Resultados Series Divisionales MLB: Brewers pega primero y vence a Cubs
Arrancan las Series Divisionales de las Grandes Ligas de Beisbol con cuatro que prometen emociones. Ocho equipos buscarán llegar a las Series de Campeonato en busca de definir al campeón de la MLB.
Milwaukee Brewers vs. Chicago Cubs y Philadelphia Phillies vs. Los Angeles Dodgers son los duelos por la Liga Americana, mientras que Toronto Blue Jays vs. New York Yankees, y Detroit Tigers vs. Seattle Mariners son los dos encuentros de la Liga Nacional. Recordar que avanzan los equipos que ganen tres partidos de cinco.
Resultados Playoffs MLB | Series Divisionales
Juego 1 | 4 de octubre
Chicago Cubs 3-9 Milwaukee Brewers
Los Milwaukee Brewers se impusieron 9x3 sobre los Chicago Cubs en una jornada marcada por la solidez del dominicano Freddy Peralta desde la lomita y por la lesión del venezolano Jackson Chourio.
Los de Milwaukee lideran 1-0 una Serie Divisional en la que parten como favoritos al obtener el mejor récord en las Grandes Ligas durante la temporada regular. Chourio, de 21 años, lideró una explosión ofensiva de los Cerveceros que derivó en ocho carreras en las primeras dos entradas, sin embargo una lesión muscular lo obligó a salir del partido en el segundo inning.
Los tres hits y tres carreras impulsadas son el mejor registro del jardinero en un partido en su carrera en la postemporada. Peralta, quien con sus nueve ponches igualó el récord en postemporada de los Cerveceros, salió del partido en la parte alta de la sexta entrada habiendo permitido cuatro hits y dos carreras.
AFP