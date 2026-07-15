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¡96 años después, una Final en español! Argentina elimina a Inglaterra y va contra España

En un partido cardíaco, la selección de Argentina le dio la vuelta al juego y se impuso 2-1 a Inglaterra, para así conseguir su pase a la Final del Mundial 2026 donde enfrentará a España.

Alejandra González Centeno

Messi y Argentina celebran el pase a la Final del Mundial tras vencer a Inglaterra.
Messi y Argentina celebran el pase a la Final del Mundial tras vencer a Inglaterra. / Buda Mendes/Getty Images

Cuando todo parecía perdido, Argentina regresó del mundo de los muertos una vez más para remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta y clasificar a la final del Mundial de 2026, en la que se citará con España.

Los campeones del mundo defenderán la corona contra la Roja en una final inédita el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras cinco semanas de competencia.

La Albiceleste obró un nuevo milagro en Norteamérica 2026 al hacer trizas a la defensa de los Tres Leones en siete minutos: primero con un remate de media distancia de Enzo Fernández (85') y luego con un cabezazo de Lautaro Martínez (90+2') en el descuento. AFP

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Alejandra González Centeno
ALEJANDRA GONZÁLEZ CENTENO

Reportera y creadora de contenido en Sports Illustrated México.

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