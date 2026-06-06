ARCHIVO SI | Estados Unidos 94: Un comienzo con mucha salsa
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es A SAUCY START, de Hank Hersch, publicada originalmente el 9 de mayo de 1991.
Los altos mandos de la Federación Italiana de Futbol recorrían Nueva Jersey hace unos meses, evaluando hoteles donde su selección nacional podría concentrarse durante junio. Uno de los últimos lugares en su lista fue el Somerset Hills Hotel, en Warren, al que sometieron a la prueba definitiva: ordenar una ronda de fedelini con pomodori freschi en el restaurante del lobby. Si la pasta llegaba ligeramente al dente y la salsa estaba hecha con tomates maduros y no resultaba demasiado ácida, considerarían al hotel una digna Roma lejos de Roma. Los platos llegaron. Los tenedores se levantaron; las cucharas se prepararon; los espaguetis fueron degustados.
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—Perfecto —dijo un directivo.
—Ahora negociamos.
A partir del 17 de junio, los italianos serán una de las dos docenas de naciones que participarán en otra prueba gastronómica en Estados Unidos: un banquete futbolístico de 31 días llamado Copa del Mundo. Para determinar al campeón del deporte durante los próximos cuatro años, selecciones de 24 países disputarán 52 partidos en nueve ciudades, comenzando en Chicago y culminando con la final del 17 de julio en el Rose Bowl de Pasadena. Para entonces habrá una respuesta a esta pregunta: después de degustar il Mondiale, el plato más exquisito que puede ofrecer el futbol, ¿cuánto de este deporte estarán dispuestos a consumir los estadounidenses?
Como sucede con cualquier asunto gastronómico, es mejor saber qué se está comiendo antes de llevarlo a la boca, y existen muchas señales de que el estadounidense promedio sabe poco o nada sobre la Copa del Mundo. De hecho, si usted entendió el párrafo anterior, ya forma parte del 25% de los adultos estadounidenses que pueden identificar a la Copa del Mundo como un torneo de futbol, según una encuesta de Harris realizada en febrero. Y si además sabe que la edición de 1994 se disputará en este país, se suma a un grupo aún más selecto que representa apenas el 20%.
Cuando se confronta a un funcionario de la Copa del Mundo con estos modestos porcentajes, suele responder que el 25% de los adultos estadounidenses equivale a casi 50 millones de personas, lo cual es mucho. Claro que eso deja a otros 140 millones que quizá estén menos familiarizados con la Copa del Mundo que con la Winston Cup o la Walker Cup.
Lo anterior resulta una anomalía, ya que la Copa del Mundo es, sin discusión, el espectáculo deportivo más esperado y observado del planeta, especialmente para la mayoría de las 179 naciones afiliadas a la Fédération Internationale de Football Associations (FIFA), organismo rector del futbol y responsable del torneo.
Como explica Dave Jensen, director ejecutivo de sede en Washington, D.C.:
—Para 178 países es lo más importante del mundo. Nosotros casualmente somos el número 179.
Pero al llevar la Copa del Mundo al país donde menos se aprecia el futbol, la FIFA actuó sabiendo que su joya de la corona es un evento tan apasionante, tan impresionante y tan gigantesco que tanto la prensa como el público estadounidense tendrían que prestarle atención.
Que les guste es otra historia.
Los encargados de generar interés por el deporte son los organizadores de las nueve sedes donde se disputarán los encuentros. A continuación, una muestra de lo que sucede en todo el país a medida que se acerca la Copa.
Chicago: La Primera Ciudad
Gracias en parte a las gestiones del alcalde Richard M. Daley, Chicago obtuvo el derecho de albergar la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en Soldier Field antes del partido que abrirá el torneo entre Bolivia y Alemania, el campeón defensor.
La “presión a toda la cancha” del alcalde, como él mismo la describe, estuvo motivada por la idea de que más de dos mil millones de ojos televisivos estarían puestos sobre Chicago. Y Daley no parece preocupado por la posibilidad de que un episodio de violencia durante el encuentro pueda afectar la imagen de la ciudad.
Los dirigentes de World Cup USA 1994, Inc., la organización responsable del torneo, sí son mucho menos despreocupados cuando se trata de la seguridad, el rubro más costoso de su presupuesto —más de seis millones de dólares sólo en Los Ángeles— y también su principal preocupación.
El presidente de la Copa 1994, Alan Rothenberg, ha solicitado a las ciudades que no vendan alcohol dentro ni alrededor de los estadios durante los días de partido (lo que ha generado molestia en muchos sectores, incluida Anheuser-Busch, fabricante de Budweiser y cerveza oficial del torneo). También exigió que los periodistas que soliciten acreditaciones firmen autorizaciones para que se revisen sus antecedentes policiales y del FBI, algo que ha irritado a numerosas organizaciones periodísticas.
Esta cautela extrema refleja el delicado equilibrio que intentan mantener los organizadores. Deben evitar alarmar a los estadounidenses que asocian el futbol con la violencia y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad para contener cualquier incidente que pudiera surgir.
Como afirma Daley:
—No puede haber ningún incidente.
La vigilancia estadounidense ya ha dado algunos resultados. Antes del sorteo de la Copa realizado en Las Vegas en diciembre pasado, 17 hooligans ingleses fueron rechazados en el aeropuerto Logan de Boston. Además, un adelantado de una banda sudamericana de carteristas fue detenido en Florida cuando preparaba operaciones con seis meses de anticipación.
El hecho de que Irak no lograra clasificarse redujo los temores relacionados con el terrorismo, mientras que la ausencia de Inglaterra, famosa por sus aficionados problemáticos, disminuyó considerablemente la preocupación por los hooligans.
—Cuando Inglaterra fue eliminada en la fase clasificatoria, sentimos un enorme alivio —dice Lee Flosi, responsable de seguridad de la sede de Chicago—. Podemos manejar a 10 o 15 problemáticos; lo difícil es lidiar con 500.
Los disturbios son mucho menos comunes en los partidos de la Copa del Mundo que en los encuentros de ligas europeas o sudamericanas, y deberían ser aún más escasos en Estados Unidos, donde la pasión por el futbol no es tan intensa y donde los aficionados más radicales podrían considerar demasiado costoso el viaje.
Flosi, quien anteriormente dirigió la fuerza especial contra el crimen organizado del FBI en Chicago, explica que el personal de seguridad revisará a los asistentes con detectores manuales de metales y que un sistema de circuito cerrado podrá monitorear cada asiento del estadio y cada placa vehicular en los estacionamientos.
—Dicen que si hay una moneda de diez centavos en el suelo —asegura—, estas cámaras pueden ver hasta la fecha acuñada en ella.
Nueva York/Nueva Jersey: Venue, Vidi, Vici
En la entrada de cada oficina organizadora hay un cartel que cuenta los días restantes para el inicio del torneo.
Los números decrecientes sólo aceleran aún más el ritmo frenético de Charlie Stillitano, abogado de 36 años y director ejecutivo de sede del Giants Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.
A pesar de jornadas de hasta 20 horas que pueden incluir llamadas de gobernadores molestos, negociaciones con líderes sindicales, innumerables reuniones y la supervisión de un equipo remunerado de 30 personas más unos 1,500 voluntarios, Stillitano recorre los pasillos con entusiasmo contagioso, repartiendo saludos, conversaciones y palabras de ánimo.
Para él, exdefensa de Princeton y de la American Soccer League, participar en la Copa equivale a beber champaña del Santo Grial.
La experiencia resulta especialmente emotiva porque Italia, tierra natal de sus padres, jugará en el Meadowlands y entrenará en Nueva Jersey, donde él nació.
Durante el sorteo de diciembre, las selecciones fueron divididas en seis grupos de cuatro equipos. Cada país disputará tres encuentros durante las primeras dos semanas del torneo. Después, las 16 mejores selecciones avanzarán a la fase eliminatoria de muerte súbita, que incluirá una semifinal en Nueva Jersey.
En total, Italia jugará entre dos y cinco partidos en el Meadowlands, lo que ha provocado que Stillitano reciba solicitudes de boletos de familiares y conocidos de todo el mundo, incluyendo a un pariente desconocido procedente de Costa de Marfil.
Algunos días, semejante muestra de interés lo emociona hasta las lágrimas.
—La gente del futbol ha estado predicando al coro durante mucho tiempo —dice—. Ahora, todas esas cosas de las que hemos hablado durante años —la pasión, la emoción— podrán ser vistas por toda América.
Orlando: Abierto para los negocios
El rumor en Church Street es que los bares han encargado 4,000 barriles de Guinness para atender a los aficionados irlandeses que llegarán para el torneo.
La unidad TOPS (Tourist Oriented Police Service) de la ciudad ha recibido capacitación cultural y ahora sabe que los seguidores neerlandeses sólo están bromeando cuando le quitan el sombrero a un policía.
También se distribuirán folletos con consejos para soportar el intenso calor durante los encuentros programados para las 12:30 del mediodía en el Citrus Bowl.
Aunque la invasión mundialista aún parece un rumor, las ciudades sede trabajan intensamente para recibir al millón de visitantes internacionales que se espera lleguen al país y que contribuirán a una derrama económica estimada en cuatro mil millones de dólares.
Incluso en Orlando, una ciudad repleta de parques temáticos, los organizadores preparan una docena de conciertos, festivales y ferias para entretener a los aficionados entre partido y partido.
—Me preocupa más cómo nos comportamos nosotros que cómo se comportarán nuestros visitantes —afirma Joanie Schirm-Neiswender, copresidenta del comité anfitrión.
Y tiene razones para ello. Desde finales de 1992, once turistas extranjeros han sido asesinados en Florida. Además, durante ese mismo periodo, dos equipos visitantes de futbol sufrieron robos en sus habitaciones de hotel durante giras por Estados Unidos.
San Francisco: Poniéndose a punto
Cada uno de los nueve estadios requirió modificaciones importantes para cumplir con las exigencias de la FIFA, desde ampliar las dimensiones del campo hasta sustituir césped artificial por natural, como ocurrió en Detroit y East Rutherford.
Sin embargo, ninguna sede necesitó renovaciones tan profundas como el Stanford Stadium de Palo Alto, un inmueble de 73 años que recibió una remodelación de cinco millones de dólares.
Las antiguas gradas de madera fueron reemplazadas por estructuras de aluminio; los vestidores y sanitarios fueron renovados; y grupos de estudiantes voluntarios dedicaron días enteros a retirar basura acumulada bajo las tribunas.
El terreno de juego también requirió trabajos, aunque pronto necesitará más. El 12 de junio, apenas ocho días antes de que Brasil enfrente a Rusia en el partido inaugural de la sede, unas 30,000 personas pisotearán el césped durante las ceremonias de graduación de la Universidad de Stanford.
Detroit: Terra Unfamilia
En este día, el Canal 5 de Tailandia está de visita. Un equipo de televisión de tres personas recorre una enorme extensión de césped instalada en el estacionamiento exterior del Silverdome, en Pontiac, Michigan. El camarógrafo realiza una toma de tres minutos enfocada únicamente en la tierra y los sacos de arena. El reportero se arrodilla junto al pasto.
—Creo que es un césped muy bueno, de los mejores —dice—. Hay muchos tipos de pasto: verde, blanco, amarillo, café, púrpura. Es muy bonito.
Para comprender la magnitud de la Copa del Mundo basta con medir el nivel de fascinación que despierta esta mezcla de ryegrass y pasto Kentucky bluegrass, que ha atraído a medios tan diversos como el Canal 5 de Tailandia y la publicación Plastics News.
Y el 18 de junio, cuando Estados Unidos juegue sobre esta superficie frente a Suiza, el acontecimiento representará un enorme avance tecnológico: el primer partido de Copa del Mundo disputado bajo techo.
Al dividir el terreno de juego en 1,850 placas hexagonales de aproximadamente 1,360 kilos cada una, los ingenieros especialistas en césped de la Universidad Estatal de Michigan, apoyados por un equipo de 30 trabajadores, esperan trasladar el campo desde el estacionamiento hasta el interior del estadio en apenas 30 horas.
Anticipándose a una mayor atención mediática, incluso los ingenieros han recibido capacitación para dar entrevistas.
—Más personas escucharán hablar de la Universidad Estatal de Michigan gracias a este proyecto que por la suma de todos los proyectos realizados en la historia de la institución —dice Trey Rogers, director del proyecto—. Y Michigan State tiene algo así como 138 años de existencia.
Washington, D.C.: El boleto directo
Un anuncio reciente de “Personals Plus” en The Washington Post decía:
"Mujer soltera busca hombre soltero con boletos para la Copa del Mundo. Deportista busca diversión tanto en interiores como al aire libre."
Con 3.6 millones de boletos disponibles —un tercio destinado al mercado internacional y dos tercios al país anfitrión—, Estados Unidos probablemente albergará la Copa del Mundo con mayor asistencia de la historia.
Sin embargo, dado que algunos de los 36 partidos de la primera ronda involucran selecciones con pocos seguidores, es probable que muchos revendedores tengan que salir en busca de compradores.
El partido del 29 de junio entre Bélgica y Arabia Saudita en el RFK Stadium, no obstante, podría convertirse en un paraíso para los revendedores, considerando la pasión y el poder adquisitivo de los aficionados sauditas, cuya selección participa por primera vez en una Copa del Mundo.
Se comenta que cada jugador recibió un bono de 100,000 dólares y un Mercedes por haber conseguido la clasificación.
—A la gente le encanta hablar de estas cosas —dice Osama Nugali, director de la oficina de información de la embajada saudita—, pero es una exageración.
Un funcionario de la Copa discrepa.
—Créanlo.
Boston: La conexión boliviana
Fall River, Massachusetts (población: 92,574 habitantes), ubicada a una hora al sur de Boston, posee una rica tradición futbolística que incluye la primera liga organizada de Estados Unidos, fundada allí en 1885, y a su hijo pródigo Billy “Piano Legs” Gonsalves, célebre mediocampista de la selección estadounidense durante la década de 1930.
Esa tradición ha sido preservada por una comunidad con profundas raíces portuguesas que sufrió una gran decepción cuando Portugal no logró clasificarse para la Copa del Mundo.
Pero los habitantes de Fall River reaccionaron rápidamente y, tras el sorteo, fijaron su objetivo en recibir a una selección que disputaría al menos un encuentro a sólo 64 kilómetros de distancia, en el Foxboro Stadium.
Así fue como comenzaron a cortejar a Bolivia, que enfrentará a Corea del Sur el 23 de junio.
Colocaron carteles de “BIENVENIDOS BOLIVIANOS” en los vestidores y en la oficina del rector de UMass-Dartmouth, donde la selección podría hospedarse y entrenar. Enviaron una patrulla universitaria para asegurarse de que un enlace boliviano alcanzara su vuelo de regreso. Argumentaron que si Bolivia se instalaba en Chicago, donde jugaría dos veces, quedaría eclipsada por la presencia de Alemania. Además, ayudaron a cubrir gastos de traslado reuniendo 25,000 dólares en apenas dos días.
Los habitantes de Fall River buscaron atraer a Bolivia porque beneficiaba a la ciudad; conquistaron a los bolivianos gracias a su auténtica pasión por el futbol.
Empresarios locales hablan de tomarse “licencias familiares” los domingos para ver partidos transmitidos desde Holanda, España y, naturalmente, Portugal.
—El futbol no es un pasatiempo, es un verdadero deporte —afirma Frank Cabral, presidente de la Asociación Portuguesa de Empresarios local—. Si alguien me pide levantarme durante un partido para ir por una cerveza, le digo: “Estás loco”. Voy a golpearlo. Esto no es como el béisbol. ¡La Serie Mundial! ¿Cómo puede llamarse Serie Mundial? ¡Sólo participa un país!
Dallas: Cenas televisivas (y también postre)
La construcción comenzó en febrero en el Centro Internacional de Transmisiones, ubicado cerca del Cotton Bowl, donde se disputarán los partidos de Dallas, y la tarea fue monumental.
Los históricos edificios art déco de Fair Park tuvieron que transformarse en un complejo televisivo de última generación capaz de atender a 120 cadenas de televisión que transmitirán los encuentros a 32 mil millones de espectadores acumulados, las 24 horas del día.
(Las dos cadenas estadounidenses encargadas de la cobertura, ABC y ESPN, utilizarán sus estudios en la Costa Este para emitir en vivo los 52 partidos sin interrupciones comerciales).
También fue necesario construir un mini centro comercial de casi 3,700 metros cuadrados con bancos, tiendas y agencias de viaje para atender a los 3,000 periodistas internacionales que permanecerán allí durante dos meses.
Y los representantes de la prensa internacional dejaron una exigencia muy clara: debía existir al menos un puesto de yogur dentro del complejo.
Los Ángeles: ¿Festín o hambruna?
Para el 17 de julio, cuando se dispute el séptimo y último partido en el Rose Bowl ante una audiencia mundial cercana a los dos mil millones de personas, quedará claro si el futbol ha logrado abrirse paso en Estados Unidos como espera la FIFA.
La Copa generará ganancias para la Federación de Futbol de Estados Unidos que Alan Rothenberg estima en 25 millones de dólares; la mayoría de los 16 millones de futbolistas registrados en el país —la gran mayoría menores de 18 años— seguirá el torneo; y las nueve ciudades sede recibirán miles de millones de dólares gracias al flujo económico generado por el evento.
Primero corresponderá a las sedes poner la mesa y después a los partidos dejar satisfechos a los espectadores.
Pero si la selección estadounidense no logra despertar entusiasmo; si nuevos episodios de violencia continúan dañando la imagen del deporte; y si las audiencias televisivas no superan siquiera las de The X-Files, entonces el futbol seguirá teniendo para los estadounidenses una importancia similar a la del salto de esquí: un espectáculo que se observa brevemente cada cuatro años.
Los grandes planes para crear ligas profesionales sólidas en Estados Unidos y el tan esperado auge del futbol volverán a fracasar.
Dan Tana, propietario del restaurante que lleva su nombre en Santa Monica Boulevard, jugó profesionalmente en su Yugoslavia natal y ha estado vinculado al futbol desde que emigró a Estados Unidos en 1955.
Conoce bien los gustos del público estadounidense.
—Creo que será difícil —dice Tana—. Durante un mes la Copa será importante aquí. Pero la promoción y la atención de los medios han sido mínimas. Aunque espero estar equivocado, equivocado, equivado, y que todo esto continúe.