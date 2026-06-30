Alemania sigue sin brújula desde que perdió con México en Rusia 2018
Corría el minuto 35 en Luzhniki cuando Javier Hernández daba una asistencia a Hirving Lozano, que recortaba a Mesut Özil y disparaba al primer palo de Manuel Neuer para convertir el primer y único tanto entre la selección mexicana y Alemania en Rusia 2018.
A partir de ese momento y hasta la fecha, Alemania perdió su norte y no logra recobrar el camino que alguna vez lo tuvo como una de las selecciones más poderosas del planeta, reafirmando este 29 de junio que aún sigue sin retomar la brújula al caer eliminado de la Copa del Mundo 2026 a manos de Paraguay.
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En aquel entonces, los germanos llegaban a Rusia como campeones del mundo y con las intenciones de convertirse en bicampeones, pero el futuro no pudo estar más alejado de ello. Tan solo en ese torneo, Alemania quedaría eliminada en fase de grupos por primera vez en su historia al solo poderle ganar a Suecia, perdiendo contra Corea del Sur en la última jornada, en otro momento bochornoso para los europeos.
LA CATÁSTROFE SE REPITE
La sorpresa de Rusia no hizo más que ser confirmada al Mundial siguiente, pues en Qatar 2022 tampoco pudieron recobrar la gloria que los rodeaba antes de aquel gol del “Chucky” Lozano. En dicho torneo volverían a quedar eliminados en la fase de grupos.
Perderían en su partido inaugural ante Japón, para después no poder pasar del empate ante España, lo que lo ponía nuevamente contra las cuerdas. La catástrofe se confirmó por segundo Mundial consecutivo cuando, a pesar de golear a Costa Rica, quedarían por detrás de nipones y españoles, despidiéndose de nueva cuenta de manera tempranera del certamen.
Y así es como llegamos a Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde los alemanes volvieron a mostrarse perdidos, aunque en esta ocasión no se irían del torneo tan temprano como en las dos ediciones anteriores. Los teutones lograron avanzar a la ronda eliminatoria por primera vez en 12 años, ganando su grupo por encima de Costa de Marfil y Ecuador, aunque perdiendo el último juego ante los sudamericanos.
En la ronda de 16avos se toparon con un muro paraguayo que no pudieron romper más que en una ocasión, forzando así la tanda de penales, donde Alemania luciría una vez más como un equipo desconocido, perdiendo por primera vez desde los 11 pasos en la historia de las Copas del Mundo después de haber vencido en las cuatro anteriores tandas que había disputado.
CAMBIOS QUE NO BRINDAN FRUTOS
Pasaron ya ocho años de aquel tanto de Lozano en Rusia y parece que los germanos continúan noqueados sin poder pararse del todo de la lona. En las Eurocopas del 2020 y 2024 mostraron una ligera mejoría, jugando los octavos y cuartos de final de los respectivos torneos, pero quedando eliminados también, con la edición del 2024 inclusive llevándose en su casa.
Dentro de ese proceso cambiaron de técnico en dos ocasiones, intentando volver a tomar el rumbo de la mano de Hansi Flick y Julian Nagelsmann, pero sin poder encontrar esa estabilidad y poderío que alcanzaron con Joachim Low, con quienes llegaron a la cima ganando la Copa del Mundo del 2014.
En un periodo entre el 2021 y 2023 cambiaron de entrenador en dos ocasiones, algo que no se había visto en mucho tiempo dentro de la selección alemana, que venía de ser dirigida por Low por 15 años seguidos, y con el entrenador que menos tiempo estuvo a cargo siendo Erich Ribbeck, que estuvo dos años al mando a finales de los 90. Ahora, los teutones deberán esperar otros cuatro años para intentar regresar a una ronda de octavos de final, la cual no alcanzarán al menos en 16 años.