Argentina llega a Kansas con la ilusión disparada tras regreso de Messi
Tras un último triunfo con baño de masas en Alabama, Argentina se instala este miércoles en su cuartel general mundialista de Kansas City con la confianza por las nubes por la vuelta a la acción de Lionel Messi.
El capitán albiceleste superó con nota su test físico jugando los últimos 20 minutos del triunfo 3-0 en un amistoso ante Islandia, en el que anotó un gol de penalti.
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"Vamos, más juntos que nunca", escribió después Messi en un mensaje a sus 506 millones de seguidores en Instagram, acompañado de una imagen en la que saluda al público tras el pitido final.
Hasta 88 mil 043 espectadores abarrotaron el Jordan–Hare Stadium de Auburn, la mayor asistencia en un juego de fútbol en el estado de Alabama, para esta oportunidad única de recibir al futbolista más popular del planeta.
Messi, parado desde dos semanas atrás por una sobrecarga muscular, no necesitó ni un minuto sobre el césped para inventarse la jugada del penalti con un pase entre líneas a Lautaro Martínez.
Tras el derribo en el área del atacante del Inter de Milán, Messi materializó el 2-0 desde los once pasos, su gol número 117 en 199 juegos con la casaca albiceleste.
Si no hay imprevistos, Messi cumplirá su partido 200 como internacional en una ocasión difícilmente más especial.
Con una semana por delante para ultimar su puesta a punto, Messi debe estar al frente de Argentina el 16 de junio en el inicio de la defensa del título de Catar 2022, poniendo pie en el sexto Mundial de su carrera.
La sede del debut, con Argelia como rival, será Kansas City, la base de operaciones donde Argentina se concentraba desde este miércoles con la tranquilidad de haber recuperado a su talismán.
A Messi "lo necesitamos, lo queremos y vamos a hacerlo otra vez por él", resumió Rodrigo De Paul, gran amigo y compañero del Diez en el Inter Miami. AFP