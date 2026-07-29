Tres jardineros que los Yankees pueden buscar en cambio tras la lesión de Cody Bellinger
La plaga de lesiones continúa aterrorizando a los Yankees, y Cody Bellinger es el último jugador clave que termina en la lista de lesionados. Bellinger sufrió una lesión en el tendón de la corva mientras intentaba convertir un doblete ante los Phillies el domingo, y Aaron Boone informó a los periodistas el lunes que Bellinger estaría fuera por al menos un mes.
La lesión en el tendón de la corva mantendrá a Bellinger fuera de acción entre cuatro y seis semanas, mientras New York pierde a otro jugador de un grupo de jardineros que ya era reducido. Con Giancarlo Stanton y Aaron Judge también fuera de circulación, la lesión de Bellinger podría obligar a los Yankees a acudir al mercado de cambios en busca de un reemplazo.
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Los Yankees necesitan con urgencia un bateador derecho. Si logran concretar un acuerdo por un jardinero que batee a la derecha, resolverían dos problemas de una sola vez en la fecha límite. Sin embargo, el mercado no está repleto de bateadores derechos disponibles. Los Red Sox tuvieron que desprenderse de Connelly Early para adquirir a Curtis Mead en su cambio con los Nationals, por lo que la realidad podría ser que Brian Cashman no esté dispuesto a pagar el precio que están pidiendo los equipos que ponen en el mercado a jardineros derechos.
Aun así, los Yankees casi seguramente explorarán las opciones disponibles en la fecha límite, a menos que consideren que pueden confiar en Spencer Jones y Jasson Dominguez mientras esperan refuerzos. Hay algunos jardineros derechos que podrían estar disponibles y que tendrían mucho sentido. Analizamos tres posibles reemplazos para Bellinger que encajarían muy bien con los Yankees.
Lane Thomas
El jardinero de los Royals, Lane Thomas, sería una gran incorporación para los Yankees. Es un bateador paciente, con buen ojo en el plato, y también es un defensor sólido. Esta temporada, Thomas batea para .230/.327/.400, con 10 jonrones, 37 carreras impulsadas y seis bases robadas en 92 partidos. Sería un reemplazo adecuado para Bellinger en la alineación a corto plazo y podría convertirse en un valioso bateador de banca una vez que Bellinger esté listo para regresar. Batea un poco mejor contra los zurdos que contra los derechos (.799 de OPS contra pitchers zurdos y .676 de OPS contra derechos), por lo que un pelotón sería una posibilidad. Thomas es un jardinero versátil que ha jugado en las tres posiciones de los jardines este año. Además, tiene un contrato por un año, por lo que sería una opción de alquiler y probablemente no costaría demasiado adquirirlo.
Seiya Suzuki
Suzuki se encuentra en el último año de su contrato con los Cubs y podría ser una opción para los Yankees si están dispuestos a cumplir con las exigencias de Chicago. Los Cubs necesitan pitcheo con urgencia, por lo que es posible que se pueda alcanzar un acuerdo que incluya a un prospecto lanzador cercano a las Grandes Ligas, como Ben Hess o Chase Hampton, en la otra dirección. Suzuki sería una opción más costosa que Thomas, pero también ofrece más ofensivamente.
En 2026, Suzuki registra un OPS de .827, con 18 jonrones, 58 carreras impulsadas y 55 carreras anotadas. Ha conectado 20 o más jonrones en cada una de las últimas tres temporadas, incluyendo un récord personal de 32 el año pasado. Suzuki encaja mejor en una de las esquinas de los jardines, por lo que los Yankees podrían colocarlo en el jardín derecho mientras continúan utilizando a Trent Grisham en el central, al menos hasta que Bellinger esté listo para regresar. Suzuki ocupa el octavo lugar entre todos los bateadores derechos de MLB con 18 jonrones y es décimo entre los derechos en OPS, lo que lo convierte en un ajuste ideal para un equipo que busca mayor poder ofensivo desde ese lado del plato. Los Cubs podrían mostrarse reacios a desprenderse de él, dado que todavía están compitiendo de lleno por un lugar en la postemporada, pero si eso significa reforzar una rotación de pitcheo mermada, podría ser un movimiento que Chicago esté dispuesto a realizar.
Taylor Ward
Un cambio dentro de la misma división podría ser difícil de concretar para los Yankees, pero con Ward convertido en agente libre al finalizar la temporada, los Orioles podrían estar buscando recuperar algo de valor por él. El año pasado con los Angels, Ward conectó 36 jonrones y produjo 103 carreras, ambas cifras récord en su carrera. Sin embargo, sus números de slugging han disminuido considerablemente en Baltimore, ya que solo ha conectado siete cuadrangulares y ha impulsado 27 carreras en 105 partidos esta temporada.
El jugador de 32 años sí cuenta con una élite tasa de bases por bolas de 16.8%, que lo coloca en el percentil 98 de MLB, mientras que su porcentaje de embasado de .386 esta temporada es el mejor de su carrera. Ward también castiga al pitcheo zurdo. Registra un OPS de .864 contra lanzadores zurdos este año, frente a .700 contra derechos. Si los Orioles están dispuestos a vender en la fecha límite —algo que no está garantizado, considerando lo abierta que está la pelea por los comodines de la Liga Americana—, los Yankees deberían preguntar por su disponibilidad, ya que podría ser una valiosa incorporación a la alineación y podría hacerse cargo del jardín izquierdo ante las ausencias de Judge y Bellinger.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/07/2026, traducido al español para SI México.