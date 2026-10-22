Rays vs. Brewers: Cinco predicciones atrevidas para la Serie Mundial

El enfrentamiento de la Serie Mundial de este año no es uno que muchos hayan pronosticado al inicio de la temporada. Los Rays y los Brewers, dos equipos que han desafiado la tendencia reciente de MLB de priorizar los jonrones a la ofensiva y que, al mismo tiempo, han sorteado las dificultades de operar con nóminas más reducidas, han superado todos los obstáculos para llegar al Clásico de Otoño.

Estos dos equipos han mantenido su estilo durante toda la temporada. Ambos se ubicaron entre los 10 últimos de la liga en jonrones, pero dentro de los 10 primeros en OPS, y cada uno llegó a la postemporada como el sembrado número uno de su respectiva liga.

El choque entre los dos equipos de pelota pequeña más efectivos de MLB, ninguno de los cuales ha experimentado la gloria de ganar una Serie Mundial, prepara el escenario para una emocionante disputa por el campeonato. Tampa y Milwaukee operan de manera similar, con un extraordinario pitcheo abridor, relevistas de élite y ofensivas capaces de encadenar rallies que cambian el rumbo de los partidos a lo largo de todo el lineup.

Sin más preámbulos, vamos a hacer cinco atrevidas predicciones para la Serie Mundial de 2026.

Freddy Peralta será retirado temprano por su antiguo equipo

Después de ser traspasado de los Brewers a los Mets y posteriormente enviado a los Rays, Freddy Peralta se enfrentará a su antiguo equipo en la Serie Mundial. Estará decidido a demostrarle a la organización que desprenderse de él fue un gran error.

Hasta ahora en la postemporada, ha estado intratable. Su recta ha ganado velocidad, lo que ha hecho que sus lanzamientos rompientes sean todavía más efectivos. Pero se enfrentará a un equipo que conoce muy bien sus habilidades y tendencias desde el montículo. Una de las principales dificultades que Peralta ha enfrentado a lo largo de su carrera es mantener bajo su conteo de lanzamientos y permanecer en el juego más allá de la sexta entrada. Espero que tenga algunos problemas contra los Brewers, quienes recibieron la segunda mayor cantidad de bases por bolas en MLB durante la temporada regular. Una mala entrada podría ser suficiente para que Kevin Cash retire a Peralta, y creo que la ofensiva de Milwaukee encadenará algunos hits y bases por bolas para obligar a Cash a tomar esa decisión temprano en el partido.

Jacob Misiorowski tendrá la salida de postemporada que los aficionados han estado esperando

Después de su dominante temporada regular, Jacob Misiorowski no ha sido tan efectivo durante los playoffs. Hasta ahora, ha realizado apenas dos aperturas y no ha podido completar la quinta entrada en ninguna de ellas. Tanto los Padres como los Dodgers consiguieron elevar su conteo de lanzamientos desde temprano, lo que le ha impedido trabajar profundo en los juegos, aunque ha evitado permitir muchas carreras. En sus dos aperturas de octubre, Misiorowski ha permitido tres carreras, nueve hits y cuatro bases por bolas, además de ponchar a 11 bateadores en 8 1/3 entradas. Su capacidad para conseguir ponches sigue siendo contundente, pero los equipos han conectado más fouls ante sus lanzamientos y lo han obligado a realizar más envíos para terminar las entradas.

Sin embargo, ahora que ya experimentó sus primeras dos aperturas de postemporada, espero que se recupere durante la Serie Mundial. Suponiendo que el Clásico de Otoño no termine con una barrida, Misiorowski probablemente tendrá dos aperturas contra los Rays. Espero que consiga 18 o más ponches y lance al menos 13 entradas entre ambas aperturas, mientras permite tres carreras limpias o menos.

Junior Caminero conectará dos jonrones en la serie

Junior Caminero conectó el primer jonrón de su carrera en postemporada en el decisivo Juego 6 contra los Guardians, y creo que eso le dará impulso para tener una gran Serie Mundial. Caminero ocupó el segundo lugar de la Liga Americana con 42 jonrones durante la temporada, pero los lanzadores rivales han sido cuidadosos al enfrentarlo en octubre y lo han limitado a apenas cuatro extrabases en 33 turnos al bate. Para que los Rays tengan éxito contra los Brewers, dependerán del bate de Caminero, y espero que responda con algunos imparables importantes en momentos decisivos.

Con apenas 23 años, Caminero se ha consolidado como una de las jóvenes superestrellas más brillantes de la liga, y espero que deje su huella en su primera aparición en una Serie Mundial. Mi predicción es que Caminero igualará su registro de extrabases en los playoffs con cuatro, incluidos dos jonrones contra Milwaukee.

Drew Rasmussen tendrá dos aperturas de seis entradas o más con una carrera limpia permitida o menos

Quizá no haya habido un lanzador abridor más efectivo que Drew Rasmussen en los playoffs de MLB. Otro exjugador de los Brewers que ahora forma parte de la rotación de los Rays, Rasmussen ha dominado en octubre, con apenas tres carreras limpias permitidas en 21 entradas de labor. El as de Tampa Bay ha ponchado a 23 bateadores, ha otorgado apenas tres bases por bolas y ha permitido 13 hits. Lanzó un juego de un hit contra los Yankees en una extraordinaria salida de ocho entradas durante la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), y ponchó a 13 bateadores en igual número de entradas contra los Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS).

Rasmussen lanzó 170 entradas, la mayor cantidad de su carrera, durante la temporada regular y permitió más de tres carreras limpias en apenas cinco de sus 30 aperturas. También es excelente para evitar los jonrones: permitió 14 en todo el año y concedió más de uno en apenas dos de sus salidas. Espero que continúe lanzando a un alto nivel en el escenario más importante del juego y mantenga a la ofensiva de los Brewers por debajo de dos carreras en total cuando esté en el montículo.

Los Brewers ganarán en seis juegos y Jake Bauers será nombrado MVP de la Serie Mundial

Hay un jugador que ha protagonizado dos de los turnos al bate más importantes de la postemporada para los Brewers y que los ha ayudado a abrirse camino hacia la Serie Mundial. Jake Bauers ha sido fundamental para el éxito de Milwaukee en octubre, al ayudar a incomodar a Yoshinobu Yamamoto con una base por bolas tras un turno de 12 lanzamientos en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), seguido de un turno todavía más importante, de 11 lanzamientos, contra Blake Snell, durante el cual conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en el Juego 3.

Bauers pasó de ser prácticamente un jugador secundario a convertirse en una de las armas ofensivas más importantes de los Brewers, y espero que tenga una gran serie contra los Rays. La clave de su éxito en 2026 ha sido su paciencia en el plato. Ocupó el tercer lugar en MLB con un OBP de .389 y el undécimo con un OPS de .873. Su capacidad para desgastar a los lanzadores al prolongar sus turnos al bate gracias a su buen ojo le ha permitido encontrar mejores lanzamientos para batear, lo que se tradujo en un récord personal de 26 jonrones. Los lanzadores de los Rays saben que será difícil dominarlo, pero aun así espero que deje su huella en la serie con cuatro o más bases por bolas, un jonrón y al menos dos extrabases adicionales, camino a ser nombrado MVP de la Serie Mundial.

En cuanto a la serie, creo que los Brewers conquistarán el primer campeonato de su historia como franquicia al derrotar a los Rays en seis juegos. Espero que ganen los dos primeros partidos en casa y consigan una victoria como visitantes en Tampa antes de cerrar la serie en Milwaukee en el Juego 6.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/10/2026, traducido al español para SI México.