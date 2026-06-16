Ambientazo en la Selección de México antes de jugar contra Corea
Antes de viajar a Guadalajara, México entrenó en el CAR entre bromas y sonrisas
La tensión que suele acompañar a una selección anfitriona en vísperas de un partido importante de Copa del Mundo no apareció este martes en el Centro de Alto Rendimiento.
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A dos días de enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara, su segundo partido del Mundial 2026 y en el que estará en juego el liderato del grupo A, el ambiente alrededor de la selección mexicana fue de tranquilidad y camaradería.
Aunque las dudas futbolísticas siguen ahí. Javier Aguirre todavía debe decidir quién ocupará la lateral derecha, si Jorge Sánchez recuperará el puesto o si mantendrá a Israel Reyes.
También queda por resolver si Brian Gutiérrez conservará su lugar o si Gilberto Mora recibirá una oportunidad en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos; sin embargo esas dudas no se alcanzaron a disipar en los primeros 15 minutos del entrenamiento de este martes en el CAR.
En los ejercicios de estiramiento, los jugadores se dividieron en pequeños grupos mientras las sonrisas dominaban la sesión.
Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Alexis Vega compartieron bromas constantes. Más allá de las cámaras y de la expectativa que rodea al equipo, el entrenamiento tuvo el tono de un grupo que disfruta el momento.
Gilberto Mora también volvió a mostrarse cómodo. El mediocampista de 17 años participó relajado en los ejercicios con balón, intercambiando toques con Álvaro Fidalgo y conviviendo con naturalidad junto a futbolistas mucho más experimentados.
Después llegaron los tradicionales ejercicios recreativos. El plantel se dividió en dos para disputar tenis-balón en distintos sectores de la cancha mientras las risas seguían apareciendo de un lado a otro.
Al otro lado, en una portería, Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, los tres porteros, hacían ejercicios de reflejos de forma conjunta.
En medio de todo, Javier Aguirre ocupó su lugar habitual.
El seleccionador mexicano permaneció en el centro del campo observando la práctica, casi siempre de espaldas a los periodistas.
Una imagen repetida desde el inicio de la concentración mundialista y que volvió a acompañar el entrenamiento previo al viaje a Guadalajara.
Fuera de la cancha también llamó la atención la escasa presencia de medios surcoreanos. Apenas un puñado de reporteros asistió al CAR. La mayoría ya se encuentra en Guadalajara, donde Corea del Sur mantiene su concentración desde el inicio del torneo.
Aunque las dudas en la alineación para enfrentar a los coreanos siguen en duda, lo que sí quedó claro en el CAR es que, al menos por ahora, la presión parece estar fuera del vestidor y el ambiente que se respira es de tranquilidad, luego de debutar con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica.
Dentro, el Tri se prepara para Corea entre bromas, tenis-balón y sonrisas, como si el primer lugar del grupo no estuviera en juego en el encuentro ante los asiáticos.