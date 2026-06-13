¿Cuáles son las opciones de Javier Aguirre para suplir a César Montes ante Corea del Sur?
La Selección Mexicana se quedó sin César Montes, uno de sus pilares en la defensa, para su segundo juego de esta Copa Mundial ante Corea del Sur. A continuación, conoce cuáles son las alternativas con las que cuenta el Tricolor para suplir dicha baja en un duelo que podría definir el liderato del Grupo A.
¿Qué pasó con César Montes?
El pasado jueves 11 de junio, México arrancó su camino mundialista con una sólida victoria de 2-0 sobre Sudáfrica. Sin embargo, no todo fue alegría. En el tiempo de compensación, Montes cometió una falta fuera del área sobre Khuliso Mudau, acción que el árbitro Wilton Sampaio castigó con tarjeta roja.
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Por esta expulsión, y de acuerdo con el reglamento de la FIFA, el jugador con el dorsal 3 del combinado nacional quedó suspendido para el siguiente compromiso. Ese partido será el duelo entre México y Corea del Sur del próximo jueves 18 de junio.
Edson Álvarez, Israel Reyes y Luis Romo, las alternativas del “Vasco”
Entre sus convocados, Javier Aguirre tiene a su disposición tres perfiles distintos que podrían suplir a Montes y acompañar a Johan Vásquez en la central:
Edson Álvarez
La primera opción natural sería el "Machín". Si bien el actual futbolista del Fenerbahçe se caracteriza principalmente por sus funciones como mediocampista de contención, a lo largo de su carrera ha desempeñado labores como defensa central, siendo esa la posición con la que inició en el Club América.
Además, en la selección, Álvarez ha aparecido en la zaga en al menos 18 partidos, siendo el más reciente el amistoso contra Australia del pasado 30 de mayo.
Israel Reyes
Javier Aguirre ha optado por colocarlo como lateral derecho, y así inició el encuentro ante Sudáfrica. Sin embargo, con su equipo, el Club América, Reyes se desenvuelve como central.
De igual forma, desde que es internacional con México desde 2021, ha sumado al menos 18 partidos como defensa, incluyendo el último amistoso previo a la Copa Mundial ante Serbia, donde entró de cambio precisamente por César Montes en esa zona.
El único detalle a considerar es que, si Reyes se recorre a la central, alguien tiene que cubrir su lugar en la banda. Ahí es donde entraría Jorge Sánchez para ocupar la lateral derecha, lo que implicaría un doble ajuste en la alineación titular.
Luis Romo
Finalmente, hay una tercera opción en la baraja del "Vasco". Se trata de Luis Romo, quien, al igual que Edson Álvarez, tiene como posición principal la contención. Y, si bien solo registra dos partidos como zaguero con la camiseta nacional, durante el último año vio acción en 21 partidos con las Chivas, jugando en la central defensiva.