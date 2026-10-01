White Sox avanzan en Playoffs después de 21 años tras acabar con los Astros

Los Chicago White Sox avanzaron a la serie divisional de la Liga Americana de la MLB al derrotar 7x3 a los Astros de Houston. La última victoria de los White Sox en Playoffs fue hace 21 años, en 2005, justamente ante Houston.

Los White Sox, que habían recibido una carta de apoyo del papa León XIV antes del comienzo de la serie, resolvieron la eliminatoria al mejor de tres partidos en apenas dos encuentros y avanzaron para enfrentarse a Cleveland en la serie divisional de la Americana.

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21 years later on the same field



The White Sox last #Postseason series victory was the 2005 World Series ... in Houston! https://t.co/FEyMbm5DBR pic.twitter.com/IJ0KfWeTNg — MLB (@MLB) October 1, 2026

Chicago golpeó desde el comienzo con una explosiva primera entrada de cuatro carreras. Sam Antonacci abrió el partido con un doble y anotó tras un sencillo de Kyle Teel.

Andrew Benintendi impulsó otra carrera y Miguel Vargas también cruzó el plato, antes de que Benintendi ampliara la ventaja con un nuevo imparable.

Houston reaccionó con jonrones solitarios de Jeremy Peña, Cam Smith y José Altuve para recortar diferencias y mantenerse en partido.

Sin embargo, los Medias Blancas sentenciaron el encuentro en la sexta entrada. Después de dos boletos y tres bases robadas, Chase Meidroth conectó un jonrón de tres carreras por encima del jardín izquierdo para ampliar la ventaja.

"Eso lo es todo... Darle la victoria a los muchachos, no hay mejor sensación en el mundo", dijo Meidroth.

"Solo estaba buscando algo ahí afuera. Resulta que me llegó un buen lanzamiento. Ya sabes, es un lanzador realmente bueno. Me dejó una alta y pude aprovecharla", agregó. AFP