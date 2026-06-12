Alphonso Davies será baja de Canadá para el primer partido del Mundial 2026
Las lesiones son parte de una justa tan importante como el Mundial 2026, impidiendo que varios jugadores importantes para sus equipos puedan formar parte de la lista final para la justa. Varios de ellos han tenido que ser sustituidos de último momento, mientras que otros han forzado el físico para regresar a tiempo a las canchas, como es el caso del defensor canadiense del Bayern Múnich, Alphonso Davies, quien no podrá disputar el primer partido del torneo con su selección.
¿De qué está lastimado Alphonso Davies?
El lateral izquierdo sufre una lesión en el isquiotibial izquierdo, la cual no le ha permitido regresar a las canchas desde el pasado 6 de mayo, cuando disputó las semifinales de vuelta de la Champions League con los alemanes ante el PSG.
Desde entonces, la presencia del capitán de la Hoja de Maple ha sido una constante duda para su entrenador, Jesse Marsch, quien ha tenido que descartarlo para el partido inaugural de los norteamericanos.
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Davies no ha visto minutos en los partidos amistosos que ha disputado Canadá en preparación para la Copa del Mundo 2026 ante Uzbekistán e Irlanda, pero sí ha estado en el estadio para presenciar la victoria y el empate, respectivamente, de sus compañeros.
A pesar de haber retomado los entrenamientos junto a los demás seleccionados, de realizar ejercicios con balón y de haber mostrado una mejora importante en su lesión después de someterse a una resonancia magnética, el entrenador Marsch ha decidido no arriesgar a su estrella.
Otro lesionados
Además de Davies, Moïse Bombito, defensor central del OGC Niza y pieza importante en el esquema de los norteamericanos, batalla con una lesión que no le permite jugar desde el año pasado.
Aunque ya sumó algunos minutos de juego en el amistoso ante Uzbekistán, la mejora no ha sido la esperada y tendrán que esperar hasta el último momento para saber si podrá saltar al campo este viernes 12 de junio, cuando su selección debute en Toronto para medirse a Bosnia y Herzegovina.
Por lo pronto, el debut de Davies en la Copa del Mundo 2026 tendrá que esperar, quizá hasta la segunda jornada, cuando se midan ante Qatar, o bien hasta el último partido de la fase de grupos contra Suiza. En caso de avanzar a la siguiente ronda, es probable que el jugador del Bayern pueda estar disponible para Jesse Marsch.
Mientras tanto, Canadá buscará ante su similar europeo su primera victoria en un Mundial, después de haber disputado seis encuentros y perdido en todos. Su único tanto en la historia de la competencia llegó en Qatar 2022, cuando el propio Alphonso Davies marcó el primer gol mundialista de la selección canadiense.