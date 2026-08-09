Yankees: George Lombard Jr. tiene lo necesario para triunfar donde Anthony Volpe falló
Los Yankees realizaron un par de adquisiciones importantes antes de la fecha límite de cambios del lunes, al agregar algunos bats que necesitaban en Luis Garcia Jr. y Heliot Ramos para darle vida a una alineación en crisis que además está lidiando con la ausencia de algunos jugadores importantes. Sin embargo, es posible que el movimiento más importante de New York en la fecha límite ni siquiera haya sido un cambio.
Los Yankees enviaron a Anthony Volpe a Triple A después de la fecha límite, y llevaron a las Grandes Ligas a quien parece estar destinado a reemplazarlo, el prospecto George Lombard Jr. Lombard ciertamente hizo sentir bien a los aficionados de los Yankees con su ascenso, al conectar un home run y realizar algunas jugadas defensivas impresionantes durante su debut contra los Cardinals el martes.
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En sus primeros pasos, Lombard luce como el futuro de los Yankees en el shortstop. Y con el jugador de 21 años listo para hacerse cargo de la posición, el futuro de Volpe queda en duda.
¿Qué sigue para Anthony Volpe después de su descenso a Triple A?
Después de ser enviado a Triple A, los Yankees indicaron que tienen la intención de darle repeticiones tanto en shortstop como en segunda base. En este momento, parece poco probable que regrese a New York como el shortstop titular, pero quizá los Yankees consideran que existe un camino para que Volpe se desarrolle como un segunda base capaz de ser titular. Con Jazz Chisholm Jr. listo para convertirse en agente libre durante la offseason, podría haber una oportunidad para que Volpe compita por el puesto. Sin embargo, eso requeriría un cambio radical.
Volpe, quien alguna vez fue considerado el futuro del shortstop en el Bronx, terminó perdiendo ese lugar debido a su incapacidad para desarrollarse como bateador. Volpe fue un excelente bateador en las ligas menores. En 293 juegos de carrera en las menores, tuvo un OPS de .862, con 51 home runs y 92 bases robadas. Esos números simplemente no se trasladaron al siguiente nivel. En MLB, Volpe tiene un OPS de .660 de por vida en 528 juegos. Nunca ha bateado por encima de .243 en una temporada y su porcentaje de bases por bolas de 7.6% fue demasiado bajo para un jugador que se ponchó en casi 25% de sus apariciones al plato y nunca tuvo un slugging superior a .400. Conectó 21 home runs y robó 24 bases como novato, pero finalmente nunca pudo repetir esos números, al no conectar más de 19 home runs en ninguna otra temporada.
El resultado más probable para Volpe, sin embargo, es un cambio de escenario. Quizá escapar de los reflectores de New York le permitiría desbloquear su potencial en un entorno donde su juego no sea examinado constantemente por una de las aficiones más críticas de MLB. Los aficionados de los Yankees tenían grandes expectativas sobre Volpe, pero la gran mayoría de ellos perdió la paciencia con él hace mucho tiempo. Sus errores defensivos han sido recortados y utilizados para burlarse de él, a pesar de que ha registrado seis outs above average en 56 juegos esta temporada. Es comprensible, ya que los Yankees esperan competir por la World Series año tras año. La frustración se apoderó de los aficionados a medida que aumentaron las dificultades de Volpe y es complicado para un jugador, particularmente uno joven con grandes expectativas, mantenerse concentrado y optimista mientras es constantemente condenado por la afición de la que formó parte durante su crecimiento.
Volpe todavía podría convertirse en un jugador de calidad en MLB, aunque el tiempo se agota en ese sentido. Un cambio durante la offseason a un equipo en reconstrucción parece la mejor opción para Volpe en este momento, aunque si muestra progreso en segunda base o encuentra de repente una solución a sus problemas en el plato, es posible que reciba una última oportunidad en el Bronx.
Por qué George Lombard Jr. triunfará donde Anthony Volpe falló
Mientras Volpe intenta descubrir qué sigue para él, Lombard parece estar aquí para quedarse, y hay razones para que los aficionados de los Yankees sean muy optimistas con su nuevo shortstop.
El jugador de 21 años tiene las herramientas para triunfar en las Grandes Ligas. Cuenta con un brazo más fuerte y mayor rango en el shortstop que Volpe. Y aunque es demasiado pronto para decir cómo manejará los inevitables baches, ciertamente parece tener la confianza necesaria para afrontar los reflectores que implica jugar como shortstop de los Yankees.
Lombard también demostró un enfoque superior en el plato en el nivel más alto de las ligas menores. Mientras Volpe registró un OBP de .313 en Triple A antes de debutar en las Mayores, Lombard tiene un OBP de .405 en ese mismo nivel esta temporada. El OBP de Volpe en su carrera en las Grandes Ligas ha caído a .287, ubicándose en el lugar 256 entre 281 jugadores calificados desde 2023 (la temporada de novato de Volpe). Sus dificultades para embasarse demostraron ser un obstáculo importante.
Aunque Volpe mostró más poder durante su paso por las ligas menores, al conectar 51 home runs en 293 juegos —comparados con los 26 de Lombard en 333 juegos—, parecía apostar todo por el poder desde sus primeros pasos en las Mayores. Lombard está mucho más dispuesto a conformarse con un sencillo o una base por bolas para poblar las bases, en lugar de buscar constantemente mandar la pelota a las gradas. Los Yankees suelen ubicarse cerca de la parte alta de la tabla de home runs, por lo que no están desesperados por contar con otra amenaza de poder, lo que convierte a Lombard en un ajuste ideal para la alineación de New York.
Mientras Lombard mantenga la confianza a la defensiva y no intente cambiar su enfoque para ver más pelotas salir del parque, debería tener una larga carrera en el Bronx, y podría estar a la altura de las expectativas y destacar bajo la presión ante la que Volpe terminó fallando.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/08/2026, traducido al español para SI México.