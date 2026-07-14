Lamine Yamal será el tercer futbolista más joven en jugar una final de Copa del Mundo
España es el primer finalista del Mundial 2026 después de vencer a Francia y está en busca de su segundo campeonato. En su plantel se encuentra una de las figuras más importantes dentro del deporte, Lamine Yamal, quien hará historia el domingo.
El pasado lunes 13 de julio, Yamal cumplió 19 años de edad, por lo que se convertirá en el tercer futbolista más joven en la historia en disputar una final de Copa del Mundo. Delante de él quedan Pelé y Giuseppe Bergomi, que levantaron la copa.
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Lamine estará llegando a la final del 19 de julio en Nueva York con 19 años y 6 días, poniéndose por encima de Kylian Mbappé que con 19 años y 207 días se presentó en la final de Rusia 2018, en la que también salió campeón.
Despuntar a una edad tan temprana no es sorpresa ya para el delantero del Barcelona, pues en 2024 se convirtió en el futbolista más joven en la historia en conquistar una Eurocopa, venciendo a Inglaterra con tan solo 17 años de edad y 1 día. Con apenas 15 años también se volvió el más joven en ganar una liga española con el FC Barcelona.
LOS MÁS JÓVENES DE LA HISTORIA
Dentro de los otros tres futbolistas más jóvenes en llegar a una final de Copa del Mundo, dos de ellos marcaron en el partido decisivo, Pelé y Mbappé; el brasileño anotó en dos ocasiones, mientras que el francés lo hizo en una.
Pelé se mantiene como el más joven en jugar y ganar una final de Mundial con 17 años y 327 días en Suecia 1958, en donde marcó 6 tantos. Le sigue Bergomi que con 18 años y 201 días alcanzó la gloria con Italia en España 1982.
Un caso particular es el de Ronaldo Nazario en Estados Unidos 1994, pues aunque es considerado el segundo jugador más joven en coronarse, con 17 años y 303 días, no disputó un solo minuto del torneo, por lo que no es tomado en cuenta dentro del listado.
LAMINE YAMAL EN LA COPA DEL MUNDO
En lo que va del Mundial 2026, Lamine ha marcado un solo gol, aquel a Arabia Saudita en la fase de grupos, pero ha estado involucrado en el juego de su equipo disputando los 7 partidos y sumando 496 minutos.
En su corta carrera, Yamal ya cuenta con un palmarés deseado por muchos, ganando tres ligas españolas con el FC Barcelona, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, además de la ya mencionada Eurocopa del 2024 en donde contribuyó con 1 gol y 4 asistencias para que su selección ganara su cuarta Euro en la historia.
La participación del atacante como el tercero más joven de los Mundiales se llevará a cabo el domingo 19 de julio a las 13:00 horas del centro de México desde el Estadio de Nueva York, en donde España ya espera al ganador del Argentina vs Inglaterra.
Esta es apenas la segunda final que juega la furia roja después de aquella en Sudáfrica 2010 en donde se coronó campeón.