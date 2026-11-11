Los Yankees tienen tres problemas evidentes que deben resolver esta offseason

Los Yankees tuvieron una postemporada decepcionante en 2026: los Rays los barrieron en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), poniendo fin a una temporada marcada por las lesiones y la inconsistencia. El cuerpo de pitcheo de New York fue una fuerza dominante durante toda la campaña, pero la ofensiva, sin Aaron Judge, tuvo dificultades para producir.

Ahora que la temporada 2026 quedó atrás, es momento de mirar hacia 2027. Cualquier resultado que no sea llegar a la Serie Mundial la próxima temporada, especialmente considerando la debilidad de la Liga Americana, será otra decepción para Brian Cashman y compañía.

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En cuanto a las salidas de jugadores, los Yankees dejaron que Jazz Chisholm Jr. y Trent Grisham llegaran a la agencia libre, dos decisiones que tienen mucho sentido después de que ambos no cumplieran con las expectativas. El equipo también le presentó una oferta calificada a David Bednar para mantenerlo una temporada más en la franquicia, en caso de que decida aceptarla.

Entonces, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Y qué movimientos deben hacer para que este roster alcance su potencial? Las áreas que los Yankees más necesitan mejorar son el contacto con el bate y la defensa. Sus deficiencias defensivas quedaron en evidencia durante la ALDS, cuando cometieron tres errores en la primera entrada del Juego 2 y continuaron mostrando una defensa descuidada en los fundamentos durante el resto del encuentro. Sus problemas defensivos han sido una constante durante la gestión de Aaron Boone como manager y tendrán que mejorar en ese aspecto si quieren considerarse verdaderos contendientes.

Además, necesitan ser capaces de mantenerse a flote sin Judge. La lesión de su estrella fue un golpe durísimo para New York y el equipo se vino abajo durante los 95 partidos que estuvo en la lista de lesionados. Con Judge en el lineup, los Yankees se ubicaron entre los mejores equipos de MLB en OPS. Sin él, ocuparon el lugar 29. La caída es demasiado significativa y tendrán que incorporar profundidad a la alineación para evitar quedar fuera de la pelea cuando no cuenten con la piedra angular de la franquicia.

Cubrir la vacante en la segunda base

Con Chisholm fuera del panorama, hay una vacante en la segunda base. George Lombard Jr. se hará cargo del campocorto y tendrá su primera temporada completa en esa posición. En lugar de entregarle el puesto de segunda base a Anthony Volpe, quien alternó entre Triple A y las Grandes Ligas después de volver a tener dificultades el año pasado, los Yankees deberían buscar activamente en el mercado de cambios un reemplazo para Chisholm.

Algunos jugadores a los que podrían buscar son CJ Abrams, quien pasó a la segunda base la temporada pasada después de mostrar un rendimiento defensivo poco destacado como campocorto, pero tuvo una actuación sobresaliente con los Nationals en una campaña de despegue. Ketel Marte, a quien le quedan cuatro años de contrato con los Diamondbacks, es otra opción que podría estar disponible mediante un cambio, al igual que Zach Neto, quien brilló ofensivamente con los Angels, pero no fue sólido a la defensiva como campocorto.

De los tres mencionados, Marte es el segunda base más confiable a la defensiva, pero sus ausencias periódicas de los Diamondbacks y la falta de comunicación con el equipo en algunos momentos encienden una señal de alerta, si no es que roja. Neto podría tener un mejor desempeño defensivo en la segunda base y los Yankees necesitan un bateador derecho confiable en su alineación, lo que lo convierte en una opción interesante.

Si no quedan satisfechos con las oportunidades que encuentren en el mercado, los Yankees también podrían intentar regresar a Luis Garcia Jr. a la segunda base, aunque ha tenido dificultades en esa posición anteriormente. Sin embargo, moverlo a la segunda base permitiría que Ben Rice tuviera más oportunidades como bateador designado, lo que a su vez abriría ese puesto para Giancarlo Stanton, si todavía está en el equipo en 2027, o les permitiría colocar a Aaron Judge ahí con mayor frecuencia para cuidar mejor su salud. No obstante, Garcia nunca ha destacado a la defensiva y, para un equipo que ha tenido problemas con sus fundamentos defensivos, quizá no sea lo más conveniente utilizarlo en el cuadro interior.

Resolver el problema de la tercera base y dejar atrás a Ryan McMahon

Los Yankees no sólo deberían buscar un segunda base, sino que también tendrían que considerar seriamente encontrar un tercera base titular y dejar atrás a Ryan McMahon. McMahon entrará al último año de su contrato y no ha tenido un buen rendimiento, particularmente a la ofensiva, desde su llegada a New York. La temporada pasada registró un OPS de .635, con 11 home runs, 41 carreras impulsadas y 106 ponches en 124 juegos. Aunque es conocido por ser un sólido defensor de la tercera base, la temporada pasada tuvo un desempeño relativamente promedio en el campo y su guante no ha compensado sus problemas en la caja de bateo. Su aporte total representó un valor de 0.0 bWAR. Vaya. Tiene previsto cobrar 16 millones de dólares en 2027, así que, si algún equipo está dispuesto a asumir ese contrato, los Yankees deberían aprovechar la oportunidad.

Para reemplazar a McMahon, un jugador como Isaac Paredes podría encajar muy bien. Paredes tiene un poder sólido desde el lado derecho del plato, después de conectar 25 home runs y registrar un OPS de .806 la temporada pasada. No es un gran defensor en la esquina caliente, pero puede cumplir con la tarea. Tanto él como McMahon terminaron la temporada 2026 con un valor de carreras defensivas de 0, según Statcast, pero Paredes representaría una mejora significativa sobre McMahon a la ofensiva.

Si el precio de Paredes es demasiado elevado para lo que Cashman está dispuesto a pagar, el equipo podría intentar concretar un cambio por Zack Gelof. El jugador de 27 años tuvo una buena temporada ofensiva con los Athletics el año pasado y es un defensor aproximadamente promedio. Gelof conectó 22 home runs en 111 juegos, aunque suele poncharse con frecuencia, una característica que New York podría estar buscando evitar después de sus problemas en ese rubro la temporada pasada, cuando registró la sexta mayor cantidad de ponches en MLB.

Reemplazar a Trent Grisham en el jardín central

Además de las vacantes en el cuadro interior, los Yankees deberían buscar un jardinero central para reemplazar a Grisham. De los 41 jardineros centrales que calificaron en 2026, Grisham ocupó el puesto 40 con -6 outs por encima del promedio y -5 carreras prevenidas. No es el jardinero más veloz, pero hubo ocasiones en las que pareció actuar con cierta pereza o indiferencia al perseguir una pelota, particularmente cuando tenía que avanzar para realizar una jugada en la zona poco profunda del jardín central.

Para reemplazar a Grisham, los Yankees podrían decidir darle el puesto de jardinero central a Spencer Jones, quien jugó bien durante la segunda mitad de la temporada. En sus últimos 56 juegos, Jones registró un OPS de .763, con nueve home runs, 33 carreras impulsadas y nueve bases robadas. Tiene una velocidad extraordinaria para su tamaño, aunque se poncha a una tasa extremadamente alta (36.3%). Jones tampoco es el mejor defensor en el jardín central, por lo que existe la posibilidad de que New York intente encontrar a alguien que pueda cumplir mejor con las responsabilidades defensivas en la posición más importante de los jardines.

Si Jones no es la respuesta para el jardín central la próxima temporada, los Yankees deberían explorar a fondo el mercado de cambios. Un nombre que viene a la mente es Steven Kwan, quien entrará en su último año de arbitraje salarial con los Guardians. Kwan es un defensor de élite, rara vez se poncha y tiene una velocidad extraordinaria. Encajaría muy bien para corregir varias de las debilidades de los Yankees, aunque conseguirlo tendría un costo elevado.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/11/2026, traducido al español para SI México.