Argentina va por un récord histórico en el Mundial 2026 que nadie consigue desde hace 24 años
Argentina batalló para llegar a la gran final del Mundial 2026, sumando dos tiempos extras y otras dos victorias en los últimos minutos para medirse ante España el domingo 19 de julio. A pesar de los contratiempos que enfrentó, la Albiceleste se mantiene como la única selección que ganó todos sus partidos hasta el momento.
Dentro de la historia de las Copas del Mundo solamente cuatro selecciones ganaron el torneo con pleno de victorias, una marca que no se repite desde hace 24 años. Argentina está a un triunfo de sumarse a la lista de las mejores naciones de todos los tiempos.
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En la fase de grupos, los sudamericanos consiguieron tres victorias con un total de 8 goles a favor y apenas uno en contra; abrieron el certamen con un contundente 3-0 ante Argelia, seguido por un 2-0 sobre Austria. Para cerrar la primera etapa vencieron a la debutante Jordania 3-1, recibiendo apenas su primer tanto en contra hasta el tercer juego.
A partir de la ronda de eliminación directa los partidos se complicaron, comenzando con el de dieciseisavos de final, en donde derrotaron a la sorpresiva Cabo Verde 3-2 en tiempos extras. El mismo resultado se repitió en los octavos frente a Egipto, con una remontada histórica que culminaría con el gol de Enzo Fernández en el tiempo agregado.
De nueva cuenta en tiempos extras es que vencerían a Suiza en los cuartos de final con un 2-1 trabajado por parte de Argentina. Su última victoria fue contra Inglaterra en las semifinales, con otro 2-1 conseguido en los minutos finales del partido; esto deja un total de siete victorias de manera consecutiva, empatando el máximo que consiguió Brasil en 2002, pero con todavía el juego final pendiente para los sudamericanos.
EL PRIMERO DE TODOS
El primero en terminar una Copa del Mundo con pleno de victorias fue Uruguay, el único que también lo hizo como local. En el primer Mundial de la historia, el de Uruguay 1930, los charrúas jugaron cuatro partidos y los ganaron todos, dos de fase de grupos y otros dos en eliminación directa.
Comenzaron el torneo con triunfo por la mínima ante Perú, seguido de un 4-0 sobre Rumania. Para la segunda fase tocó medirse con Yugoslavia en las semifinales, a la que golearon 6-1 con un triplete de José Pedro Cea; ya en la final vencieron 4-2 a Argentina para coronarse como los primeros campeones invictos.
PLENO EN LA ELIMINACIÓN DIRECTA
Apenas dos ediciones después, en Francia 1938, Italia repitió la gesta de los charrúas, igualmente con cuatro partidos con pleno de victorias. En esta edición no hubo fase de grupos y se jugó directamente desde los octavos de final.
Ahí se enfrentaron a Noruega, a la que derrotaron 2-1; para los cuartos de final tocó la anfitriona Francia, a la que vencieron 3-1. En las semifinales eliminaron a Brasil con un 2-1, para coronarse en la final frente a Hungría con un 4-2.
RÉCORD EN MÉXICO
Para México 1970 llegó el Brasil de Pelé, que se despedía de los Mundiales sin conocer la derrota en su último torneo. En la fase de grupos vencieron a Checoslovaquia, Rumania e Inglaterra, que venía de ser campeona del mundo.
En los cuartos de final derrotaron 4-2 a Perú, en las semifinales 3-1 a Uruguay, y en la final 4-1 a Italia con goles de Carlos Alberto, Gerson, Jairzinho y Pelé, en la que sería su última anotación en la copa. Aquí se superó el récord impuesto por Uruguay e Italia, pues la verdeamarela sumó seis partidos ganados de forma consecutiva.
EL MÁS RECIENTE
De nueva cuenta Brasil se ponía en los libros de historia, consiguiendo hasta la fecha el mejor registro de todos, pleno de victorias en siete partidos de Copa del Mundo y con la copa en sus manos. En la fase de grupos derrotó 2-1 a Turquía y goleó a China y Costa Rica.
En los octavos de final derrotaría a Bélgica, en cuartos a Inglaterra, en semis de nueva cuenta a Turquía, y en la gran final ganaría 2-0 a Alemania para conseguir la quinta y última de sus copas hasta la fecha.
TURNO DE ARGENTINA
En caso de que la Albiceleste derrote a España en 90 o 120 minutos, impondrá un nuevo récord de partidos con victorias en los Mundiales, pues con la nueva ronda de dieciseisavos de final, ahora son ocho juegos los que se disputan.
Quien intentará detenerlos es España, que también busca un récord por su parte, el de más partidos invictos de manera consecutiva para una selección, que al momento comparte con Italia con 37 cada uno.