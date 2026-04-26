La salida de Taijuan Walker de los Phillies consolida su desafortunado lugar en la historia de la franquicia
El peor contrato de pitcheo en la historia de los Phillies no terminó con una lesión devastadora ni con una ola de controversias. En cambio, terminó en silencio, un jueves en Chicago, con una efectividad de 9.13 y un cheque de 15 millones de dólares. Taijuan Walker le costó a Philadelphia 72 millones. Produjo 1.9 victorias sobre reemplazo en cuatro temporadas. Ahora la franquicia le está pagando para que se vaya, después de que ningún otro equipo de MLB quisiera hacerse cargo de él.
Recién salido de la mejor temporada de su carrera con los Mets en 2022, Walker rechazó una opción de contrato y decidió explorar la agencia libre. Tenía sentido. Venía de una campaña en la que registró marca de 12–5 con efectividad de 3.49, WHIP de 1.19 y 132 ponches por 45 bases por bolas en 157 1/3 entradas. Su fWAR de 2.7 fue el mejor de su carrera.
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Los Phillies terminaron firmando al entonces lanzador de 30 años por cuatro años y 72 millones de dólares. Fue una gran apuesta por un jugador que había sido inconsistente durante sus primeras 10 temporadas en MLB. Aun así, Philadelphia obtuvo un rendimiento decente en el primer año del acuerdo. En 2023, Walker tuvo marca de 15–6 con efectividad de 4.38, WHIP de 1.31 y 138 ponches en 172 2/3 entradas. Fue un retroceso respecto a 2022, como lo refleja su fWAR de 2.4, pero fue un abridor funcional en una rotación que incluía a Aaron Nola, Zack Wheeler, Ranger Suárez y Cristopher Sánchez. Desafortunadamente, el panorama cambió rápidamente.
Un pinzamiento en el hombro dejó a Walker fuera al inicio de la temporada 2024, y también pasó tiempo en la lista de lesionados por inflamación en su dedo índice derecho. Terminó teniendo una campaña muy complicada hasta que fue movido al bullpen. En total, realizó 19 apariciones (15 aperturas) y registró marca de 3–7 con efectividad de 7.10, WHIP de 1.72 y 58 ponches por 37 bases por bolas en 83 2/3 entradas. Su fWAR se desplomó hasta -1.2.
El cambio a un rol híbrido apenas mejoró la situación, ya que cerró 2025 con marca de 5–8, efectividad de 4.08, WHIP de 1.41 y 86 ponches en 123 2/3 entradas. Produjo un fWAR de 0.5, pero su xERA (4.57) y FIP (5.07) reflejaron la falta de progreso en términos generales.
Este año todo se vino abajo. Walker subió al montículo cinco veces (cuatro como abridor) y permitió 23 carreras limpias —la mayor cantidad en MLB— en 22 2/3 entradas. El lanzador de 33 años permitió ocho cuadrangulares y otorgó 11 bases por bolas, mientras ponchó a 17 bateadores. Su efectividad se disparó a 9.13 y su WHIP alcanzó un alarmante 2.07.
El problema de Walker esta temporada no se reduce a un solo factor. Ha permitido un xSLG de .627 con su splitter, el lanzamiento que más utiliza. Su sinker también fue castigado con un xSLG de .494, mientras que los bateadores rivales destrozaron su tercer pitcheo más frecuente, el cutter, con un xSLG de .652. Pero su peor lanzamiento ha sido la recta de cuatro costuras, que ha lanzado 42 veces este año, permitiendo un xSLG de 1.130. Es algo realmente difícil de creer.
El splitter es la gran diferencia para Walker. En 2022, la mejor temporada de su carrera, los rivales registraron un xSLG de .338 ante ese lanzamiento. Era su arma principal, y ahora es uno de los peores pitcheos en el béisbol.
El gerente general de los Phillies, Dave Dombrowski, aseguró que el equipo intentó cambiar a Walker en múltiples ocasiones. Nadie lo quiso.
Dice mucho que los Phillies estuvieran dispuestos a absorber los 15 millones de dólares restantes de su contrato solo para liberar un lugar en el roster. Ya habían pagado 20 millones a Nick Castellanos para poner fin a su etapa en Philadelphia en febrero. Ahora están comprometidos por 35 millones de dólares en dos jugadores que ya no forman parte del equipo. Dado el retroceso de Walker y la racha activa de nueve derrotas consecutivas, no tenían muchas opciones.
En 2022, Dombrowski y los Phillies vieron los números que Walker había puesto con un rival divisional y se convencieron de ofrecerle un contrato a largo plazo. Desafortunadamente, no analizaron a fondo a un lanzador cuya velocidad venía en descenso y cuyo splitter había tenido un repunte de efectividad de solo un año.
Nunca fue el pitcher que ese contrato exigía.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/04/2026, traducido al español para SI México.