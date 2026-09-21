Una tormenta de gran magnitud podría complicar el final de la temporada regular de MLB
La última semana de la temporada de MLB está aquí, y la Madre Naturaleza podría estar a punto de complicar lo que se ha convertido en una carrera por los playoffs extremadamente cerrada.
Los Cubs actualmente ocupan el primer lugar de wild card de la Liga Nacional sobre los Padres gracias al criterio de desempate, mientras que los Phillies están un juego detrás. Chicago terminará la temporada con una serie de tres juegos en Fenway Park contra los Red Sox, que ya aseguraron un lugar en los playoffs, pero todavía no tienen definida su posición. Boston ocupa el segundo lugar de wild card de la Liga Americana.
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Esa serie tiene importantes implicaciones de cara a la postemporada, particularmente para Chicago, que aventaja a San Diego por el margen más estrecho posible. MLB necesita que esa serie se dispute sin retrasos, ya que la temporada termina el domingo y la ronda de wild card comienza dos días después. Desafortunadamente, el clima podría no cooperar.
Una tormenta nor’easter de inicio de temporada se está desarrollando en Nueva Inglaterra y podría terminar convirtiéndose en un fenómeno de varios días más adelante en la semana, justo cuando los Cubs y Red Sox se preparan para disputar esos tres juegos cruciales. De acuerdo con NBC 10 Boston, los modelos de pronóstico de la cadena muestran un patrón familiar para los habitantes de Nueva Inglaterra cuando una tormenta importante golpea la región.
El pronóstico de la cadena es el siguiente:
- Fuertes vientos, lluvias intensas y posibles inundaciones costeras. Por supuesto, la luna estará llena al final de la semana, lo que aumenta las preocupaciones por inundaciones moderadas o importantes en la costa.
- Pequeñas fluctuaciones en la trayectoria e intensidad de la tormenta serán los principales aspectos que estaremos monitoreando, pero por ahora parece que una tormenta de cierta magnitud nos empapará y traerá fuertes ráfagas de viento al menos hasta la costa.
Esta es una noticia realmente preocupante, no solo para los dos equipos involucrados, sino también para MLB, que necesita que ambas escuadras completen los 162 juegos. Potencialmente podría llevar a un escenario en el que los equipos se vean obligados a disputar una doble cartelera al final de la temporada, como ocurrió con los Mets y Braves en 2024. En aquel escenario, las fuertes lluvias en Atlanta obligaron a cancelar dos juegos de la recta final de la temporada, que tuvieron que recuperarse con una doble cartelera el lunes posterior al día en que estaba programado que terminara la temporada regular.
La situación en 2024 era incluso más grave de lo que parece esta. Los Red Sox ya aseguraron su lugar, mientras que el número mágico de los Cubs para conseguir su boleto es de uno. Boston probablemente ya tiene prácticamente asegurado el segundo lugar de wild card de la Liga Americana, y Chicago está prácticamente garantizado en el campo de playoffs, aunque su posición todavía está completamente en el aire. En 2024, la eliminación de los playoffs estaba en juego.
Al entrar a aquella doble cartelera, el escenario era que si los equipos dividían los juegos, ambos avanzaban a los playoffs, pero si uno de ellos ganaba los dos partidos, el otro quedaba eliminado. Al final, los Mets ganaron el primer juego, los Braves el segundo y ambos llegaron a los playoffs. Atlanta fue barrido por los Padres en la ronda de wild card, mientras que Nueva York tuvo una sorprendente carrera hasta la NLCS, donde cayó ante los Dodgers, eventuales campeones de la World Series.
La posibilidad de que haya juegos cancelados que deban recuperarse debería preocupar a ambos equipos, especialmente si esos partidos terminan siendo importantes. El día libre del lunes permite a los equipos viajar y descansar a sus jugadores, pero si esas dos escuadras necesitan disputar un juego, las pondrá en una desventaja considerable, algo que MLB seguramente querrá evitar.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/09/2026, traducido al español para SI México.