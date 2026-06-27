Así quedan los cruces confirmados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Cada vez quedan menos partidos de la fase de grupos por disputar, por lo que se comienzan a calentar motores para la segunda parte de la Copa del Mundo.
Por primera vez se estarán llevando a cabo los dieciseisavos de final, con 32 equipos involucrados. Muchos grupos ya se definieron y, así como hay selecciones que ya se despidieron de la justa, otras ya conocen cuáles serán sus enfrentamientos en la próxima ronda.
CANADÁ VS SUDÁFRICA
Los norteamericanos perdieron su último partido de la fase de grupos y fueron el único de los tres anfitriones que no cerró como líder de su sector. Ahora tendrán que salir de su país para el resto del torneo, haciendo su primera escala en Los Ángeles, donde se medirán a Sudáfrica.
Los Bafana Bafana pasaron a la siguiente ronda tras derrotar sorpresivamente por la mínima a Corea del Sur en el último partido del Grupo A. Este será el encuentro que inaugure los dieciseisavos de final el domingo 28 de junio a las 13:00 horas del centro de México.
BRASIL VS JAPÓN
La acción continuará el lunes 29 de junio con tres partidos; el primero de ellos enfrentará a dos de las selecciones que más llaman la atención en el torneo.
Brasil goleó en sus últimos dos partidos para asegurarse el primer lugar del Grupo C, mientras que Japón terminó segundo del Grupo F después de empatar 1-1 con Suecia. Esta será la segunda vez que ambas escuadras se enfrenten en una Copa del Mundo, tras la victoria de la Verdeamarela por 4-1 sobre los nipones en la fase de grupos de Alemania 2006.
El partido comenzará a las 11:00 horas del centro de México.
PAÍSES BAJOS VS MARRUECOS
El partido que cerrará la jornada del lunes 29 será el duelo entre dos favoritos para llegar a las instancias finales del torneo: Países Bajos y Marruecos. El camino de ambos sufrió algunos tropiezos, pero al final lograron avanzar con claridad a los dieciseisavos de final.
Los europeos empataron su primer juego del Grupo F, pero con dos victorias posteriores se quedaron con la cima. Los africanos iniciaron de manera similar, con un empate ante Brasil en la jornada 1, pero ganaron sus siguientes partidos para avanzar como segundos.
Este partido se llevará a cabo en el Estadio Monterrey a las 19:00 horas.
NORUEGA VS COSTA DE MARFIL
Después de perder en la última jornada contra Francia, Noruega terminó como segundo del Grupo I, por lo que se medirá con Costa de Marfil, segundo del Grupo E.
Noruega llegará con un Erling Haaland descansado después de no haber visto minutos ante los galos, mientras que los marfileños también llegarán con las piernas frescas tras vencer sin contratiempos a Curazao en la última jornada. El partido se llevará a cabo el martes 30 de junio a las 11:00 horas.
ESTADOS UNIDOS VS BOSNIA Y HERZEGOVINA
Otro partido confirmado es el del anfitrión Estados Unidos, que curiosamente es el único que ya conoce qué tercero será su rival.
Los norteamericanos cerraron con una derrota su participación en la fase de grupos, pero sus dos primeros triunfos les permitieron asegurar el liderato del Grupo D. Ahora enfrentarán a Bosnia y Herzegovina, tercer lugar del Grupo B, que con cuatro puntos aseguró su clasificación gracias a la matriz de combinaciones de la FIFA.
El partido se llevará a cabo el miércoles 1 de julio a las 18:00 horas.