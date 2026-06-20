Ancelotti adelanta el regreso de Neymar para enfrentar a Escocia
Neymar está cada vez más cerca de volver a vestir la camiseta de Brasil. Tras la victoria 3-0 sobre Haití en la segunda jornada del Grupo C, el seleccionador Carlo Ancelotti confirmó que el astro brasileño estará disponible para el partido frente a Escocia, correspondiente al cierre de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026.
El delantero de 34 años no juega con la Canarinha desde octubre de 2023 y permanece alejado de las canchas desde el 17 de mayo debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha. Sin embargo, el técnico italiano aseguró que la recuperación del atacante marcha por buen camino.
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"Neymar va a entrenar mañana de forma individual y el lunes va a estar con el equipo y va a estar preparado para el juego contra Escocia", afirmó Ancelotti en conferencia de prensa después del encuentro disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
La noticia llega en un momento positivo para el pentacampeón del mundo, que reaccionó tras el empate 1-1 frente a Marruecos en su debut y derrotó con autoridad a Haití gracias a un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinícius Júnior.
Ancelotti destaca el "partido completo" de Brasil
Más allá del posible regreso de Neymar, Ancelotti destacó la mejoría mostrada por sus dirigidos y aseguró que el equipo aún tiene margen de crecimiento de cara a la fase de eliminación directa.
"Fue un partido completo, mucho mejor en la primera parte. Tuvimos muchas oportunidades y pudimos marcar más goles. Tenemos que mejorar y vamos a mejorar para llegar bien al mata-mata", señaló.
"Era lo que esperábamos en este juego, mejorar la calidad, con menos errores, más efectividad en el frente, atrás más control. Creo que a nivel de intensidad fue un buen juego, obviamente tenemos que mejorar, vamos a mejorar para llegar bien al mata a mata", agregó.
Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, aunque con mejor diferencia de goles. El próximo miércoles, la Verdeamarela se medirá con Escocia en Miami en busca de asegurar el primer lugar del sector y un camino más favorable en las rondas definitivas.
"Queremos preparar bien el juego, Escocia tiene sus características, hoy le creó problemas a Marruecos. Hay que enfocarnos en el juego, calma, tranquilidad", apuntó.
El eventual regreso de Neymar representaría una inyección de experiencia y talento para una selección brasileña que busca conquistar su sexto campeonato mundial.