necesitan gastar mucho para ganar en grande.

Ahora se enfrentarán en una Serie Mundial que nadie vio venir.

Deberíamos haberlo previsto.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/10/2026, traducido al español para SI México.