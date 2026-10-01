Yankees le toman la medida a Red Sox y sellan su pase a la Serie Divisional

Los New York Yankees volvieron a demostrar su dominio sobre los Boston Red Sox y sellaron su pase a la Serie Divisional de la Liga Americana con una contundente victoria de 9-2 en el segundo juego de la Serie de Comodines. Con el triunfo, los neoyorquinos barrieron 2-0 a su histórico rival y, por segundo año consecutivo, eliminaron a Boston en la primera ronda de los Playoffs de MLB.

El encargado de poner orden desde la lomita fue Max Fried, quien trabajó seis entradas en las que permitió apenas tres imparables y una carrera, además de recetar seis ponches. El zurdo volvió a tener una actuación destacada frente a los Red Sox en postemporada y dejó a los Yankees en una posición favorable para definir el encuentro.

Te puede interesar: White Sox avanzan en Playoffs después de 21 años tras acabar con los Astros

Cody Bellinger sends Yankee Stadium into pandemonium!



(MLB x @JAL_Official_jp) pic.twitter.com/g20yVgTyYA — MLB (@MLB) October 1, 2026

Boston logró acercarse en el marcador después de que Willson Contreras conectara un cuadrangular solitario que terminó con una sequía ofensiva de 26 entradas de los Red Sox en la postemporada. Sin embargo, la respuesta de Nueva York llegó inmediatamente y el juego terminó por romperse en la sexta entrada.

Los Yankees fabricaron seis carreras en ese episodio para tomar una ventaja que ya no perderían. Luis García Jr., quien llegó al equipo durante la temporada, tuvo una noche destacada al conectar tres imparables y un cuadrangular, mientras que Cody Bellinger coronó el ataque con un jonrón de tres carreras ante Garrett Whitlock para colocar el marcador 8-1.

Bellinger terminó con cuatro carreras impulsadas, mientras García sumó tres hits en su primer inicio de postemporada. Los Yankees volvieron a mostrar profundidad ofensiva y de pitcheo, después de que en el primer partido también aplastaran a Boston, entonces por 9-0, con una actuación histórica de Ben Rice. En los dos encuentros, Nueva York superó a los Red Sox por 18-2.

Ahora, los Yankees dejarán atrás la rivalidad con Boston y se prepararán para su siguiente desafío: la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Tampa Bay Rays, que comenzará este sábado. Nueva York tendrá que trasladarse a Tampa Bay para abrir una nueva batalla en su camino hacia el objetivo de disputar nuevamente la Serie Mundial.