White Sox pegan primero: Chicago vence 3-0 a Guardians en Juego 1 de Serie Divisional

Los Chicago White Sox comenzaron con el pie derecho la Serie Divisional de la Liga Americana al vencer 3-0 a los Cleveland Guardians en el primer juego de la serie, disputado este sábado en Progressive Field. El triunfo permitió a Chicago tomar ventaja de 1-0 en una serie al mejor de cinco y extender a tres su racha de victorias en estos playoffs, después de barrer a los Houston Astros en la Serie de Comodines.

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Murakami, el héroe de Chicago

El encuentro se mantuvo sin carreras hasta la cuarta entrada, cuando Munetaka Murakami encontró un lanzamiento de Parker Messick y conectó un cuadrangular de dos carreras que viajó 440 pies por el jardín derecho. El batazo, que también llevó al plato a Miguel Vargas, significó el primer jonrón de postemporada para el novato japonés y su número 36 de la temporada.

La ofensiva de Chicago volvió a aparecer en la séptima entrada. Colson Montgomery conectó un doblete contra Erik Sabrowski que permitió a Kyle Teel llegar al plato con la tercera carrera de los White Sox. Con esa ventaja, el equipo visitante encontró la manera de mantener a raya a una ofensiva de Cleveland que tuvo oportunidades, pero no logró capitalizarlas.

El trabajo del pitcheo de Chicago fue determinante. Hagen Smith, utilizado como pitcher abridor, lanzó 2.2 entradas sin permitir hit y ponchó a cuatro bateadores, aunque otorgó tres bases por bolas. Después aparecieron Bryan Hudson, Jordan Hicks, Anthony Kay y Grant Taylor, quien lanzó las últimas cuatro entradas para conseguir el salvamento, con seis ponches y apenas dos hits permitidos.

Para los Guardians, Parker Messick cargó con la derrota en su debut de postemporada. El zurdo trabajó 4.1 entradas, permitió cuatro hits y dos carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis bateadores. Cleveland llegó a colocar corredores en las bases en momentos importantes, pero terminó con apenas tres imparables y se fue en blanco durante todo el encuentro.

Con el triunfo, los White Sox se colocan a dos victorias de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El Juego 2 se disputará el lunes nuevamente en Cleveland, antes de que la serie se traslade a Chicago para el tercer encuentro. Los Guardians, campeones de la División Central por tercer año consecutivo, deberán responder para evitar regresar a Chicago con una desventaja de 0-2.