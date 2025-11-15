Tarik Skubal y sus destinos: Los mejores escenarios para el ganador del Cy Young de los Tigers
Tarik Skubal ganó su segundo premio consecutivo al Cy Young de la Liga Americana en 2025, pero eso no significa que volverá con los Tigers en 2026.
El zurdo de 28 años ha dejado claro que no firmará una extensión y que planea llegar a la agencia libre después de la campaña 2026. Eso deja a Detroit con dos caminos: mantenerlo y entrar en una guerra de ofertas el próximo invierno o cambiarlo ahora para maximizar su valor. Con eso en mente, hay una razón por la que encabeza nuestra lista de los 10 principales candidatos a cambio en esta offseason.
Skubal fue espectacular en 2024 y todavía mejor en 2025. Terminó con marca de 13–6, una efectividad de 2.21, un WHIP de 0.89 y 241 ponches por 33 bases por bola en 195 1/3 entradas. Mejoró incluso su actuación del año anterior, cuando registró 18–4, 2.39 de efectividad, 0.92 de WHIP y 228 ponches por 35 boletos en 192 entradas.
Él y Paul Skenes están enfrascados en un duelo constante por ser considerado el mejor pitcher del beisbol. Skubal es una superestrella y cualquier cantidad de equipos estaría dispuesta a entregar bastante por conseguirlo. Y dado que sería esencialmente un “rental”, cualquier franquicia que busque adquirirlo no tendría que pagar un precio tan alto como podría pensarse para hacerse de un as.
Aquí un vistazo a los equipos que podrían moverse para adquirirlo este invierno.
1. New York Mets
Steve Cohen no ha gastado tanto dinero para quedarse fuera de la postemporada. Los Mets van a estar “all-in” indefinidamente hasta conseguir el campeonato que buscan comprar. Al llegar a la offseason, la rotación de New York luce como una debilidad seria. Nolan McLean apunta para ser un punto brillante, Jonah Tong podría serlo también, mientras que Clay Holmes y David Peterson entrarán en la mezcla. Pero Kodai Senga se vino abajo por completo, y es posible que los Mets ya no puedan contar con él.
Si New York va a estar all-in, necesita un as al frente de su rotación. Skubal sería un encaje perfecto. Un paquete construido alrededor de Tong y Jett Williams debería ser suficiente para cerrar un trato.
Skubal es muy superior a cualquier opción disponible en la agencia libre, y los Mets tienen el dinero para firmarlo a largo plazo cuando llegue el momento.
2. Houston Astros
Los Astros quedaron fuera de playoffs por primera vez desde 2016, y ahora perderán a su as Framber Valdez. Después de enviar a Kyle Tucker a los Cubs a cambio de Isaac Paredes, Hayden Wesneski y Cam Smith, ahora parece que el club tomará la ruta opuesta y buscará agregar a un pelotero rumbo a la agencia libre. Necesitan un abridor élite al frente de la rotación para acompañar a Hunter Brown si quieren competir en 2026. Skubal es la mejor opción disponible.
José Altuve tiene 35 años. Si Houston quiere darle la oportunidad de conseguir un tercer título de Serie Mundial, la franquicia debe actuar ya y hacer un movimiento importante para asegurar a un as.
Un paquete construido alrededor de Brice Matthews o Jacob Melton, el derecho Miguel Ulloa —que lanza duro— y algunos prospectos de niveles bajos sería justo por un año de Skubal.
3. Boston Red Sox
Garrett Crochet se ha consolidado como un auténtico abridor No. 1, y Bryan Bello fue sólido en 2025. Después de ellos, los Red Sox no tienen mucho más en su rotación. Connelly Early hizo cuatro aperturas en 2025 y lució bien, pero no es la solución para la falta de profundidad que enfrenta el equipo. Boston estará persiguiendo abridores en serio esta offseason.
Los Red Sox tienen una gran base de jóvenes jugadores de posición, pero la rotación necesita ayuda si el club quiere competir en 2026. Skubal y Crochet en la parte alta de la rotación podrían convertirse en la mejor dupla de abridores zurdos en la historia de MLB. Y aunque Boston no ha gastado tanto en años recientes, sí tiene el dinero para retener a Skubal como agente libre.
Un acuerdo que empiece por Franklin Arias, Payton Tolle o Jhonstynxon Garcia y que incluya algunos prospectos de menor perfil podría funcionar.
4. San Diego Padres
Los Padres están “all-in” cada temporada mientras A.J. Preller siga al mando. No hay razón para que 2026 sea diferente. San Diego perderá a Dylan Cease y Michael King en la agencia libre, y Yu Darvish se perderá toda la campaña tras someterse a cirugía en el codo. Manny Machado y Xander Bogaerts no se hacen más jóvenes, y Nick Pivetta no puede sostener la rotación él solo. Los Padres necesitarán movimientos importantes.
Skubal es un nombre enorme, y todos sabemos que Preller ama las adquisiciones grandes, incluso si son rentals. Aunque el sistema de prospectos ha sido exprimido varias veces en los últimos años, Preller siempre encuentra la manera de reabastecerlo. Tiene varias joyas que podrían atraer a los Tigers. Kash Mayfield, Kruz Schoolcraft y Ethan Salas encabezan el grupo, mientras que Miguel Mendez —quien explotó en 2025— y el relevista Bradgley Rodriguez están prácticamente listos para MLB. Hay suficiente talento para armar un paquete atractivo.
San Diego necesita agregar poder y pitcheo este invierno. Ir por Skubal podría sonar descabellado, pero ¿cuándo ha detenido eso a Preller?
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/11/2025, traducido al español para SI México.