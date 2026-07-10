Seguimiento a todos los reemplazos para el roster del Juego de Estrellas de MLB
Los rosters iniciales del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas fueron anunciados el 4 de julio, pero, debido a la larga temporada, las lesiones y la planificación de las rotaciones de los pitchers, tanto la Liga Americana como la Liga Nacional ya han sufrido modificaciones.
Algunas figuras importantes, como Vladimir Guerrero Jr., quien arrastra una lesión en la espalda, y Paul Skenes, programado para abrir el domingo (apenas dos días antes del Juego de Estrellas), ya fueron reemplazados.
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Con varios cambios ya confirmados y otros que podrían producirse en los próximos días, aquí repasamos todos los reemplazos oficiales rumbo al Clásico de Media Temporada.
Todos los reemplazos del Juego de Estrellas
1B Willson Contreras, Red Sox
Reemplaza a: 1B Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays
Guerrero fue elegido como titular, pero no podrá participar debido a una lesión en la espalda. Su lugar en la alineación inicial será ocupado por Nick Kurtz, de los Athletics, mientras que Willson Contreras toma su sitio en el roster.
A sus 34 años, Contreras atraviesa una de las mejores campañas de su carrera, con 20 cuadrangulares y una línea ofensiva de .287/.381/.545. Además, también participará en el Home Run Derby.
SP Braxton Ashcraft, Pirates
Reemplaza a: SP Jacob Misiorowski, Brewers
En una decepción para los aficionados, Jacob Misiorowski y su poderosa recta no estarán presentes en el Juego de Estrellas, ya que está programado para lanzar el domingo, dos días antes del evento.
Su lugar será ocupado por el derecho de los Pirates, Braxton Ashcraft, quien ha sido uno de los abridores más subestimados de la temporada. Actualmente ocupa el sexto lugar de la Liga Nacional en WAR, además de figurar entre los 15 mejores en efectividad (ERA) y porcentaje de ponches.
SP Jesús Luzardo, Phillies
Reemplaza a: SP Max Meyer, Marlins
Max Meyer, quien vive una temporada de consolidación, tampoco podrá hacer su debut en un Juego de Estrellas debido a que su última apertura de la primera mitad está programada para el domingo.
En su lugar fue convocado el zurdo de los Phillies, Jesús Luzardo, quien disputará su primer Juego de Estrellas tras registrar marca de 7-4, 3.75 de ERA y 125 ponches en 103.1 entradas.
RP Riley O'Brien, Cardinals
Reemplaza a: SP Paul Skenes, Pirates
Al igual que Misiorowski, Paul Skenes abrirá el último juego de la primera mitad de la temporada, por lo que también quedó fuera del roster del Juego de Estrellas.
Su reemplazo será el cerrador de los Cardinals, Riley O'Brien, uno de los relevistas más sólidos de la Liga Nacional. Actualmente está empatado en el segundo lugar del circuito con 22 salvamentos y ocupa el sexto puesto entre los relevistas de la liga en porcentaje de rodados (54.2%).
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/07/2026, traducido al español para SI México.