Argentina busca romper la maldición del ranking FIFA en la final del Mundial 2026
Dentro de las cuatro selecciones que llegaron a las semifinales del Mundial 2026, tres lo hacían cargando una maldición que, hasta ahora, dos de ellas no pudieron sacudirse de encima, sentenciando el destino de Inglaterra y Francia camino a la final.
Para Argentina, la maldición aún no se ha librado, pues ninguna selección que ha llegado a una Copa del Mundo como el número uno del ranking FIFA ha levantado la copa; esta coincidencia no ha fallado en una sola ocasión desde que se instauró el listado en 1992.
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Para el inicio del Mundial 2026, la albiceleste llegaba como la número uno del ranking y, ahora, ya instalada en la final, está a las puertas de romper una de las tres maldiciones que se presentaban desde las semifinales.
LA MALDICIÓN DEL ENTRENADOR EXTRANJERO
Nunca en la historia de las Copas del Mundo un entrenador de diferente nacionalidad a la del país que dirige se ha quedado con el trofeo. Han sido hasta 9 los directores técnicos que intentaron romper la maldición, pero todos se quedaron a las puertas de lograrlo.
Para la actual edición, quien más lejos llegó fue el alemán Thomas Tuchel con Inglaterra; el teutón fue uno de los siete entrenadores en la historia que pisaron una semifinal con un país que no era el suyo por nacimiento, y que terminó sin conseguir el objetivo. Dentro del listado, solamente el inglés George Raynor, con la selección de Suecia en 1958, y el austriaco Ernst Happel, con Países Bajos en Argentina 1978, alcanzaron una final que terminarían perdiendo.
LA MALDICIÓN DEL BALÓN DE ORO
Ningún futbolista que llega al Mundial con el Balón de Oro en sus manos logra que su selección sea campeona; para el 2026 el caso fue el de Ousmane Dembélé, que con Francia fue eliminado por España en las semifinales.
Nombres importantes en la historia como Johan Cruyff en 1974, Ronaldo en 1998, Zinedine Zidane en 2006 o Lionel Messi en 2014 sufrieron esta misma maldición, con todos ellos perdiendo en la final. También está el caso de Karim Benzema, que no pudo siquiera disputar Qatar 2022 por una lesión y que desde la distancia vio a Francia perder la final contra Argentina.
LA MALDICIÓN DEL RANKING FIFA
Desde 1992 han sido cuatro las selecciones que llegaron como las mejores del mundo de acuerdo con el ranking FIFA y que se fueron con las manos vacías del torneo. Alemania en 1994 y 2018, Brasil en 1998, 2006, 2010 y 2022, Francia en 2002 y España en 2014 son los casos que sufrieron esta maldición.
Los peores ejemplos son los de Francia en 2002, España en 2014 y Alemania en 2018, todos viniendo de ser campeones defensores y quedando eliminados en la fase de grupos. El único que había llegado a la final siendo el primero del ranking fue Brasil en 1998, pero perdería ante Francia; ahora, 28 años después, Argentina vuelve a poner al número uno sembrado dentro de la final, esperando terminar con esta maldición.
La única selección de estas cuatro semifinalistas que no enfrentaba ninguna maldición en su contra era España, que fue la primera en obtener su pase a la final del domingo 19 de julio. Este es un caso totalmente opuesto, pues las coincidencias que hay entre el actual torneo y aquel de Sudáfrica 2010, donde se coronaron, son varias.
Ambas selecciones venían de ser campeonas de Europa, no ganaron su primer partido de grupos, estaban en el Grupo H, vencieron a Marcelo Bielsa en grupos y a Portugal en octavos, y el partido inaugural en ambas ediciones fue un Sudáfrica vs México, por lo que las cosas podrían ponerse a su favor.