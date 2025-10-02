Triple drama en MLB: Seis equipos y tres juegos a muerte en la jornada del Wild Card
Desde que la Serie de Wild Card de la MLB se introdujo en 2022 con el formato al mejor de tres juegos, la instancia decisiva ha sido una rareza.
Hasta estos Playoffs 2025 de 2025, solo se habían jugado tres Juegos 3 —no es un trabalenguas— en este formato en la historia reciente.
El panorama cambia drásticamente este jueves 2 de octubre, pues seremos testigos de un triplete histórico: Seis equipos se enfrentarán en duelos a matar o morir, con el boleto a la Serie Divisional de la Liga Nacional y la Liga Americana como único premio.
Yankees vs. Red Sox
El enfrentamiento en el Yankee Stadium será, por sí solo, un evento legendario, con un matchup de pitcheo que ya ha hecho historia. Los Red Sox recurrirán al zurdo Connelly Early, su prospecto número 6, quien solo ha tenido cuatro aperturas en su carrera en las Grandes Ligas —con una sólida efectividad de 2.33—. Enfrente, los Yankees contarán con el derecho Cam Schlittler —4-3, 2.96 ERA—, quien tiene apenas 14 apariciones profesionales a su nombre.
Este será el primer juego en la historia de la postemporada con dos abridores que tienen 15 o menos apariciones combinadas en la MLB. La inexperiencia de ambos lanzadores en un escenario de tanta magnitud significa que los bullpens de ambos equipos serán sometidos a una presión extrema y serán cruciales para determinar el ganador de esta épica batalla del Este de la Americana.
Padres vs. Cubs
En el icónico Wrigley Field, la experiencia será el factor dominante. Los Cubs han puesto su temporada en manos del derecho Jameson Taillon, quien llega con un gran impulso tras cerrar la temporada regular con una impresionante racha de 1.59 de porcentaje de carreras limpias en sus últimas seis aperturas.
Enfrente estará el as japonés Yu Darvish de los Padres de San Diego. Darvish, un lanzador con un largo historial en octubre, ha tenido una temporada con altibajos, pero la experiencia lo convierte en una amenaza constante. Este juego es una clásica prueba de veteranos, donde la reciente forma de Taillon podría darle una ligera ventaja a Chicago, mientras que San Diego confía en la calidad y el repertorio de Darvish en el clutch.
Tigers vs. Guardians
El duelo de la División Central en Progressive Field será una batalla de pitcheo entre dos equipos que se conocen muy bien. Los Tigers confían en el derecho Jack Flaherty (8-15, 4.64 ERA), un lanzador que busca recuperar el nivel de as que alguna vez demostró, pero que ha tenido una temporada inconsistente en Detroit. Por su parte, los Guardians se decantaron por Slade Cecconi (7-7, 4.30 ERA), un abridor que, al igual que Taillon, tuvo un cierre de temporada muy sólido, con una efectividad de 2.19 en sus últimas cuatro salidas.
Dado que ambos equipos se caracterizan por el juego de pelota pequeña y encuentros de baja anotación, la gestión del bullpen y los errores defensivos podrían ser más decisivos que el poder ofensivo en este enfrentamiento.
La Espera: Dodgers vs. Phillies en la Serie Divisional
Mientras el beisbol se paraliza por los Juegos 3 del Wild Card, el panorama de la Serie Divisional de la Liga Nacional ya tiene a su primer matchup confirmado. Los Dodgers de Los Ángeles aseguraron su pase al barrer a los Reds de Cincinnati en la serie de Comodín.
El rival de los Dodgers será el subcampeón de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, quienes gracias a la segunda mejor marca de la liga obtuvieron el crucial descanso de primera ronda. Este enfrentamiento promete ser uno de los duelos más atractivos de toda la postemporada, pues los Phillies ganaron la serie particular contra el poderoso equipo de Los Ángeles con un récord de 4-2 en la temporada regular de 2025.
El pitcheo de los Phillies contra la profundidad ofensiva de los Dodgers es la fórmula perfecta para una serie inolvidable.
Y para agregarle más emoción, el manager Dave Roberts anunció a la superestrella japonesa Shohei Ohtani como abridor del Juego 1 de la Serie.