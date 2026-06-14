Así le fue a Johny Placide en su debut mundialista con Haití
Johny Placide, portero de Haití que fue la figura de aquel juego del Preolímpico que dejó a México fuera de Beijing 2008, cumplió su sueño de debutar en una Copa del Mundo con su país. A continuación, descubre cómo le fue.
El partido fue ante Escocia por la primera jornada del grupo C. Desde el arranque, el arquero haitiano tuvo que estar alerta ante las llegadas de los europeos. Incluso, al minuto 16, suspiró con alivio cuando el poste izquierdo lo salvó de un disparo de Scott McTominay que ya lo había dejado vencido.
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Al minuto 28 llegaría su primera gran intervención de la noche, cuando después de un centro por abajo detuvo un disparo de Che Adams a escasos metros de la línea de gol.
Sin embargo, en esa misma jugada, el balón salió rebotado, cayendo a los pies de John McGinn, quien remató y, tras un desvío que desconcertó a Placide, mandó el esférico a las redes para el 1-0 de Escocia.
Placide por poco arma una jugada de gol para el empate
Para el segundo tiempo, aunque el juego pasó a un ida y vuelta, la actividad de cara a los arcos fue a menos, por lo que el portero haitiano ya no tuvo exigencias. La única aproximación de peligro de Escocia se dio al minuto 73, cuando otra vez McGinn ingresó por la izquierda del área, pero sacó un disparo que se fue desviado junto al poste contrario.
Aun así, Placide tuvo una última aparición en el tiempo de compensación, pero ahora en ataque. Buscando ayudar a sus compañeros que insistieron por el empate, el guardameta lanzó un pelotazo desde su propio campo, el cual Lenny Joseph bajó en los linderos del área rival para cedérselo a Frantzdy Pierrot, quien no pudo rematar a puerta, dejando ir la oportunidad.
De esta manera, el conjunto haitiano debutó con una derrota por 1-0. A lo largo del encuentro, Placide recibió un total de 9 disparos, solo dos de ellos a portería, registró una atajada y encajó un gol, ambos en la misma jugada. También recuperó 8 balones y logró 20 pases completos en 31 intentos, además de 6 pases largos acertados.
Ahora, Haití regresará a la acción el próximo viernes 19 de junio, cuando se enfrente a Brasil por la segunda jornada de la fase de grupos.