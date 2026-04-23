Los Royals anuncian un monumental cambio de estadio al centro de Kansas City
Meses después de que los Chiefs anunciaran su mudanza de Missouri a Kansas para 2031, el vecino del equipo de la NFL, los Royals, finalmente hizo oficial su cambio de estadio. A diferencia de los Chiefs, el equipo de la MLB se quedará en el estado conocido como Show-Me State.
Los contratos tanto del Arrowhead Stadium como del Kauffman Stadium vencen en 2031, lo que obligó a ambos equipos profesionales a renovar acuerdos o encontrar nuevos hogares para una nueva era. Ambos equipos optaron por comenzar de cero. Los Chiefs cruzarán la frontera estatal hacia Kansas City, Kansas, mientras que los Royals se mudarán a un corto trayecto por la I-70 hacia el centro de Kansas City, Missouri.
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El nuevo parque de pelota estará ubicado en el centro, en el icónico Crown Center de la ciudad, propiedad de Hallmark Cards Inc., anunció el equipo el miércoles tras meses de espera por la noticia. Los Royals se están asociando con Hallmark para construir el nuevo estadio.
“Nuestro fundador Ewing Kauffman quería que los Royals fueran para siempre de Kansas City, y quería que el equipo beneficiara a su ciudad natal tanto como fuera posible”, dijo el CEO y presidente de los Royals, John Sherman, en un comunicado. “Unirnos con Hallmark en este proyecto logra ambos objetivos y extiende el legado fundamental de la familia Hall de ayudar al crecimiento de Kansas City.”
Cabe destacar que Hallmark creó el icónico diseño del logo de la corona de los Royals, que puede verse en la pantalla del actual Kauffman Stadium. El plan es mantener ese diseño en el nuevo estadio. Aquí están los renders que el equipo compartió el miércoles.
El estadio ocupará 85 acres de terreno y costará 2 mil millones de dólares, pero será financiado por los Royals y otros inversionistas privados. También habrá financiamiento público por parte de Kansas City y la Show-Me Sports Investment Act de Missouri.
Kansas City recibió muchas críticas cuando los Chiefs decidieron mudarse a Kansas, ya que ese estado podía costear el estadio techado que deseaban. El estado de Missouri entonces hizo de mantener a los Royals una prioridad para no perder a ambos equipos profesionales de la zona.
“El anuncio de hoy refuerza que el estado de Missouri no es solo donde juegan los Kansas City Royals, sino donde pertenecen”, dijo el gobernador de Missouri, Mike Kehoe. “Esta decisión de los Royals de invertir en nuestro estado es más que un compromiso con Kansas City; es un compromiso con comunidades y aficionados en todo Missouri.”
Los estadios de beisbol en el centro de las ciudades se están volviendo cada vez más populares cuando los equipos eligen la ubicación de sus parques. El Kauffman Stadium estaba clasificado entre los 10 peores de la liga en términos de accesibilidad a pie (si has estado ahí, sabes que prácticamente no hay nada alrededor), pero la ubicación del nuevo estadio coloca al equipo entre los 10 parques más caminables. Los aficionados estarán en el corazón del centro al asistir a un juego, en lugar de estar alejados de la ciudad sobre la autopista I-70.
Como residente de Kansas City, Missouri, es un momento emocionante para los deportes en la ciudad. No puedo esperar a ver lo que el equipo crea.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/04/2026, traducido al español para SI México.