Ecuador hace historia: derrota a Alemania y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026
La Tricolor hizo historia en Nueva Jersey. Ecuador derrotó 2-1 a Alemania, consiguió la primera victoria de un país sudamericano sobre los germanos en una fase de grupos mundialista y selló su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.
Para esta jornada final de la primera ronda, Alemania llegaba sin preocupaciones, como líder del Grupo E y con el primer lugar asegurado pasara lo que pasara. Por el contrario, Ecuador era el que salía en busca de la hazaña, ya que solo un triunfo lo mantenía en la pelea por avanzar a los dieciseisavos de final.
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El partido comenzó con ambas ofensivas mostrando su arsenal mediante un gol tempranero por bando. Al minuto 2, tras una serie de pases y una polémica por un supuesto juego peligroso de Aleksandar Pavlović al levantar demasiado el pie, Alemania logró entrar al área para que Leroy Sané pusiera el último toque y enviara el balón a la red para el 1-0. Pero cuando los germanos todavía celebraban, al minuto 9, Nilson Angulo los sorprendió con un disparo desde fuera del área que superó a Manuel Neuer para el 1-1 ecuatoriano.
Contra la lógica, y ante la necesidad de los sudamericanos de ganar, fue Ecuador el que dominó la mayor parte del primer tiempo. Los de amarillo presionaban y arrinconaban a un cuadro teutón que se defendía en su propia mitad de la cancha para resistir, y solo proponía a través del contragolpe.
El VAR salva a Ecuador de un penal
Para la segunda parte, Ecuador pasó por momentos de angustia. Unos segundos después de la reanudación, Joel Ordóñez cometió una falta dentro del área sobre Kai Havertz. No obstante, cuando ya se había decretado la pena máxima, el VAR intervino y anuló la decisión al encontrar que previamente existió una falta de Alemania en la media cancha.
Tras la revisión, los de la mitad del mundo pasaron el susto y volvieron a ir al frente. Y aunque por momentos descuidaban la zona baja, permitiendo que Alemania les generara peligro, sabían que el reloj ya jugaba en su contra, por lo que era un todo o nada.
Los ecuatorianos lograron dejar varios avisos. Primero, un disparo de Enner Valencia que exigió al arquero alemán. Luego, se quedaron cerca tras un error de Neuer en una salida donde no se entendió con su defensor, chocando con él y dejando el balón a la deriva. Kevin Rodríguez alcanzó la pelota, pero el atacante se quedó sin ángulo de disparo, por lo que buscó apoyarse en sus compañeros y apareció Nilson Angulo, quien tiró desviado.
Gonzalo Plata y un gol que da esperanza
Pese a perdonar, Ecuador parecía más cerca del gol. Y después de tanto esfuerzo, al minuto 77, en un tiro de esquina al primer poste, Gonzzalo Plata se adelantó a Neuer para ganarle el balón y mandarlo al fondo de las redes para el 2-1, provocando el festejo desbordado en la banca y en el estadio.
El tanto rompió el encuentro. Alemania, pese a tener el liderato asegurado, no quería perder, por lo que ahora le tocó a los sudamericanos tirarse atrás y jugar al contragolpe para mantener el marcador. No fue sino hasta el silbatazo final que la Tricolor finalmente pudo respirar y celebrar la hazaña.
Ecuador busca ser uno de los mejores terceros
De esta manera, y con todos los resultados del sector definidos, Alemania cerró como primero con 6 puntos, Costa de Marfil se quedó con la segunda plaza con las mismas unidades por criterios de desempate y Ecuador, con 4 unidades, se ubicó en la tercera posición y aseguró su clasificación como uno de los mejores terceros lugares. Curazao, por su parte, le dice adiós al torneo.