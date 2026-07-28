Los siete GMs de MLB que están bajo mayor presión en la fecha límite de traspasos
Ser general manager de baseball nunca es fácil. Son, a partes iguales, equilibradores de presupuestos y evaluadores de talento, además de negociadores astutos y, en algunos casos, los encargados de dar malas noticias a quienes ya no forman parte del club. Es un trabajo ingrato en el mejor de los casos y puede convertirse en una auténtica olla de presión en otros momentos, particularmente durante la fecha límite de traspasos de MLB.
La temporada de traspasos obliga a los ejecutivos de baseball a analizar detenidamente a sus equipos —y sus sistemas de ligas menores— para tomar decisiones difíciles y después enfrentar las críticas de los medios. Algunos son compradores, otros vendedores y otros se encuentran en algún punto intermedio.
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Todos tienen algo en común: presión. Todos la sienten en esta época del año. Estos son los siete GMs que la sienten con mayor intensidad de cara a la fecha límite del 3 de agosto.
Brian Cashman, New York Yankees
Cashman está entre la espada y la pared de cara a la fecha límite. Los Yankees cuentan con un bullpen sólido y una rotación abridora de élite, pero la ofensiva sin Aaron Judge ha anotado menos carreras que todos los equipos excepto cuatro desde que el toletero sufrió una lesión. Sin embargo, New York todavía se encuentra en la AL, que está encaminada hacia una de sus temporadas históricamente más débiles. El dilema, básicamente, es que el camino hacia el banderín número 42 parece más sencillo que nunca, pero el automóvil no arranca sin Judge.
¿Cashman, que como mínimo necesita un catcher y un relevista con capacidad para ponchar, apuesta fuerte en la fecha límite con la esperanza de que Judge regrese para el impulso final hacia los playoffs? ¿O mejora al equipo en aspectos marginales mientras conserva a algunos de sus prospectos más valiosos?
Dave Dombrowski, Philadelphia Phillies
Hace apenas unos meses, el lento inicio de los Phillies habría colocado al presidente de operaciones de baseball, Dave Dombrowski, en posición de vender. Desde entonces, el club tiene el segundo mejor récord de la National League desde que despidió al exmanager Rob Thomson, lo que ahora coloca a Dombrowski del lado de los compradores.
Para complicar las cosas, el sistema de ligas menores de Philadelphia se ha debilitado debido a recientes ascensos, traspasos y lesiones, lo que deja al ejecutivo de los Phillies con poco margen de maniobra mientras busca ayuda para los jardines, el bullpen y la rotación abridora.
Scott Harris, Detroit Tigers
Si los Tigers tuvieran una canción que definiera la próxima semana de cara a la fecha límite de traspasos del 3 de agosto, sería "Should I Stay or Should I Go", de The Clash. Esa es la pregunta que define la situación del presidente de operaciones de baseball de los Tigers, Scott Harris, quien debe determinar si conserva al ganador de los últimos dos premios AL Cy Young y próximo agente libre Tarik Skubal para intentar llegar a octubre en una débil AL, o si traspasa al as a cambio de un importante paquete mientras todavía puede hacerlo.
Detroit ha mejorado desde que Skubal regresó de una cirugía para retirar cuerpos sueltos de su codo de lanzar, pero ¿está construida esta plantilla para tener éxito en la postemporada? Se espera que Harris analice el dilema de si debe quedarse o marcharse hasta la fecha límite de las 6 p. m., hora del Este, del 3 de agosto.
David Stearns, New York Mets
El puesto de Stearns no está en peligro inminente (todavía), pero después de una serie de decisiones cuestionables que ayudaron a provocar un colapso en la recta final de 2025 y la decepción de 2026, ciertamente está bajo la lupa más de lo que le gustaría. Con casi 20 juegos por debajo de .500, Stearns sabe que necesita vender. La parte complicada es decidir a quién.
Entre sus piezas disponibles para un traspaso hay contratos malos (Bo Bichette) y jugadores que han rendido por debajo de lo esperado (Freddy Peralta), lo que convierte esta tarea en una poco envidiable. Aun así, el ejecutivo de los Mets puede comenzar a corregir algunos de sus errores aprovechando un mercado favorable para los vendedores y traspasando a algunos de sus valiosos relevistas a cambio de prospectos.
A.J. Preller, San Diego Padres
Ahora llegó la hora de pagar el precio de las estrategias agresivas de Preller en fechas límite anteriores, mientras cuenta con un roster envejecido y un sistema de ligas menores que es una sombra de lo que fue, particularmente después del gasto veraniego de la temporada pasada que permitió adquirir al casi imposible de batear Mason Miller.
Sin embargo, el dominio de Miller ha abierto la puerta para que Preller pueda recuperar potencialmente parte del talento joven de alto nivel que ha enviado fuera de la organización. Aun así, San Diego está lo suficientemente cerca de un puesto de playoffs como para hacer dudar al ejecutivo de los Padres sobre la posibilidad de traspasar al relevista de lanzamientos de fuego. La pregunta es: ¿podrá Preller ignorar esa pequeña voz en su cabeza que le dice que compre?
Dana Brown, Houston Astros
Las señales de la impaciencia del dueño de los Astros, Jim Crane, ya estaban ahí, cuando ni el general manager Dana Brown ni el manager Joe Espada recibieron extensiones de contrato el invierno pasado. Después, los Astros salieron a jugar un baseball mediocre durante más de cuatro meses esta temporada. Dado que Houston todavía tiene posibilidades en la peor división de la peor liga, vender parecería estar fuera de discusión, a pesar de contar con un sistema de ligas menores estancado que necesita volver a abastecerse.
Este último punto hará que la posible tarea de Brown como comprador sea bastante complicada. Tendrá que navegar por un mercado de vendedores con precios elevados en busca de refuerzos, sin contar prácticamente con ningún prospecto de élite que pueda ofrecer, mientras Crane respira sobre su nuca.
Buster Posey, San Francisco Giants
Los Giants comenzaron 2026 oliendo a rosas, rebosantes de optimismo tras la contratación del nuevo manager Tony Vitello y los sueños de regresar a la postemporada. Con casi 20 juegos por debajo de .500 y casi una semana por delante antes de la fecha límite de traspasos, el mal olor alrededor del club ahora anticipa una posible venta durante el verano.
Pero no será fácil. Los Giants están lastrados por algunos de los peores contratos de todo el baseball, y algunas de sus mejores piezas para un traspaso son jugadores que se convertirán en agentes libres, no activos bajo control del club, que son especialmente buscados por los equipos rivales. Aun así, Posey puede dar un paso en la dirección correcta al conseguir al menos algunos prospectos a cambio de jugadores veteranos en lo que, de otro modo, terminaría siendo una temporada perdida.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/07/2026, traducido al español para SI México.