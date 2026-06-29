Las 5 figuras de Ecuador que podrían ser un dolor de cabeza para México
El martes 30 de junio México recibirá a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México para el partido de dieciseisavos de final, en uno de los cruces más parejos de la fase. Para poder avanzar de ronda, los dirigidos por Javier Aguirre deberán hacer un partido impecable ante una de las mejores defensas del último año y medio, la cual además cuenta con grandes nombres en su plantilla.
Los sudamericanos tienen la experiencia de Enner Valencia y Hernán Galíndez, pero además cuentan entre sus filas con futbolistas que militan en Europa y que vienen de ser campeones, por lo que habrá que ponerles especial atención para poder frenarlos.
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WILLIAN PACHO
El defensa central de 24 años viene de ganar la Ligue 1 y la UEFA Champions League con el PSG en la misma temporada, siendo uno de los hombres con más minutos en la zaga del equipo parisino. El central disputó 44 partidos la temporada pasada, incluidos los 17 de la Liga de Campeones, torneo en el que terminó coronándose.
Es un inamovible para Ecuador. Disputó los tres partidos de la fase de grupos en la Copa del Mundo, jugando los 90 minutos en cada uno de ellos.
PIERO HINCAPIÉ
Acompañándolo en la línea de cuatro defensas está el lateral izquierdo Piero Hincapié, otro futbolista que milita en Europa y que llega a la justa mundialista con un título bajo el brazo. El ecuatoriano se convirtió en pieza clave para que el Arsenal volviera a ganar la Premier League después de 20 años de sequía.
Recién llegado al cuadro londinense la temporada pasada, Hincapié se volvió titular, disputando 39 partidos a lo largo de la campaña. También jugó la final de la Champions League, en la que el Arsenal terminó cayendo ante el PSG de su compañero de selección.
MOISÉS CAICEDO
El mediocampista viene de una temporada complicada con el Chelsea, quedando fuera de la Champions League y sin aspiraciones reales de ganar la Premier League, pero sigue siendo un jugador de cuidado; no por nada es el fichaje más caro en la historia del campeonato inglés. Experiencia tiene, pues ya ganó una Conference League y un Mundial de Clubes con los Blues y se ha mostrado como un indispensable en el esquema de su selección.
Al igual que Pacho, Caicedo no se ha perdido un solo minuto de lo que va de la Copa del Mundo, contribuyendo tanto en defensa como en ataque para su equipo, con un recorrido de ida y vuelta en el campo que se verá poco afectado por la altura de la Ciudad de México.
GONZALO PLATA
El futbolista del Flamengo es otro que no ha salido de cambio en lo que va del Mundial, convirtiéndose en el compañero habitual de Enner Valencia en la delantera del combinado sudamericano. Además, el atacante viene de convertirse en el héroe de su país al marcar el tanto de la victoria en el último partido de la fase de grupos contra Alemania, gol que le dio a Ecuador el boleto a los dieciseisavos de final.
PERVIS ESTUPIÑÁN
Por último está el defensor Pervis Estupiñán, quien disputó el segundo juego ante Curazao como titular, pero en el partido ante Alemania ingresó desde el banquillo. En caso de que Sebastián Beccacece lo vuelva a utilizar como revulsivo contra México, será un jugador a cuidar debido a la gran velocidad con la que cuenta y a sus constantes incorporaciones al ataque como lateral.