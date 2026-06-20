Achraf Hakimi se convierte en el jugador africano con más partidos de Copa del Mundo
Marruecos continúa haciendo historia en las Copas del Mundo; no solo son la selección africana que más lejos ha llegado en una justa mundialista con las semifinales en Qatar 2022, sino que ahora también cuentan con el jugador del continente que más partidos ha disputado dentro del certamen en su historia.
Se trata de Achraf Hakimi, lateral del PSG que con su titularidad de hoy ante Escocia se convierte en el futbolista africano con más partidos dentro de las Copas del Mundo con 12 participaciones.
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Este número histórico lo alcanzó disputando las justas de Rusia 2018, Qatar 2022, y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. El defensor suma 1083 minutos disputados entre las tres copas mundiales que ha jugado con Marruecos.
Aunque no ha marcado gol y solo ha dado una asistencia durante las justas internacionales, la presencia del futbolista del PSG en el terreno es clave para el buen momento que viven los africanos, disputando todos esos encuentros desde el 11 inicial.
El primer cotejo en el que participó Hakimi fue ante Irán en Rusia 2018, en donde su selección perdió por la mínima; en dicha justa, los africanos terminaron últimos de su sector, perdiendo también con Portugal y empatando con España.
En Qatar 2022 las cosas mejoraron y por mucho, pues los suyos avanzaron como primer lugar en un grupo que compartían con Croacia, Bélgica y Canadá. En octavos de final derrotaron a España por penales, y en cuartos eliminaron a Portugal por la mínima; Marruecos terminó siendo eliminado por Francia tras caer 2 por 0 en las semifinales.
Las marcas que quedan atrás en Mundiales
Achraf supera la marca de partidos de un jugador africano en Copas del Mundo establecida por Asamoah Gyan de Ghana y François Omam-Biyik de Camerún, quienes jugaron en 11 cotejos mundialistas.
Gyan disputó las justas mundialistas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, alcanzando los cuartos de final en el torneo celebrado en su continente. Esa fue la misma etapa a la que Omam-Biyik llegó en Italia 90, la máxima de su carrera; los otros certámenes que jugó fueron los de Estados Unidos 94 y Francia 98.
A Hakimi aún le queda un partido más por disputar en la Copa del Mundo 2026 ante Haití en la fase de grupos para seguir acumulando números a su nuevo récord, eso sin sumar los posibles encuentros de fase eliminatoria que podría jugar en caso de continuar avanzando.