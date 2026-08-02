Traspaso de Camilo Doval: Yankees se deshacen de un relevista con problemas y lo envían a los Pirates
La fecha límite de cambios de 2026 en la MLB, marcada por un mercado con muchos vendedores y pocos compradores debido a lo apretada que está la clasificación, ha obligado a los ejecutivos a ser creativos. El sábado vimos una muestra de ello, cuando dos equipos que están firmemente del lado de los compradores, los Yankees y los Pirates, se pusieron de acuerdo en un cambio que tiene mucho sentido para ambas partes.
Los Yankees enviaron al pitcher relevista Camilo Doval y dinero en efectivo a los Pirates a cambio del prospecto catcher Omar Alfonso y el prospecto de los jardines Luis Cruz. Jeff Passan, de ESPN, fue el primero en informar sobre el acuerdo.
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Analicemos cómo le fue a cada equipo en el cambio.
Yankees
Todo estaba tranquilo en el Bronx hasta que el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, decidió el sábado... ¿vender? Aunque podría parecer desconcertante al principio, se trata de un movimiento muy inteligente de Cashman, quien se desprendió de una fortaleza para ayudar a cubrir una debilidad de la organización.
Al comenzar la jornada del sábado, el bullpen de los Yankees presumía la mejor efectividad de la MLB. Sin embargo, el bullpen de los Yankees ha prosperado a pesar de Doval, quien ha tenido problemas esta temporada, con una efectividad de 4.54 y un WAR negativo de 0.8. El dominicano fue uno de varios relevistas que Cashman incorporó el verano pasado.
Ahora hay que comparar el éxito de los relevistas de los Yankees con, bueno, la falta de éxito de los relevistas de los Pirates (23.º en efectividad de bullpen) y, voilà, tienes al socio comercial perfecto.
Que Cashman haya podido obtener cualquier tipo de capital de prospectos, y mucho menos un prospecto dentro del top 20, por Doval es nada menos que impresionante. El pitcher derecho de 6'2" ha sido una paradoja esta temporada para Nueva York: es uno de los relevistas que lanza más fuerte en las Mayores, pero también uno de los que más batazos de contacto sólido permite, al ubicarse en el séptimo percentil o peor en velocidad promedio de salida y porcentaje de batazos fuertes.
Doval simplemente nunca encontró su lugar en el bullpen de los Yankees, registrando una efectividad de 4.63 en dos temporadas con las rayas y sin conseguir ganarse la confianza del manager Aaron Boone en los momentos de mayor presión.
Además, sabiendo que los Pirates, un equipo de mercado pequeño, probablemente operan con restricciones presupuestarias, Cashman hizo más atractivo el acuerdo al enviar alrededor de $1.2 millones para compensar los $2 millones restantes del contrato de Doval para esta temporada.
Si analizas el cambio de Doval únicamente en el contexto de lo que les costó a los Yankees adquirirlo la temporada pasada —cuatro prospectos, incluidos los prospectos dentro del top 25 de la organización, el catcher Jesus Rodriguez y el pitcher Trystan Vhierling—, terminarás decepcionado y viendo a Doval como nada más que un costo hundido.
Pero Cashman pudo reforzar la profundidad de la organización en la posición de catcher, que se había quedado prácticamente sin opciones después de los recientes cambios por Elmer Rodriguez, David Bednar y el acuerdo por Doval.
Alfonso, el prospecto número 17 de los Pirates, cuenta con poder hacia el lado de jalón que en el futuro funcionará bien en Yankee Stadium, además de habilidades defensivas en desarrollo, un brazo fuerte y la capacidad de trabajar bien con los pitchers gracias a sus habilidades bilingües. Los Yankees prácticamente no tienen profundidad a largo plazo detrás del jugador de 27 años Austin Wells, quien ha tenido una caída estrepitosa como bateador esta temporada.
Conseguir una seguridad a largo plazo que hacía mucha falta en la posición de catcher y, al mismo tiempo, obtener un proyecto de largo plazo para los jardines en el joven de 18 años Cruz (.856 de OPS y siete bases robadas en 17 juegos en la Dominican Summer League) representa un regreso sólido para Cashman, especialmente considerando cuánto ha caído el valor de Doval.
Calificación: B-
Pirates
Todo el mundo y hasta su abuela sabía que los Pirates, que han desperdiciado 19 salvamentos y han tenido que hacer cambios constantes en su bullpen durante toda la temporada, necesitaban ayuda para su cuerpo de relevistas en la fecha límite. La tarea era aún más complicada para el gerente general de los Pirates, Ben Cherington, debido a que, según reportes, su equipo de mercado pequeño no estaba interesado en agregar demasiado dinero a su nómina.
Pittsburgh pagará aproximadamente $750,000 de los $2 millones que le quedan de salario a Doval esta temporada, por lo que el cambio cumple con el requisito de ser accesible económicamente. El sistema de granjas de los Pirates es profundo y está lleno de talento tanto en los jardines, donde el equipo ya promovió al prospecto número 5, Jhostynxon Garcia, y a Esmerlyn Valdez, además de contar con el prospecto número 2, Edward Florentino, como en la posición de catcher, donde el prospecto número 7, Easton Carmichael, espera su oportunidad.
En otras palabras, si alguien puede darse el lujo de desprenderse de talento en dos posiciones de primer nivel, son los Pirates.
Pero, ¿qué hay de Doval? Las bases por bolas han seguido siendo un problema para el pitcher derecho y su porcentaje de ponches cayó cuatro puntos porcentuales de 2025 a 2026. Sin embargo, un análisis más profundo revela algunos aspectos alentadores. Doval, de hecho, está lanzando más fuerte que la temporada pasada y su sinker de velocidad de entre 90 y 99 millas por hora sigue dando resultados, con un porcentaje de roletazos de 57.1%, que se encuentra en el percentil 98.
Además, en el caso específico de Doval, hay razones para creer que un cambio de escenario podría ser justo lo que necesitaba. El jugador de 29 años tiende a permitir contacto hacia el lado de jalón, una pesadilla contra los bateadores zurdos en Yankee Stadium, donde el corto porche del jardín derecho siempre está invitando a los jonrones. La efectividad de 7.08 de Doval en el Bronx, comparada con su marca de 1.86 como visitante, sugiere que quizá Yankee Stadium simplemente no era un buen escenario para el jugador nacido en República Dominicana.
Si a eso se suma que Doval no será agente libre sino hasta 2028, hay motivos para ilusionarse en Pittsburgh. Hace apenas tres años, Doval era un All-Star. Quizá los Pirates puedan ayudarlo a recuperar esa versión de sí mismo en el cierre de la temporada mientras buscan conseguir su primera aparición en playoffs desde 2015.
Calificación: B
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/08/2026, traducido al español para SI México.