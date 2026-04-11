Yankees: Jazz Chisholm Jr. atribuye su mal inicio al clima frío
Jazz Chisholm Jr. tiene una explicación para su mal inicio, pero parece un poco simplista.
En 12 juegos antes de la jornada del viernes, el segunda base de los Yankees tiene una línea ofensiva de .186/.255/.256, para un OPS de .511. No tiene home runs, suma tres dobles y 15 ponches contra tres bases por bolas. Ha producido 0.1 de fWAR y solo está en positivo gracias a su trabajo defensivo.
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Para empeorar las cosas, Chisholm está en el percentil seis en xwOBA (.228) y xSLG (.239), en el lugar 11 en xBA (.178) y en el 33 en velocidad de salida promedio (87.8). En pocas palabras, ha sido muy malo en el plato.
Chisholm también comenzó lento en 2025. En sus primeros 12 juegos de ese año, registraba .180/.255/.460. Cuando se le preguntó sobre su lento arranque en 2026, señaló eso.
“¿Cómo terminaron mis números al final de la temporada?”, preguntó Chisholm.
Terminó con una línea de .242/.333/.481, con máximos de su carrera en home runs (31), carreras impulsadas (80) y fWAR (4.4). Ganó un Silver Slugger en lo que fue su primera temporada completa con los Yankees y, sin duda, la mejor de su carrera.
El jugador de 28 años cree tener una respuesta para sus comienzos lentos.
“Hace frío. Eso es literalmente todo,” dijo Chisholm. “Mi swing se siente muy bien. Cuando entras a ese clima frío y te quedas ahí un par de innings, tu cuerpo empieza a congelarse.
“No lo estoy usando como excusa. Dije lo mismo el año pasado. En cuanto sube la temperatura, yo también subo. Así es. No puedo explicar por qué. No es como que no lo esté intentando. Definitivamente lo intento... Es difícil funcionar cuando no puedes sentir el bat.”
Luego dijo que los reporteros deberían preguntarle dentro de un mes cómo está jugando y que digan algo si aún no tiene “ningún home run después de 40 juegos.”
Tener frío es incómodo, y ciertamente podría ser un problema, pero los Yankees están batallando como equipo, lo que podría indicar algo más. Actualmente, New York ocupa el lugar 21 en OPS (.660), el 14 en porcentaje de embasado (.316), el 15 en home runs (11), el 24 en slugging (.344) y el 29 en hits (80).
Y si esto se trata del frío, todo el equipo está teniendo problemas con las condiciones, no solo Chisholm. De hecho, solo Ben Rice y Giancarlo Stanton parecen estar bateando bien. Rice tiene una línea de .324/.479/.676 con tres home runs, mientras que Stanton batea .326 con un porcentaje de embasado de .370 y un slugging de .442.
El equipo ha tenido un pitcheo excelente hasta ahora, pero necesita mucho más de su ofensiva si planea competir en el AL East. Sin que Chisholm, Aaron Judge y el resto del lineup den un paso al frente de manera consistente, podría ser una temporada larga.
Los Yankees enfrentan a los Rays este fin de semana en Tampa Bay. Será una oportunidad para poner a prueba la teoría de Chisholm sobre el clima afectando la ofensiva del equipo.
Si tiene razón, el Tropicana Field debería ofrecer un alivio bienvenido del frío. Si no, probablemente haya problemas más grandes en juego.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/04/2026, traducido al español para SI México.