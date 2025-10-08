Yankees respira al borde del abismo
Hoy miércoles el Yankee Stadium será nuevamente el escenario de un juego de vida o muerte para los Yankees de New York. Después de dos jornadas de desplome absoluto en Canadá y una victoria en el Bronx que les dio un día más de vida, el equipo está al borde de la eliminación en la Serie Divisional de la Liga Americana, frente a unos Blue Jays que se han impuesto con un dominio abrumador —29 carreras anotadas en tres juegos—.
La remontada luce ardua, aunque un poco menos que antes. Los Yankees ahora necesitan ganar dos juegos consecutivos más —uno de ellos frente a su público en casa, otro en Toronto—, para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la Serie de Campeonato.
Te puede interesar: Randy Arozarena, la gran temporada del pelotero que se reencontró en Seattle
Para el exjugador mexicano Karim García, quien vistió la camiseta de los Yankees en la temporada 2003, el mal momento del equipo es consecuencia directa de la falta de ejecución tanto en el montículo como en el plato. “Sabemos que el primer juego no fue lo que esperaba, pero que su mejor abridor les durara solamente tres innings… Le baja los ánimos a todos los bateadores”, comentó García.
El pitcheo ha sido otro de los puntos débiles de Nueva York. Más allá de una actuación destacada del relevo este martes, el resto de la rotación ha sido inconsistente.
“La presión por jugar con un equipo como Yankees, con 27 campeonatos, se le debe haber metido en la cabeza. Él quiere pegar jonrón cada que se para en la caja de bateo o quiere producir carreras. Aparte lo usan mucho en primer bate y ahora lo tienen como segundo bate. No le dan la paz que él necesita”, explicó.
El extoletero considera que Boone deberá hacer ajustes en el orden al bat para despertar una ofensiva que se ha mostrado apagada.
“Lo que va a tener que hacer Aaron Boone será cambiar un poco más el line-up de bateo porque tiene que buscar quién está haciendo contacto con esos muchachos porque realmente no todos como conjunto lo están haciendo bien”, dijo.
Los antecedentes pesan. En los dos primeros juegos en el Rogers Centre, los Blue Jays anotaron un total de 23 carreras contra solo 8 de New York. Y aunque el capitán Aaron Judge finalmente respondió a la hora cero en el Juego 3, el escenario no deja de ser desesperante: el 88.9% de los equipos que ganan los primeros dos juegos de una serie al mejor de cinco terminan avanzando, según revela la propia MLB, y los Yankees han sido barridos ya en seis ocasiones pese a las expectativas de su base de fanáticos.
El Juego 1 fue un golpe demoledor. Toronto se llevó el triunfo por 10–1, liderado por el mexicano Alejandro Kirk, que conectó dos jonrones, y con Vladimir Guerrero Jr. aportando con un vuelacerca y un elevado de sacrificio.
En el segundo encuentro, los Blue Jays volvieron con un arrollador 13-7. El novato Trey Yesavage lanzó 5.2 entradas sin hits, en las que ponchó a once bateadores, un nuevo récord para una postemporada con Toronto, mientras Vladimir Guerrero Jr. se encargó de conectar un grand slam que selló la paliza colectiva.
En el Juego 3, la figura de Judge finalmente surgió, cuando el equipo más lo necesitaba. El Capitán y favorito para ganar el MVP de la Liga Americana, conectó 3 hits —incluido un jonrón para empatar el juego— en la cuarta entrada. Un jonrón de Jazz Chisholm y un elevado de sacrificio de Ben Rice pusieron a los Bombarderos arriba con marcador de 9-6.
Con la serie en la cuerda floja, el margen de error para Nueva York es nulo. Un tropiezo más pondría fin a otra temporada decepcionante bajo el mando de Aaron Boone, mientras Toronto parece listo para consolidar el relevo generacional que tanto tiempo esperó en el Este de la Americana.