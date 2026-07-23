Tres paquetes de intercambio realistas por el shortstop de los Nationals, CJ Abrams
Los Nationals tienen algunas decisiones importantes que tomar durante las próximas semanas. Con un récord de .500 en la temporada, los playoffs no están fuera del alcance de Washington, pero necesitarán una segunda mitad de campaña sobresaliente para tener una posibilidad realista de clasificarse en una competida lucha por los puestos de comodín de la Liga Nacional.
Si los Nats no son compradores, seguramente atraerán mucha atención de distintos equipos como posibles vendedores. Y un jugador que podría estar en movimiento, y que les permitiría obtener una enorme cantidad de talento a cambio, es el shortstop CJ Abrams.
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Abrams y los Nationals no han llegado a un acuerdo para una extensión de contrato a largo plazo. Aunque todavía le quedan dos años de arbitraje salarial antes de convertirse en agente libre, la falta de un nuevo acuerdo deja abierta la puerta a un posible intercambio antes de la fecha límite. El insider de MLB Mark Feinsand informó que existe una posibilidad real de que Abrams sea cambiado si no se concreta una renovación.
Abrams no es el shortstop del futuro de Washington, aunque el equipo todavía lo considera una pieza importante de cara al futuro. Sus métricas defensivas están entre las peores de MLB: ha registrado -11 outs above average, una cifra que lo ubica en el lugar 255 entre 257 jugadores de posición calificados, de acuerdo con Statcast. Con el principal prospecto Eli Willits listo para asumir el puesto de shortstop en los próximos años, los Nationals podrían estar abiertos a mover a Abrams ahora para aprovechar su valor actual, que se encuentra en el punto más alto de su carrera.
El jugador de 25 años no tendrá escasez de pretendientes si está disponible antes de la fecha límite de intercambios, pero ¿cuánto le costaría a un equipo hacerse con sus servicios? Washington necesita urgentemente pitcheo y debería apuntar a jugadores de las categorías superiores de las ligas menores, dado que parece estar muy cerca de convertirse en un contendiente a los playoffs. Analizaremos algunos posibles destinos para Abrams y el paquete de prospectos que podría entregarse de manera realista para concretar un intercambio, utilizando las herramientas proporcionadas por Baseball Trade Values.
New York Yankees
Así podría ser el intercambio:
- Yankees reciben: SS CJ Abrams
- Nationals reciben: RHP Carlos Lagrange, RHP Elmer Rodriguez, OF Spencer Jones
Abrams tiene contrato controlado hasta la temporada 2028 y podría convertirse en un objetivo para New York, que podría añadir a uno de los mejores bateadores jóvenes de la liga a una ofensiva que ha sufrido en ausencia del lesionado Aaron Judge. Si los Yankees mantienen su compromiso de darle más oportunidades a Anthony Volpe como shortstop, podrían colocar a Abrams como bateador designado o explorar otras posiciones para él en el infield, con la tercera base como otra de sus áreas de necesidad. Abrams ha sido uno de los peores shortstops defensivos de la liga, por lo que un cambio de posición parece probable en algún momento, ya sea que permanezca en el Bronx o termine en otro equipo. Los Yankees también tienen a George Lombard esperando para asumir eventualmente el puesto de shortstop. Aunque podría ser un prospecto atractivo para los Nationals, el equipo probablemente estaría más interesado en otros jugadores de ligas menores para evitar bloquear el camino de Willits hacia las Grandes Ligas. Además, es poco probable que Nueva York esté dispuesto a desprenderse de un prospecto considerado entre los 10 mejores del deporte.
Abrams podría destacar ofensivamente en New York. La famosa barda corta del Yankee Stadium se ajusta perfectamente a las tendencias de bateo del jugador: un bateador zurdo que jala la pelota y que ha conectado sus 22 cuadrangulares de esta temporada hacia el jardín derecho o el derecho-central. Mientras tanto, los Nationals podrían fortalecer su cuerpo de pitcheo de cara al futuro cercano con un par de lanzadores de Triple A, Rodriguez y el poderoso Lagrange, los prospectos número 3 y 4 de la organización de los Yankees, además de incorporar a otro jardinero con poder en Jones, el prospecto número 6 de New York.
St. Louis Cardinals
Cómo sería el intercambio:
- Cardinals reciben: SS CJ Abrams
- Nationals reciben: LHP Liam Doyle, OF Joshua Báez, RHP Yhoiker Fajardo
Los Cardinals podrían demostrar que van en serio con su intención de competir esta temporada con un movimiento agresivo por Abrams, al añadir otro bate de gran potencial a su alineación. Abrams podría cambiarse a la tercera base o desempeñarse como bateador designado de St. Louis, lo que permitiría al equipo mantener a Masyn Winn y su excelente defensa en el shortstop. Abrams no sería un jugador de alquiler, por lo que encajaría en los tiempos de los Cardinals, que todavía están construyendo sus bases después de haber sido grandes vendedores el año pasado.
Para conseguir a Abrams, los Cardinals tendrían que desprenderse de algunos de sus mejores prospectos, pero este intercambio hipotético les permitiría conservar a su prospecto número uno, el receptor de 19 años Rainiel Rodriguez, quien ocupa el puesto 12 entre los mejores prospectos de MLB Pipeline. Doyle y Báez, los prospectos número 22 y 46 de MLB Pipeline, respectivamente, encabezarían el paquete para Washington, que recibiría a Doyle —la quinta selección global del Draft de 2025— y a un jardinero de poder que también cuenta con un brazo fuerte. Fajardo podría ser una pieza adicional para equilibrar la negociación: es el prospecto número 11 de St. Louis, tiene un slider muy efectivo y registra una efectividad de 3.93 en Clase A Avanzada, a sus 19 años.
Boston Red Sox
Cómo sería el intercambio:
- Red Sox reciben: SS CJ Abrams
- Nationals reciben: LHP Connelly Early, OF Enddy Azocar
La racha de 14 victorias consecutivas de los Red Sox volvió a colocar al equipo de lleno en la pelea por los playoffs, lo que podría llevar a la directiva a realizar un movimiento importante en la fecha límite de cambios para mantener el impulso. El resurgimiento de Trevor Story en 2025 duró poco y el jugador tuvo una primera mitad de temporada 2026 para el olvido antes de ingresar a la lista de lesionados por 60 días. El shortstop es actualmente una de las posiciones débiles de Boston, aunque el equipo cuenta con su principal prospecto, Franklin Arias, quien avanza por las Ligas Menores. Aun así, es probable que el jugador de 20 años tarde una o dos temporadas más en llegar a MLB. Abrams podría darle un impulso muy necesario a una ofensiva de los Red Sox que ha sido poco productiva durante buena parte de la temporada, y potencialmente podría encontrar una nueva posición defensiva para cuando Arias esté listo para recibir el llamado a las Grandes Ligas.
A cambio, los Nationals recibirían al zurdo Connelly Early, de 24 años, quien ya acumula 21 aperturas en MLB. Esta temporada, Early ha sido destacado en sus 17 aperturas, con una efectividad de 3.44 y 93 ponches en 91 2/3 entradas. Además de Early, Washington obtendría a un prospecto de jardinero muy bien valorado en Azocar, de 19 años, quien combina de manera interesante poder y velocidad. Azocar ha jugado tanto en Clase A como en Clase A Avanzada, con un OPS de .801, 13 jonrones, 48 carreras impulsadas y 11 bases robadas en 75 partidos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/07/2026, traducido al español para SI México.