África y la maldición del último minuto: seis eliminaciones agónicas en el Mundial 2026
No todas las derrotas son iguales; hay unas que duelen más que otras. Por ejemplo, pelear hasta el final y que tus ilusiones se apaguen cuando menos lo esperas, con un gol de último minuto. Para las selecciones africanas esto se ha convertido en un martirio, ya que, en las rondas de eliminación directa, seis equipos del continente han quedado eliminados de esta forma en la Copa Mundial 2026.
Este martes 7 de julio, Egipto se enfrentó a Argentina por los octavos de final. Pese a llegar sobre el papel como la víctima, los Faraones tenían contra las cuerdas a los vigentes campeones del mundo con dos goles de Yasser Ibrahim al minuto 15 y Mostafa Ziko al 67'.
Sin embargo, en la recta final del encuentro, la Albiceleste concretó la remontada con tantos de Cristian "Cuti" Romero al 79', Lionel Messi al 83' y, cuando todo parecía que el partido se iría a los tiempos extra, una tercera anotación de Enzo Fernández al 90+3' selló el triunfo 3-2 para los sudamericanos.
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Lo curioso es que no es la primera vez que ocurre una historia de este tipo. De hecho, este guion de drama puro se ha repetido una y otra vez a lo largo de la justa mundialista.
El último minuto, el peor enemigo de selecciones africanas
Sudáfrica, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Senegal, Cabo Verde y, ahora, Egipto han sido las dolorosas víctimas de este relato. Las escuadras de la Confederación Africana de Futbol (CAF) han competido de tú a tú con las potencias internacionales, pero en los últimos diez minutos de sus partidos reciben el golpe letal que las manda de regreso a casa.
Los goles de último minuto que han eliminado a los africanos:
- Sudáfrica 0-1 Canadá (16vos de final): Gol de Stephen Eustáquio al 90+1'.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega (16vos de final): Gol de Erling Haaland al 86'.
- RD del Congo 1-2 Inglaterra (16vos de final): Gol de Harry Kane al 85'.
- Senegal 2-3 Bélgica (16vos de final): Gol de Youri Tielemans al 120+5' (tiempo extra).
- Cabo Verde 2-3 Argentina (16vos de final): Autogol de Diney al 111' (tiempo extra).
- Egipto 2-3 Argentina (8vos de final): Gol de Enzo Fernández al 90+3'.
Incluso, el caso de Senegal resulta especialmente llamativo, ya que recibió un gol de Youri Tielemans al minuto 89 del tiempo regular para enviar el partido al alargue. Después, en los tiempos extra, el propio Tielemans marcó nuevamente sobre el tiempo agregado para consumar la eliminación senegalesa.
Además, también llama la atención el caso de Argentina, selección que de forma consecutiva ha eliminado a dos representantes africanos con goles en la recta final, dejando fuera a Cabo Verde y Egipto.
Solo queda un africano con vida en la Copa
Por ahora, de los diez representantes de África que acudieron a esta Copa Mundial, solo queda uno con vida en los cuartos de final. Se trata de Marruecos, que, tras avanzar como segundo del Grupo C con siete puntos, logró eliminar en penales a Países Bajos en los dieciseisavos de final y posteriormente a Canadá en los octavos de final. Ahora buscará las semifinales cuando se enfrente a Francia este jueves 9 de julio.
Hay que recordar que los Leones del Atlas llegan a este torneo con el cartel de ser los actuales campeones de la Copa Africana de Naciones. Además, el conjunto marroquí busca repetir la hazaña que concretó en Qatar 2022, cuando se convirtió en el primer país de su continente en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.