Vladimir Guerrero Jr. vive para octubre; los Blue Jays lo necesitan en mayo
NUEVA YORK — Para muchos jugadores de beisbol, la clave del éxito en octubre es tratarlo como si fuera mayo. No hagas este momento más grande de lo que es, se dicen a sí mismos. Es el mismo juego.
Pero a Vladimir Guerrero Jr. le encanta el gran momento. Acaba de firmar una de las postemporadas más dominantes de todos los tiempos —promedio de bateo de .397, porcentaje de embasarse de .494, slugging de .795 mientras los Blue Jays se quedaron a dos carreras del título— al recordar que el beisbol de playoffs no es, de hecho, el mismo juego.
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Así que ahora que atraviesa el peor inicio de temporada de su carrera, ¿debería intentar encontrar una forma de tratar mayo como octubre?
No puede, dice. “Cuando es mayo, es mayo”, dice a través del intérprete Hector Lebron. “Cuando es octubre, es octubre”.
Guerrero, de 27 años, añade: “Hago mi mejor esfuerzo en cada turno al bate”.
Sin embargo, su mejor versión aparece cuando las luces brillan más fuerte. Esta primavera bateó para .444 jugando con República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol, con dos jonrones y tres dobles en 18 turnos al bate. Su OPS de 1.421 fue el cuarto mejor del torneo entre jugadores con al menos 10 apariciones al plato. Y destroza la pelota en el Yankee Stadium, enfrentando a un equipo al que ha dicho que “[le gusta] matar” y con el que nunca firmaría —“ni muerto”.
A los Blue Jays les encanta eso de él. “Algunos jugadores simplemente se crecen en esos momentos”, dice con admiración el coach de bateo David Popkins. “Simplemente hay otro nivel de concentración. Otros jugadores se derrumban en esos momentos”.
Aun así, la liga insiste en jugar una temporada regular. El manager de Toronto, John Schneider, ha alentado a su estelar primera base a intentar “embotellar la mentalidad de esas tres, cuatro semanas de postemporada, y cómo replicarla a lo largo de 162 [juegos]”, dice el piloto. Añade: “Pero hay una línea muy delgada entre eso y ponerse demasiada presión. Los jugadores están hechos de manera diferente. Vlad juega bien [en Nueva York], le gusta jugar aquí, eso está bien documentado, pero tienes que traer eso, de alguna manera, todos los días. Él hace un buen trabajo con eso. Entiende quién es en este equipo y lo que la gente espera de él. No quieres que se tense, pero sí quieres que tenga esa mentalidad de: estoy muy presente en el momento ahora mismo”.
Schneider dice que trata de recordarle a Guerrero: “No tienes que pegar un jonrón cada vez. No tienes que producir todas las carreras”.
Pero a veces parece que sí. Hace un año, Toronto le firmó una extensión de contrato por 14 años y 500 millones de dólares debido a lo importante que es para el lineup, y él lo sabe. Desde que debutó en 2019, los Blue Jays tienen marca de 112–62 (.643, ritmo de 104 victorias) cuando Guerrero conecta un jonrón y de 114–34 (.770, ritmo de 125 victorias) cuando impulsa al menos dos carreras. Cuando no pega jonrón, tienen récord de 290–342 (.459, ritmo de 74 victorias), y cuando no impulsa una carrera, de 418–430 (.493, ritmo de 80 victorias).
Eso es tan cierto ahora como siempre. Toronto ha comenzado la defensa de su banderín con marca de 21–26, lo que lo tiene en el tercer lugar de la División Este de la Liga Americana y fuera de un puesto de comodín, además de ubicarse en el lugar 23 de MLB en carreras anotadas y en el 20 en jonrones. Mientras tanto, Guerrero está buscando su swing. Su promedio de .285 está apenas tres puntos por debajo de su cifra de por vida de .288, y se poncha con menos frecuencia de la que recibe bases por bolas, con un porcentaje de ponches de 11.1%, el décimo mejor de las Grandes Ligas. Pero tiene el mismo número de bases robadas que de jonrones, tres, y el cuadrangular que conectó el domingo fue su primero desde el 20 de abril.
Para ser justos, los pitchers no le están haciendo las cosas fáciles, alimentándolo con lanzamientos rompientes y manteniéndose fuera de la zona de strike. Pero Popkins dice que el problema tiene más que ver con el enfoque y la mecánica que con el plan de juego. “Cuando está en su mejor momento”, dice, “realmente no importa qué le lancen”.
También cree que Guerrero está a punto de dar vuelta a la esquina, ayudado quizá por la actual serie de cuatro juegos de los Blue Jays en Yankee Stadium. La mayoría de los bateadores probablemente no disfrutarían una cita con el staff de pitcheo de los Yankees, el mejor de la Liga Americana, y su efectividad de 3.35. Pero quizá para Guerrero, eso es lo más cercano a octubre que se puede estar en mayo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/05/2026, traducido al español para SI México.