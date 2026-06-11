Mundial 2026: Curazao tuvo béisbol en Miami
Antes de su primera participación en un Mundial, Curazao tuvo béisbol en Miami, con su entrenador, el neerlandés Dick Advocaat; y su capitán, Leandro Bacuna, en el lanzamiento de la bola inaugural en un juego de Grandes Ligas.
La Ola Azul, como se conoce a la selección de futbol de este pequeño país caribeño de 160 mil habitantes, debutará el domingo en la Copa del Mundo contra la tetracampeona Alemania, en Houston, en el Grupo E.
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Bacuna hizo el lanzamiento inaugural del juego de la Major League Baseball (MLB) ganado 8-0 por los Marlins de Miami ante los Diamondbacks de Arizona en el LoanDepot Park.
Advocaat recibió la bola lanzada por el mediocampista de 34 años.
En el marco de la ceremonia Bacuna intercambió camisetas y autógrafos con el beisbolista venezolano de los Marlins, Javier Sanoja.
"Es un honor", dijo a la prensa el técnico.
A sus 78 años, se convertirá en el entrenador de mayor edad en un Mundial, delante del alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia con 71 años en Sudáfrica 2010. AFP