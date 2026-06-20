Brasil recupera el rumbo en el Mundial 2026 y golea 3-0 a Haití
La selección de Brasil ha encauzado su rumbo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse con solvencia por 3-0 ante su similar de Haití en el Philadelphia Stadium.
El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti solventó el compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo C durante los primeros 45 minutos, disipando las dudas que habían emergido tras el amargo empate inaugural frente a Marruecos.
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La jerarquía individual de los sudamericanos terminó por desarticular el planteamiento defensivo de la escuadra caribeña, que poco pudo hacer ante el asedio rival.
El protagonismo de la primera mitad recayó en la figura de Matheus Cunha, quien destrabó el encuentro con un oportuno doblete.
El primer tanto llegó al minuto 23, capitalizando un rebote otorgado por el guardameta haitiano Johny Placide. Doce minutos después, el propio ariete incrementó la ventaja tras una recuperación alta propiciada por Vinícius Júnior.
Cuando el primer tiempo agonizaba en el tiempo de compensación, el extremo del Real Madrid selló el marcador definitivo con una definición categórica, confirmando la superioridad técnica en el recinto de Pensilvania.
Sin embargo, el triunfo dejó un matiz agridulce para el cuerpo técnico brasileño debido a la temprana sustitución de Raphinha.
El futbolista del Barcelona abandonó el terreno de juego al minuto 39 a causa de una dolencia física, permitiendo el ingreso del juvenil Rayan.
Durante el complemento, Ancelotti dosificó los esfuerzos de sus piezas clave e introdujo a promesas como Endrick —a quien se le anuló una anotación por fuera de lugar— y Gabriel Martinelli, manteniendo el control absoluto de la posesión, aunque sin mayor profundidad en el arco contrario.
Este resultado resulta crucial en las aspiraciones de la Canarinha, pues le permite sumar cuatro unidades y posicionarse de manera favorable en la pugna por la clasificación directa a la fase de eliminación.
Tras un inicio titubeante en la justa mundialista, obtener los tres puntos representaba una obligación histórica para un plantel que arrastra la presión de no liderar su sector desde la edición de 1982.
La solvencia defensiva mostrada ante los atacantes caribeños devuelve la calma a un entorno habitualmente exigente con el rendimiento colectivo.
El siguiente desafío para el combinado sudamericano será decisivo para determinar el liderato del Grupo C, cuando se enfrente a Escocia el próximo 24 de junio.
Para dicho compromiso, el cuerpo técnico deberá evaluar la gravedad de la lesión de Raphinha y corregir la falta de contundencia exhibida en ciertos tramos del segundo tiempo.
Por su parte, la digna escuadra de Haití buscará cerrar su participación decorosamente frente a Marruecos, intentando sumar sus primeros puntos tras encadenar dos derrotas consecutivas en el torneo.