Salarios de la MLB alcanzan un récord mientras la liga se encamina hacia un conflicto laboral
Las Grandes Ligas de beisbol están pagando más que nunca a sus jugadores. No es un gran titular, pero sí un dato que vale la pena seguir de cerca mientras avanza la temporada 2026 con un importante conflicto laboral en el horizonte.
El salario promedio en la MLB aumentó un 3.4% este año hasta alcanzar un récord de 5.34 millones de dólares. Dada la ola de contratos masivos otorgados en los últimos años, el crecimiento salarial no es sorprendente. Cabe destacar que no solo los All-Stars veteranos están recibiendo grandes acuerdos, ya que los jugadores jóvenes están siendo remunerados cada vez más temprano en sus carreras.
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En lugar de esperar a que alcancen la agencia libre o se acerquen a ella, los equipos están asegurando a sus prospectos jóvenes lo antes posible. Los Piratas son el ejemplo más reciente, tras acordar un contrato de nueve años y 140 millones de dólares con el principal prospecto Konnor Griffin antes de que debutara en las Grandes Ligas. Otros acuerdos como los de Pete Crow-Armstrong y Jackson Merrill se concretaron en el último año y los mantendrán vinculados a sus equipos durante gran parte de su mejor etapa. Estos contratos tempranos han ayudado a redefinir el mercado en la parte baja de la escala salarial.
Juan Soto es el jugador mejor pagado del beisbol por segundo año consecutivo. Los Mets le pagarán 61.9 millones de dólares esta temporada como parte del contrato de 15 años y 765 millones que firmó el invierno pasado. En la otra acera de la ciudad, los Yankees pagarán a Cody Bellinger 42.5 millones de dólares este año como parte del contrato de cinco años y 162.5 millones que recibió este invierno. El lanzador de los Phillies, Zach Wheeler, y el tercera base de los Mets, Bo Bichette, ganarán 42 millones cada uno esta temporada, mientras que el primera base de los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., percibirá 40.2 millones y el jardinero de los Yankees, Aaron Judge, 40 millones.
No es sorpresa que los Mets lideren la nómina por cuarto año consecutivo. Desembolsarán 352 millones de dólares, apenas por debajo del récord de 355.4 millones que establecieron en 2023. Y no son el único equipo que ha superado el umbral del impuesto de lujo de 244 millones.
Los 10 equipos con mayor gasto son los siguientes:
New York Mets, 352 millones
Los Angeles Dodgers, 317 millones
New York Yankees, 297 millones
Philadelphia Phillies, 282 millones
Toronto Blue Jays, 269 millones
Atlanta Braves, 252 millones
Houston Astros, 244 millones
Chicago Cubs, 223 millones
San Diego Padres, 208 millones
Detroit Tigers, 207 millones
Los Guardians tienen la nómina más baja de la MLB,con 62 millones de dólares para 2026, más de cinco veces menos que lo que pagarán los Mets.
Los 10 equipos con menor gasto se enumeran a continuación, de menor a mayor:
Cleveland Guardians, 62 millones
Miami Marlins, 76 millones
Chicago White Sox, 82 millones
Washington Nationals, 84 millones
Tampa Bay Rays, 89 millones
Athletics, 90 millones
Minnesota Twins, 97 millones
Pittsburgh Pirates, 100 millones
St. Louis Cardinals, 100 millones
Colorado Rockies, 117 millones
Estas cifras subrayan la creciente brecha entre los equipos con mayores y menores recursos en el beisbol. Sí, los jugadores están ganando más dinero que nunca, pero los equipos de grandes mercados que encabezan el gasto están dominando, inclinando la balanza a su favor.
Los jugadores deberían estar encantados con este entorno, en el que tanto las grandes estrellas como los jóvenes novatos están recibiendo contratos millonarios. ¿Los dueños? No tanto.
Esa batalla será el eje de las negociaciones por un nuevo convenio colectivo este invierno. El actual CBA expira el 1 de diciembre de este año, y se espera un enfrentamiento intenso cuando ambas partes finalmente se sienten a negociar. Ese acuerdo casi con certeza cambiará por completo la estructura financiera del deporte.
El resultado de esa disputa determinará si el auge en el gasto dentro del beisbol continúa.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/04/2026, traducido al español para SI México.